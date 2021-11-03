У Роналду 9 мячей в 11 играх за МЮ. Криштиану снова спас Сульшера, Погба и Магуайра

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03 ноября 2021, 10:39

Ставим точку в разговоре о CR7 как тактической обузе.

Криштиану – примерный профессионал

«Аталанта» танцевала танго, а МЮ переминался с ноги на ногу на сельской дискотеке. В красоте командной игры хозяева превзошли англичан, невзирая на португальскую попытку оживить команду Сульшера пяткой Бруну. Но в итоге можно выделить только Роналду. Посмотрите на карту его пятидесяти касаний, 36-летний игрок был всюду.

Сразу бросается в глаза новый вес Роналду. Сильно стянулось лицо, активно занялся урезанием быстрых углеводов и добавил кардио-тренировок. Криштиану похудел ради дела, чтобы оставаться свежим до конца поединков. Не рассказывайте это Малкому, крепыш из «Зенита» не поймет, зачем профессиональному атлету следить за питанием.

Роналду понял, что в 36 лет нельзя быть куклой Кеном, отказался от мышц ради выносливости и скорости. После матча с Бергамо португалец не только сделал комплимент Гасперини, но и отметил, что у МЮ есть время, чтобы улучшить свой футбол. А если говорим о форварде, то по движению и запасу энергии был великолепен, верил в результат до конца.

Пока огромный Сапата искал силы на финальный рывок – отмечаем Дувана, великолепный футболист, Роналду играл слева, справа, в оттяжке. Прочитал скидку каблуком от Бруну, морально ранил «Аталанту». А на 91-й минуте суммировал свою игру. После 4 ударов, 2 созданных для напарников моментов и пасов с точностью 89% (феноменально много для форварда) получил дубль.

«Манчестер Юнайтед» вместо заслуженного поражения в Бергамо получил важный пункт в таблицу и сохранил первое место в сложной группе.

Игроки МЮ инфантильные, Скоулз прав

Скоулз – хороший человек, что не про каждую звезду футбола можно сказать. Это тема для отдельного разговора, но отметим деталь. В ТВ-студии с экспертами ведущие и Фердинанд были с одинаковыми бумажными красными маками (в Великобритании в ноябре День памяти – вспоминают падших в войнах), а Пол пришел со своим маленьким металлическим значком.

Ему не надо напоминать об уважении к ветеранам. И этот момент важен, ведь легендарных игроков выделяет внимание к мелочам. Именно об этом говорили Фердинанд и Скоулз. Много в последние месяцы рассуждений о Сульшере, и ругают его неслучайно. Но перейдем к персоналиям. Умеет ли взрослый голкипер Де Хеа управлять защитой? Нет, отчасти поэтому и не играет за сборную.

У Люка Шоу, который классной атакует, проблемы с подстраховкой центральных защитников, и так было всегда. Ван-Биссака – один из лучших мастеров игры один в один. Но как выбирает позицию в защите и насколько хороши его подачи в атаке? Ответ фанаты МЮ знают, Аарона не раз упрекали после банальной игры впереди. Он явно не Мехле по изяществу решений.

На поле у Сульшера слишком мало людей, которые все сделают сами, а именно таких надо ценить сильнее всего. Поэтому в прошлом сезоне так выделялся Бруну, а в этом видно участие Роналду. А примером для подтверждения серьезной морально-тактической проблемы Скоулз и Фердинанд прогнозируемо сделали Погба. Небрежность хавбека едва не привела в Бергамо к поражению.

Английский Пол прав – его французский тезка до 35 лет будет укрывать мяч корпусом, делать лишние касания, чтобы покрасоваться. В молодости в «Ювентусе» ему могли «напихать» Буффон, Пирло, Бонуччи и Кьеллини. В окружении опытных людей юный Погба наступал на горло пафосу. Сейчас сам без пяти минут ветеран, а не тащит за собой.

Варан точно не Рамос, а Кавани не Ибрагимович, у них другой склад характера. Еще один ветеран Матич — не Рой Кин, а одним из инфантильных остается 28-летний Магуайр. Да и Погба столько же лет...

Роналду не обуза для сильной команды

МЮ без голов легенды в АПЛ мог быть соседом «Брентфорда» в районе 12-го места. А в ЛЧ с двумя ничьими и двумя поражениями занимать последнее место в таблице. У португальца 15 голов в 15 играх нового сезона в клубах и сборной. Трудно представить Рэшфорда или Лингарда, которые на 91-й минуте выбирают проход вместо паса.

Непросто представить, как они цепляются за мяч, внося смятение в ряды футболистов «Аталанты», а потом пробивают так четко. Криштиану с другой планеты в этом МЮ . Сделал дубль с «Ньюкаслом», сравнял против «Вест Хэма», сломал на 94-й минуте «Вильярреал». В ЛЧ у легенды лишь на 5 голов меньше, чем у лучшего снайпера РПЛ в истории!

Еще ветеран забил «Аталанте» победный гол на «Олд Траффорд» и отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту мячом и ассистом. Видим дополнительное доказательство, что нельзя оценивать тактику или футбол по принципу «нравится» или «не нравится». Отсюда не шибко популярный в Англии, но набравший обороты в России миф, будто Криштиану может быть обузой.

Ничего подобного. Вырвали фразу из интервью Бонуччи о том, что якобы страдал командный футбол «Ювентуса», и создали теорию, будто все в Турине перекрестились, потеряв Роналду. С таким игроком проблемы, только когда все вокруг работают неверно. Как сейчас ПСЖ неправильно реагирует на козыри Месси. Без Роналду «Ювентус» вообще-то девятый в Серии А, отстав от лидеров на 16 пунктов после 11 туров.

Проблема была не в Криштиану. И наоборот, только сильная тренерская рука Аллегри может выручить команду. А еще 400 миллионов евро, которые клан Аньелли планирует вкачать в клуб. Но характер не купишь. И МЮ повезло с Роналду еще больше, чем туринцам. Структурно в игру Сульшера форвард вписывается лучше. АПЛ ему стилистически подходит еще сильнее, чем тактически сложная Серия А.

Следовательно, получают подарок небес. Роналду чудом не оказался в «Манчестер Сити». За срыв резонансной сделки пусть благодарят Фергюсона, Рио Фердинанда и Бруну Фернандеша. Без активного участия этой тройки, а еще без идеальной бюрократической работы Эда Вудворда – когда хорош, то важно похвалить, умеет подкупить Мендеша, Сульшер не получил бы в распоряжение спасителя, который так нужен.

Плохо лишь одно. Роналду в 36 лет за всех не сыграет. Свою лепту вносит, но Криштиану никогда не был Рамосом по подходу к другим. Своим примером показывает, как надо, но «напихать» не умеет. У него другой типаж, «тащить» обожает, но у МЮ были камбэки и характерные отрезки и до португальца. Зато теперь появился вариант с «3-5-2» («3-4-2-1») – по-прежнему актуальный, если Погба не будет в опорной зоне.

Особенно в свете имени следующего соперника. Сульшер в субботу сыграет против «Манчестер Сити». В дерби проверят профессионализм всех и каждого. Вот только пусть фанаты «дьяволов» не обманывают сами себя. Судя по назначению Конте в «Тоттенхэм», до ухода Вудворда в конце года американские владельцы решили не снимать наставника.

Логика читается – пусть новый босс берет своего человека вместе с ответственностью за его результаты. А пока снова и снова спасает Роналду.