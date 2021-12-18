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«Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

18 декабря 2021, 11:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Рома», который состоится 18 декабря 2021 года

«Аталанта»

Вылет из Лиги Чемпионов стал настоящим ударом для коллектива из Бергамо. Подопечные Гасперини тем не менее, очень уверенно идут в чемпионате и имеют серию побед из нескольких матчей. Клуб отстает от «Интера» на шесть пунктов, при этом имея игру запасе и находится на третьем месте. В предстоящем матче против не самого простого оппонента, тренерский штаб не сможет рассчитывать Робина Госенса, у которого мышечная травма.

12 декабря «Аталанта» обыграла на выезде «Верону» (2:1) в чемпионате, а девятого числа проиграла на своем поле «Вильярреалу» в Лиге Чемпионов (2:3).

«Рома»

Коллектив Жозе Моуриньо не впечатляет своими результатами в последних поединках. «Волки» держатся на шестом месте в турнирной таблице и смогли набрать 28 очков, что не может устраивать болельщиков, которые ждут от своих футболистов минимум топ-4 чемпионата. Ситуацию осложняет большое количество травмированных футболистов, которых не сможет выпустить португальский специалист.

13 декабря «Рома» обыграла на своем поле «Специю» (2:0), а девятого числа обыграли в Лиге Конференций ЦСКА София (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1.74
  • Ничья – 4.14
  • Победит «Рома» – 4.81

Статистика

  • «Аталанта» проиграла один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Рома» уступила четыре раза
  • «Аталанта» забивает уже в десяти поединках подряд на своем стадионе
  • «Рома» проиграла три из четырех последних матчей клубу из Бергамо
  • Шесть из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Предполагаем, что коллектив сможет пережить неудачу в Лиге Чемпионов и продолжит путь к вершине Серии А, продлив свою победную серию в турнире.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
18 декабря 2021 в 13:29
Аталанта не поиграет этот матч
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