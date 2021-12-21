«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 11:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Кальяри», который состоится 21 декабря 2021 года

«Ювентус»

Туринский клуб в последних поединках регулярно набирает очки и практически не допускает осечек. Коллектив тем не менее, очень много потерял очков и рассчитывать на чемпионство было бы слишком самоуверенно. На данный момент команда занимает только седьмое место с 31 очком и отстает на 12 пунктов от лидера Серии А. В игре с аутсайдером чемпионата у подопечных Аллегри будет отличный шанс набрать еще три очка в копилку турнирной таблицы.

18 декабря «Ювентус» обыграл на выезде «Болонью» (2:0), а 11 числа потерял очки на выезде с «Венецией» (1:1).

«Кальяри»

«Кальяри» пытается набирать очки, однако побеждать команде практически не удается. Клуб занимает предпоследнее место и набрал всего 10 очков. Разница забитых и пропущенных мячей у «Кальяри» катастрофическая (17:38) и тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения, иначе коллективу грозит понижение в классе. В игре с «Ювентусов» команду наверняка устроит даже ничейный результат.

18 декабря «Кальяри» крупно проиграл «Удинезе» (0:4), а 15 числа обыграл в кубке Италии «Читтаделлу» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.2

Ничья – 7.08

Победит «Кальяри» – 17.9

Статистика

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кальяри» не может выиграть уже девять матчей подряд на выезде

«Ювентус» выиграл девять из десяти последних поединков с «Кальяри»

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. «Старой Синьоре» необходимо до конца вернуть уверенность в своих силах и пытаться догонять конкурентов вверху турнирной таблицы. Прогнозируем, что в игре с «Кальяри» у «Ювентуса» не будет проблем с результатом.