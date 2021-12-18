«Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 декабря 2021, 11:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Рома», который состоится 18 декабря 2021 года

«Аталанта»

Вылет из Лиги Чемпионов стал настоящим ударом для коллектива из Бергамо. Подопечные Гасперини тем не менее, очень уверенно идут в чемпионате и имеют серию побед из нескольких матчей. Клуб отстает от «Интера» на шесть пунктов, при этом имея игру запасе и находится на третьем месте. В предстоящем матче против не самого простого оппонента, тренерский штаб не сможет рассчитывать Робина Госенса, у которого мышечная травма.

12 декабря «Аталанта» обыграла на выезде «Верону» (2:1) в чемпионате, а девятого числа проиграла на своем поле «Вильярреалу» в Лиге Чемпионов (2:3).

«Рома»

Коллектив Жозе Моуриньо не впечатляет своими результатами в последних поединках. «Волки» держатся на шестом месте в турнирной таблице и смогли набрать 28 очков, что не может устраивать болельщиков, которые ждут от своих футболистов минимум топ-4 чемпионата. Ситуацию осложняет большое количество травмированных футболистов, которых не сможет выпустить португальский специалист.

13 декабря «Рома» обыграла на своем поле «Специю» (2:0), а девятого числа обыграли в Лиге Конференций ЦСКА София (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.74

Ничья – 4.14

Победит «Рома» – 4.81

Статистика

«Аталанта» проиграла один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Рома» уступила четыре раза

«Аталанта» забивает уже в десяти поединках подряд на своем стадионе

«Рома» проиграла три из четырех последних матчей клубу из Бергамо

Шесть из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Предполагаем, что коллектив сможет пережить неудачу в Лиге Чемпионов и продолжит путь к вершине Серии А, продлив свою победную серию в турнире.