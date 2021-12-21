«Дженоа» — «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 10:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Аталанта», который состоится 21 декабря 2021 года

«Дженоа»

У команды Андрея Шевченко игра в последних матчей откровенно не идет. Коллектив при украинском специалисте не выиграл ни одной игры в чемпионате Италии, а одержал лишь одну победу в кубке страны. На данный момент «Дженоа» идет на 18 месте с 10 набранными очками, а фанаты уже недовольно работой главного тренера. В матче с мобильной и технически подкованной «Аталантой» у хозяев будет не много шансов зацепиться за очки.

17 декабря «Дженоа» проиграл на выезде «Лацио» (1:3), а в кубке Италии минимально обыграл «Салернитану» (1:0).

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо находится в хорошей форме, но периодически выдает неожиданный результат, который не укладывается с предыдущими уверенными поединками. «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии и набрала 37 очков, а отставание от лидера «Интера» составляет шесть пунктов. Коллектив больше всех пропустил в первой пятерке команд турнирной таблицы (24 мяча), что должно заставить задуматься Гасперини.

18 декабря «Аталанта» на своем поле крупно проиграла «Роме» (1:4), а 12 числа на выезде обыграла «Верону» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 7.86

Ничья – 5.26

Победит «Аталанта» – 1.411

Статистика

«Аталанта» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Дженоа» одержал всего одну победу

«Аталанта» забивала в 14 из 15 выездных поединках во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аталанта» выиграла пять из шести выездных матчей с «Дженоа» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. «Дженоа» не может конкурировать на данный момент с лидерами итальянского футбола и много пропускает. Прогнозируем уверенную и крупную победу коллектива из Бергамо.