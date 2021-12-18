«Реал» Сосьедад — «Вильярреал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 декабря 2021, 10:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Сосьедад — «Вильярреал», который состоится 18 декабря 2021 года

«Реал» Сосьедад

Команда выиграла заключительный тур Лиги Европы и обеспечила себе место в плей-офф, что добавило ей позитивных эмоций. Однако в чемпионате Испании у коллектива идет не все так гладко, ведь три последних поединка были проиграны. «Реал» Сосьедад занимает пятое место в турнирной таблице и набрал 29 очков. В предстоящей встрече команде не смогут помочь два травмированных футболиста.

15 декабря «Реал» Сосьедад обыграл в кубке Испании «Самору» (3:0), а 12 числа крупно проиграл в чемпионате «Бетису» (0:4).

«Вильярреал»

«Вильярреал» старается исправить ситуацию в чемпионате и на данный момент это получается не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Чемпионов и будет бороться на три фронта в следующем календарном году. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с 19 набранными очками. В игре с «Реалом» Сосьедад тренерский штаб не сможет рассчитывать на одного травмированного футболиста.

15 декабря «Вильярреал» разгромил в кубке Испании «Санлукуэно» (7:1), а 12 числа обыграл на своем «Райо Вальекано» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Сосьедад – 2.26

Ничья – 3.32

Победит «Вильярреал» – 3.59

Статистика

Шесть последних матчей «Реал» Сосьедад завершились исходом «обе забьют — нет»

«Вильярреал» проиграл пять из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьедад выиграл только два матча из десяти у «Вильярреала» на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.26. Хозяевам необходимо прервать свою серию и без поражений, а «Вильярреал» выглядит уставшим и не очень успешно выступает на выезде. Прогнозируем сложную победу «Реала» Сосьедад.