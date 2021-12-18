«Барселона» — «Эльче». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 декабря 2021, 11:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Эльче», который состоится 18 декабря 2021 года

«Барселона»

Каталонский клуб продолжает «штормить» и на данный момент Хави только начинает строить новую команду. Коллектив идет на восьмом месте, имея в активе 24 очка и главной целью клуба станет попадание в первую четверку по итогам сезона, которое позволит сыграть в Лиге Чемпионов в следующем футбольном году. В матче с «Эльче» клубу не помогут восемь футболистов ввиду травм и дисквалификаций, среди которых и Жерар Пике.

14 декабря «Барселона» проиграла в товарищеском матче «Бока Хуниорс» по пенальти (1:2), а 12 числа разошлась миром с «Осасуной» (2:2).

«Эльче»

«Эльче» не может похвалиться высокими результатами в чемпионате Испании, но коллектив старается держаться ближе к середине турнирной таблицы. Команда занимает 16 место с 15 очками и отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта, что держит болельщиков в напряжении. В матче с «Барселоной» футболистов наверняка устроит даже ничейный результат, а в лазарете клуба находится всего один исполнитель.

15 декабря «Эльче» обыграл в кубке Испании «Унионистас» (1:0), а 11 числа уступил «Валенсии» на выезде (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.352

Ничья – 5.3

Победит «Эльче» – 10.29

Статистика

«Барселона» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Эльче» одержал три победы в последних четырех встречах во всех турнирах

«Барселона» выиграла восемь из девяти последних матчей у «Эльче»

Девять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Предстоящий поединок станет для Хави отличной возможностью протестировать свой стиль игры с не самым сильным соперником. Предполагаем, что «сине-гранатовые» уверенно наберут три очка в этой встрече.