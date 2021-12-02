«Великая бельгийская Стена». Тибо Куртуа тащит «Реал» наравне с Бензема и Винисиусом

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сегодня, 14:30

Завоевал уважение сэйвами.

Трудный старт Куртуа в Мадриде

Бельгиец прибыл в «Реал» в непростое время. «Королевский клуб» покинули Зинедин Зидан и Криштиану Роналду, в сезоне 2018/19 приучившую к победам команду ждали многочисленные неудачи и тренерская чехарда с участием Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари. Сумрачное настроение фанатом было обеспечено, а появление в «Реале» лучшего вратаря чемпионата мира в России стало дополнительным фактором для раздражения.

Во-первых, за Тибо Куртуа тянулся шлейф скандалов. Перед ЧМ -2014 в Бразилии он увел девушку у Де Брюйне, Марк Вильмотс в конфликте лидеров занял сторону Кевина и даже собирался оставить вратаря без чемпионата мира. Многочисленные романы и измены Куртуа давно стали частью его публичного образа, СМИ разного пошиба регулярно сообщают о новых поворотах и виражах в личной жизни Тибо. Обычно это не способствует развитию спортивной карьеры.

Во-вторых, перейдя в «Реал», Тибо стал предателем, ведь он три года провел в «Атлетико» (2011-2014). Побеждал с «матрасниками» в чемпионате Испании и Лиге Европы, играл в финале Лиги чемпионов против «Реала». Фанаты «Атлетико» моментально прокляли бельгийца, загадили мемориальную табличку с его именем на аллее славы и прозвали «крысой». «Сливочные» травлю своему новичку не устраивали, но встретили Тибо подчеркнуто холодно. И у них была на то еще одна причина.

В-третьих, Куртуа приехал на «Сантьяго Бернабеу» при живом и уважаемом Кейлоре Навасе, с которым «Мадрид» выиграл три Лиги чемпионов кряду. Многие посчитали, что Перес воткнул нож в спину скромному по жизни, но не в воротах костариканцу. Два больших вратаря делили пост №1 в сезоне 2018/19, и это никому не пошло на пользу, хотя по Тибо чрезмерная конкуренция и отсутствие игрового тонуса ударили сильнее: адаптация затянулась, Куртуа выглядел неуверенно, допускал глупые и грубые ошибки.

Обретение уверенности и чемпионство

Возвращение Зинедина Зидана в «Реал» и отъезд Кейлора Наваса в ПСЖ помогли Куртуа перезагрузить карьеру в Мадриде. «Сливочные» выиграли Ла Лигу в 2020 году, а бельгиец своей игрок напомнил, что по-прежнему входит в число лучших вратарей планеты. Особенно хорош Куртуа был в решающих летних матчах чемпионата после ковидного локдауна, когда «Реал» во многом благодаря его надежной игре выдал победную серию, вознесшую команду Зидана на вершину. С тех пор Тибо стабильно хорош, а иногда — великолепен.

Лучший процент сэйвов среди всех вратарей топ-5 лиг в сезоне 2020/21

Прошлая кампания не принесла «Реалу» трофеев, но индивидуально Тибо Куртуа выглядел выдающимся образом, что подтверждается наглядной статистикой. Бельгиец занял четвертое место среди вратарей «Большой пятерки» европейских лиг по среднему количеству пропущенных мячей — 0.74 за игру, также стал четвертым по количеству сухих матчей в национальном чемпионате (17 клин-шитов, 44.7% игр на ноль), а по проценту отраженных ударов опередил всех коллег-конкурентов — 81.1% сэйвов.

И это в сезоне, по ходу которого «Реал» лихорадило от травм, а собрать основную линию защиты в полном составе не представлялось возможным: Карвахаль принял участие в 13 матчах Ла Лиги, Рамос — в 15, Варан и Менди тоже выбывали из строя. Несмотря на кадровые проблемы «Мадрид» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, выбив в плей-офф «Аталанту» и «Ливерпуль». Без сэйвов бельгийца, конечно же, не обошлось, особенно мощно сыграл на «Энфилде», закрыв ворота от посягательств хищных Салаха, Мане и Фирмино.

Сейчас у Тибо не столь выдающаяся статистика, но есть «сверхспасения»

Количество пропущенных мячей возросло, а процент сэйвов снизился (с 81.1% до 74.1%), но дело не в том, что Куртуа стал менее надежен. С приходом Карло Анчелотти «Реал» изменил структуру оборонительной игры, вернее, на смену предыдущей структуре пришел хаос. Так бывает, когда теряешь двух ведущих центральных защитников, годами обеспечивавших надежность тылов, и одновременно внедряешь более атакующую игровую модель.

Алаба с Эдером апологетами надежности не являются, да и в целом «Реал» при Анчелотти играет в футбол, который предполагает много моментов — и созданных, и допущенных. Такая манера игры обречена на провал без классной реализации в атаке и вратарских сверхусилий. «Сливочные» далеки от тактических изысков, по сути, они предлагают своим соперникам игру с разменом ударами: каждый бьют и получает удары в ответ, кто устоял — тот и выиграл. И пока «Реал» побеждает чаще благодаря голам Бензема и Винисиуса, а также сэйвам Куртуа.

Особенно заметным вратарское вмешательство было в двух последних матчах Ла Лиги против «Севильи» (2:1) и «Атлетика» (1:0). Команда Анчелотти не была лучше этих соперников, но превзошла обоих благодаря успехам в ключевых эпизодах у обоих ворот. В игре с «Севильей» Куртуа оставил «Реал» в игре при счете 0:1 (должны были пропускать второй), а за считанные секунды до финального свистка отбил сложный мяч и умудрился не попасть в набегавшую на его ворота толпу.

В игре с «Атлетиком» на счету Тибо два сумасшедших сэйва и звание «Король матча». Вклад бельгийца в результаты «Мадрида» неоспорим. Похоже, «Королевскому клубу» еще долго не придется беспокоиться о вратарской позиции, ведь этим летом Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2026 года. «Великая бельгийская Стена» прекрасно себя чувствует в Испании.