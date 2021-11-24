«Винисиус — лучший игрок в мире на данный момент». Бразилец из «Реала» проводит прорывной сезон

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24 ноября 2021, 15:00

Беги, Вини, беги.

Молодой и ранний

Винисиус Жуниор проводит в составе «Реала» уже четвертый сезон, у него за плечами уже 135 матчей за «Королевский клуб», что само по себе является феноменальным достижением для 21-летнего парня. Талант бразильца был сразу заметен невооруженным глазом, еще во «Фламенго» играл весело и карнавально, разбрасывал оппонентов неуловимыми движениями быстрых ног.

У Вини потрясающие природные данные: он скоростной, техничный, при этом хорошо сложен, не худышка с ногами-спичками. Талант такого калибра рано или поздно получил бы шанс, но именно антропометрические данные позволили Жуниору влиться во взрослый футбол так рано и относительно легко. Впрочем, с точки зрения физической готовности к бразильцу никогда не было вопросов, сомнения закрадывались по иной причине.

«Клянусь, он играет против нас»

Винисиус впечатлил своими скиллами с первых же появлений в футболке «Реала», которые датированы сентябрям 2018 года. «Сливочных» тогда тренировал Хулен Лопетеги. Больше игровой практики юный бразилец стал получать с приходом Сантьяго Солари, который близко познакомился с талантом еще в «Кастилье». Дальше были два года под началом Зинедина Зидана, а сейчас карьера Вини идет на взлет под присмотром Карло Анчелотти.

До нынешнего сезона, в котором Жуниор исключительно хорош, вокруг его фигуры было много дискуссий среди болельщиков, журналистов и даже партнеров. Помните знаменитый разговор Карима Бензема с Ферланом Менди в перерыве матча с гладбахской «Боруссией». Карим тогда обратился к соотечественнику с необычной просьбой:

Не отдавай пасы Винисиусу, брат. Он творит на поле, что ему в голову взбредет. Клянусь, он играет против нас.

Слова Бензема, ставшие достоянием общественности, пытались перевести в шутку, но Карим действительно не отдал ни одного паса на Винисиуса во втором тайме того матча. Да и закравшиеся у француза сомнения можно было разделить, ведь Жуниор совершал глупые потери, упускал верные моменты и перманентно выглядел всадником без головы, который пытается догнать вечно ускользающий закат.

Выстрелит/не выстрелит

Повторюсь, техническое оснащение Винисиуса никогда не вызывало вопросов, но до недавних пор он выглядел суперсовременным компьютером под управлением древней операционной системы DOS. Проблема Вини заключалась в том, что его физическое развитие заметно опередило ментальное и интеллектуальное взросление.

Талантливый бразилец не мог качественно управлять своими скиллами, в результате чего многочисленные и местами уникальные умения становились бессмысленными на практике. «Феррари» без руля и педали тормоза — все еще «Феррари», но возникнет парочка сложностей, если захотите прокатиться на ней с ветерком.

Вокруг Винисиуса все последние годы толпились грозные сомнения: то ли уровень его футбольного интеллекта вырастет и позволит эффективно распоряжаться дарами природы, то ли бразилец так и останется талантом-полуфабрикатом, коих легион. Было понимание по ходу прошлых кампаний, что Вини получает так много игровой практики в «Реале» не потому, что так хорош здесь и сейчас. Его растили и терпели ради, чтобы однажды получить звезду в составе.

Флорентино Перес — источник непоколебимой веры в Винисиуса

«Реал» не выносил сор из избы, но в определенный момент градус недовольства Винисиусом в команде подскочил, в результате чего появились даже слухи о продаже бразильца. Были и некоторые проблемы с дисциплиной, которые бесили Зидана, но каждый раз, когда Вини оказывался слишком близко к провалу, Флорентино Перес выражал ему поддержку — иногда внутри клуба, иногда публично. Президент «Реала» стал большим поклонником таланта Винисиуса и, вопреки сомнениям окружающих, всегда верил, что бразилец победит болезни роста и выйдет на мировой уровень.

Рождение суперзвезды

С приходом Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реала» Винисиус резко прибавил в эффективности, качестве ударов и принятии решений, не отказавшись от своего фирменного стиля. Бразилец по-прежнему может накрутить трех соперников, ворваться в штрафную на дриблинге. Такое бывало и раньше, только теперь Вини научился завершать моменты тем или иным образом — ударом или пасом на партнера. В текущем сезоне у бразильца уже 10 голов и 5 ассистов в 17 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а на вопрос о влиянии Карло Анчелотти Жуниор отвечает очень по-взрослому:

Анчелотти мне очень помог, но это не только его влияние. В мое развитие вложились все: и Солари, и Зидан, и сейчас Карло. Я уверенно чувствую себя под руководством Анчелотти, получаю много игрового времени и больше возможностей сделать что-то на поле. На протяжении трех лет я много тренировался, чтобы стать лучше, но нынешний взлет не состоялся бы без игрового времени, которое мне предоставляли Солари и Зидан. Мне это очень помогло.

Рядом с Винисиусом есть люди, которые объяснят ему, что останавливаться нельзя ни в коем случае, а текущий уровень игры вовсе не потолок для него. Есть ощущение, что и сам Вини стал гораздо скромнее: несколько лет назад говорил, что через несколько лет видит себя с «Золотым мячом» в руках, а сейчас восхищается Бензема и называет символами новой футбольной эпохи Мбаппе и Холанда, скромно умалчивая о себе. Но если Винисиус так хорош в 21 год, то у него тоже все шансы определить ближайшее будущее футбола.