«Самый важный игрок „Челси“ вместе с Канте». От безработного до лучшего голкипера мира

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03 ноября 2021, 19:52

Ищем главного стража ворот в футболе.

Высокий мужчина в прямоугольных очках частенько появляется рядом с тренировочным полем «Челси». Когда видит занятия голкиперов, то подходит к Кепе и Менди, начинает давать подсказки. Тренер вратарей в штабе Тухеля не возражает. Петр Чех всегда знает, какой совет выдать, чтобы испанец и сенегалец лучше поняли ремесло отражение мячей.

Легенда «аристократов» настаивал на трансфере Менди из состава клуба, за который раньше выступал сам – «Ренна». Скауты сомневались, а Грановская поверила в выбор Чеха еще до появления в клубе Тухеля. У немца Эдуар остался основным голкипером, и теперь получает комплименты от знаменитостей, вроде Джо Коула:

Менди без сомнений самый важный игрок «Челси» наравне с Канте. Он выиграет для вас матчи. Некоторые из его сэйвов за последние шесть месяцев просто инопланетные. Он платит Петру Чеху за веру в себя.

Жоржиньо и Маунт, когда это прочитали, точно подумали, что Джо забыл об их важности. Но и удачные поединки Рюдигера, и правильные действия Лукаку частенько затмевают именно сэйвы сенегальца. Неужели впервые в истории футбола лучшим вратарем года в мире станет футболист африканской сборной?

За первенство. Выдающая форма Менди

34 «сухаря» в 58 играх за «Челси». Пропустил всего 34 гола, собрал 450 минут без огорчений подряд. В Лиге чемпионов у действующего победителя турнира тоже великолепная статистика – 12 «сухарей» в 16 играх. В АПЛ среди голкиперов, сыгравших хотя бы два матча, нет никого с высшим процентом сэйвов. Даже Рамсдейл, который летает в рамке «Арсенала», тащит меньше. Эдуар взял 89.5 % ударов, и это космический показатель, ведь даже 80 % — выдающееся значение.

Против. Не прошел испытание временем

Для голкиперов стабильность на первом месте. Все уже забыли, как Максименко играл полгода назад, или как Шунин смотрелся осенью прошлого года. Нет серий без ошибок – теряешь статус надежды и стража галактики. На последнем рубеже это жесткое, но справедливое правило. Чтобы Менди получил статус лучшего голкипера не отрезка года, а целых двенадцати месяцев, он должен сохранить свою форму. Ответ даст время, пока Эдуар слишком мало минут провел на самом высоком уровне. Для сравнения, у Чеха 228 «сухарей» в составе «Челси» против 34 у сенегальца.

За первенство. Пережил немало испытаний

Вратарь должен быть личностью, иначе ему сложно забраться на вершину. Чех, Кан, Касильяс, Нойер или Облак – все разные, но глубокие персоны. И Менди, так уж сложилась жизнь уроженца севера Франции, на своем веку насмотрелся всякого. Не был нужен в основе «Марселя», а до этого вообще оказался безработным. Шесть лет назад будущий победитель Лиги чемпионов стоял на учете и получал пособие. Эдуару казалось, что его карьера в футболе окончена и искал себе другую профессию. Но в «Реймсе» и «Ренне» проявил характер, чем и привлек внимание «Челси».

Против. Достойный футбол конкурентов

В этом сезоне полно героев, тот же Жоржиньо выбрал неожиданного личного фаворита на «Золотой мяч». И вратарей хороших много. У Менди 6 «сухарей» в АПЛ , а у двух голкиперов по пять. Это представители двух мощных английских клубов, конкуренты за место в основе сборной Бразилии, Эдерсон и Алиссон. У второго был проблемный отрезок, у него случилась трагедия – утонул отец, но Беккер при поддержке Ван Дейка возвращает былые позиции. Кроме бразильцев, есть классик ремесла – Нойер. У Мануэля после вчерашнего ассиста больше голевых передач в новом сезоне, чем у Месси. У Облака временные проблемы, но есть ведь еще Доннарумма. Напарник Лионеля по клубу выиграл Евро-2020 и был признан лучшим футболистом турнира. Теперь в ПСЖ усадил на лавку самого Кейлора Наваса.

За первенство. Внимание Эдуара к деталям

Видно, что у простого парня Менди нет звездной болезни. Он как случайный человек на вечеринке знаменитостей. Не тот случай, когда будет спорить о сумме в контракте, поскольку любое предложение «Челси» для Эдуара выдающееся. О нем не будут развешивать такие плакаты, как о Доннарумме. И столько фокусов, поскольку надоело побеждать скучно, как бывало у Нойера, у Менди не будет. Сенегалец является самым собранным голкипером на высоком уровне прямо сейчас. Технически он прекрасен во всех фазах игры – выходы, линия, реакция. Ногами так, как Эдерсон, не играет, но ввести мяч в игру своевременно может.

Против. Сила защитной линии Тухеля

Когда выбираем лучшего голкипера, то сложно первым делом выделять парня, который вступает в игру редко. В АПЛ по количеству сэйвов Менди лишь на десятой строчке. Шмайхель, Крул, Са, Льорис, Поуп и Де Хеа вступали в игру чаще. По среднему количеству сэйвов в АПЛ выше окажется и чемпион Южной Америки Эмилиано Мартинес, и молодой француз Иллан Мелье. Последний отразил 36 ударов, Менди лишь 27. Впрочем, xGA попыток соперников «Челси» высокий – выше 10 штук, а пропустил Менди лишь три мяча. Форма Кепы тоже помогает Эдуару не терять бдительность.

Мнение читателей. Выбирайте лучшего вратаря планеты 2021

Кулибали возмущался, что Менди не нашли места в тридцатке лучших игроков года по версии «France Football». Справедливое замечание, ведь сказка Эдуара не завершилась в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Голкипер и дальше в полном порядке, смотрится великолепно, отражает много сложных ударов.

Красиво играет и в списке, где нашлось место Модричу, должен быть, ведь голкиперам места привычно пожалели. Зато теперь у них есть специальный приз – имени Льва Яшина. В финальной десятке нет случайных гостей, и хотя Менди должен попадать в тройку с Доннаруммой и, возможно, Мартинесом – выиграл Кубок Америки с Аргентиной, не забывайте.

Победу, скорее всего, одержит Доннарумма – тоже заслужил, ведь в лучших матчах года был великолепен. Но Менди поражает тем, что в двадцать девять лет набрал такую форму. Тот случай, когда человек хотел учиться и получать удовольствие от футбола на самом высоком уровне и стал героем, которого отмечают собственные напарники. Эдуар – любимец футболистов «Челси», что легко заметить по комментариям под его постами от коллег. Как и Канте, Менди ведет себя достойно и получает справедливую отдачу.