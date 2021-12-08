«Гладиатор года» лишний в «Спартаке». Ларссон стал разочарованием первой части сезона РПЛ

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вчера, 20:17

Неприятные метаморфозы с талантливым футболистом.

Младший Ларссон мечтал о топ-5

Весной говорили об интересе «Боруссии» Д. За форвардом москвичей следили представители «Вольфсбурга», целого ряда итальянских клубов и команда из АПЛ . Говорят, что «волки» предлагали 12 миллионов евро. Если бы в Москве согласились, то сейчас Ларссон мог готовиться к решающему поединку в последнем туре Лиги чемпионов.

За полгода до этого Зарема Салихова упоминала, что селекционеры ПСЖ следили за Ларссоном, допускала, что когда-то дорастет до такого уровня. Не те ли это селекционеры с итальянскими фамилиями, которые могут получить работу в «Спартаке» вместе с Ваноли? А если без шуток, то парень с «р» в имени и фамилии, который когда-то пару лет обучался в «Барселоне», пока там играл папа, в прошлом сезоне был хорош.

«Спартак» Тедеско стал вторым, Ларссон забил 15 мячей, сделал 5 ассистов. Не играл так высоко, как Соболев, но подходил под стиль Доменико – прекрасно открывался на передовой, получал по 2-3 удара по воротам за игру, лучше всех в команде адресовал мячи под удары – создавал по 2 момента за игру, как Зобнин. И по статистике, и по впечатлениям, которые оставляла игра Джордана, шла речь о лидере команды.

«Гладиатор года» не радует голами

В «Спартаке» странные порядки, поэтому награду лучшему игроку прошлого сезона, который завершился весной, вручают почему-то лишь сейчас. Фанаты логично отметили именно шведа, но называть его именно «Гладиатором года» неверно. Или это своего рода «черная метка» от коварной истории, которая не щадит бедняг из московской команды?

Ранее приз получали Глушаков – поссорился со «Спартаком», Промес – неудачно перебрался в топ-5, Джикия – скрестил пальцы, пронесло, и Максименко – угодил в карьерную западню, сбавил. Ларссон легко дополнит список, ведь сейчас его показатели смотрятся не так, как в прошлом чемпионате. Девятую команду РПЛ представляет нападающий, который после 14 матчей набрал 0 баллов по «гол плюс пас».

Парадоксально, что Ларссон прибавил по умению найти напарника для выполнения удара по воротам, но при этом мало обыгрывает, не получается коллекционировать голы после его передач с флангов, 24 удара ушли в «молоко», а солидные 35 последних передач не принесли ни одного очка в таблицу. С одной стороны, видим проблемы с эффективностью и результативностью. С другой, наличие лидерских позиций говорит о потенциале футболиста.

Джордан разочаровал сильнее всех

От Хендрикса ничего не ждали, Кутепова сложно назвать разочарованием – почти не играл, Витория ему не доверяет. Максименко может посоревноваться с Ларссоном, но в его странных показателях есть доля вины обороны как структуры, и влияние этого фактора выше, чем напарников на ноль в графе «ассисты» у Ларссона. Форвард, в конце концов, может решить эпизод сам, а голкипера подставить намного проще.

Но даже если считать Максименко и Ларссона равными разочарованиями, то именно они на первом месте. От Рассказова в этой номинации нельзя ждать победы, ведь «Спартак» сам виноват, что долго не подписывал правого латераля – и привез на позицию лишь универсального Кофрие, переместив Мозеса вперед в полузащиту. Николай стал заложником и рабом лимита в золотой клетке, как многие другие, а Ларссон – легионер.

Такие ребята должны быть на две головы выше местных, чтобы играть, а по бестолковости осенью Джордан победил Бакаева, хотя Зелимхану тоже не хватает взрослости на поле, хотя моменты он создает почти с такой же легкостью, как Ларссон. Кстати, Джордан провел больше минут на поле, но если у Бакаева хотя бы три ассиста и аргумент в пользу вальяжности — активно торгуется за новый контракт, делает намеки об уходе, то шведа словно подменили.

