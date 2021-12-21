«Дженоа» — «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Аталанта», который состоится 21 декабря 2021 года
«Дженоа»
У команды Андрея Шевченко игра в последних матчей откровенно не идет. Коллектив при украинском специалисте не выиграл ни одной игры в чемпионате Италии, а одержал лишь одну победу в кубке страны. На данный момент «Дженоа» идет на 18 месте с 10 набранными очками, а фанаты уже недовольно работой главного тренера. В матче с мобильной и технически подкованной «Аталантой» у хозяев будет не много шансов зацепиться за очки.
17 декабря «Дженоа» проиграл на выезде «Лацио» (1:3), а в кубке Италии минимально обыграл «Салернитану» (1:0).
«Аталанта»
Коллектив из Бергамо находится в хорошей форме, но периодически выдает неожиданный результат, который не укладывается с предыдущими уверенными поединками. «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии и набрала 37 очков, а отставание от лидера «Интера» составляет шесть пунктов. Коллектив больше всех пропустил в первой пятерке команд турнирной таблицы (24 мяча), что должно заставить задуматься Гасперини.
18 декабря «Аталанта» на своем поле крупно проиграла «Роме» (1:4), а 12 числа на выезде обыграла «Верону» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дженоа» – 7.86
- Ничья – 5.26
- Победит «Аталанта» – 1.411
Статистика
- «Аталанта» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Дженоа» одержал всего одну победу
- «Аталанта» забивала в 14 из 15 выездных поединках во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Аталанта» выиграла пять из шести выездных матчей с «Дженоа» за последнее время
Прогноз
Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. «Дженоа» не может конкурировать на данный момент с лидерами итальянского футбола и много пропускает. Прогнозируем уверенную и крупную победу коллектива из Бергамо.