Руй, Джейсон и Янне помогли спаду

С Виторией все понятно. Официальная версия партии – у Ларссона и Руя нет конфликтов, они не друзья, но и не враги. Охотно верим, но видели Джордана заведенным, а в таком состоянии после очередного слабого матча можно сказать пару ласковых неконфликтному наставнику, у которого в Москве не получилось. Особенно, если дома орет Джейсон.

Тренеры с опытом всегда подмечают – молодые футболисты после свадьбы или рождения первенца нередко сдают. Конечно, у Ларссона и его невесты Бьянки Валлер в Москве по идее должна быть толпа нянек. Но так ли это, учитывая пандемию? Если молодая девушка и ее будущий муж с лета растят маленького внучка Хенрика Ларссона, то как минимум нервная система получила встряску.

Недосып профессиональным спортсменам строго запрещен, а если у Ларссона «на работе» не ладилось, а потом еще и дома уставшая подруга и орущий непонятно почему сын, то легко поверить, что форвард не в своей тарелке. Он очень молод, привык жить для себя, полностью лишен традиционной для футбола мотивации. Ибрагимович мог стать или преступником, или спортсменом, денег на образование сына в Швеции у небогатых родителей не было.

Ларссон мог стать, кем угодно, но выбрал футбол. Всю жизнь мечтал играть за сборную Швеции и сыграть на Евро или ЧМ , но в заявку попал лишь после травмы Ибрагимовича. Янне Андерссон – третий, кто мог повлиять на форму форварда в этом году. Вызвал на Евро, а потом не дал ни минуты. Смотрится, как издевательство, особенно с учетом, как для Швеции завершился Евро-2020. Андрей Шевченко выпустил в дополнительное время Довбика, Артем забил победный мяч.

Возможно, пора сменить клуб

Судя по странице Бьянки, она спокойно живет в столице России. Гуляет с коляской по украшенной к Новому году Москве, снегом девушку из Швеции не испугать. Но спокойно ли на душе Джордану? Ларссон понимает, что когда у футболиста 2.87 по сумме xA, но ни одной голевой передачи, то речь о плохом сезоне. Еще хуже, что качество собственных моментов, невзирая на высокое число ударов, у шведа низкое. Соболев лучше открывался, а Понсе забивал из ничего.

Но есть еще одно имя, которое может повлиять на судьбу Джордана, кроме мужских. Помним, что Зарема Салихова приписывает себе выбор в пользу шведа:

Мальчик реально талантливый. В его крови дух победителя. Мы узнавали, какой Ларссон в быту, в общении. Он легкий, приятный человек, даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки».

Кандидатуру Ларссона, который вписывался в футбол Тедеско, но не так хорошо подходит стилю Витории, предложил тот самый Камоцци. Неправда, что о Ларссоне мало кто знал – все много лет в курсе, что сын Хенрика тоже играл в футбол. Другое дело, что к сыновьям звезд относятся предвзято, поскольку изучили историю. Было у Зидана четыре сына, а лучше всех в футбол играет пятый, неродной, но похожий на остальных внешне – Арсен Захарян.

А беднягу Ларссона жаль. Парень хороший, все так говорят. Молодой, со школой и набором сильных качеств. Не великий игрок, но и не перехваленный. Игрок пострадал, поскольку у «Спартака» нет трансферного чутья. Стоило отпускать на пике летом, и тогда все могло сложиться иначе. Сейчас пропустит важные матчи против «Легии» и «Сочи» из-за травмы. Посмотрим еще, найдут ли Джордану новый клуб, готовый заплатить хотя бы 10 млн евро. Скорее покупатели будут настаивать на аренде с правом выкупа.

Одновременно «красно-белые» недополучили минимум 6-7 пунктов в таблицу из-за спада Ларссона, ведь он умеет делать разницу. С такой прибавкой шли бы третьими в чемпионате. Одна большая персональная неудача может сказаться на всем сезоне.