«Лион» — «Мец». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 12:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Мец», который состоится 22 декабря 2021 года

«Лион»

«Лион» очень нестабильно проводит этот сезон и многим болельщикам, которые не очень следят за французским чемпионатом, было бы удивительно видеть эту команду на 13 месте с 23 набранными очками. Коллектив не может создать конкуренцию лидерам чемпионата и вероятнее всего максимумом клуба станет место в первой десятке турнирной таблицы. В матче с аутсайдером Лиги 1 у «Лиона» будут шансы сделать первый шаг, чтобы исправить ситуацию.

12 декабря «Лион» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0), а девятого декабря разошелся миром с «Рейнджерс» (1:1) в Лиге Европы.

«Мец»

В прошлом сезоне «Мец» играл более стабильно и не выглядел кандидатом на понижение в классе. В этом футбольном году коллектив не так уверен в себе и идет только на 18 месте, набрав 15 очков. Чтобы сохранить своем место по итогам чемпионата, тренерам и футболистам уже сейчас необходимо менять результаты к лучшему, и команда предпринимает такие попытки, заработав семь очков в пяти последних встречах.

19 декабря «Мец» уступил в кубке Франции «Бержераку» в серии пенальти (0:1), а 12 числа крупно обыграл на своем поле «Лорьян» (4:1) в чемпионате Франции.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.375

Ничья – 5.6

Победит «Мец» – 8.32

Статистика

Три последних матча «Лиона» завершились вничью

«Мец» одержал только три победы в последних десяти матчах во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лион» выиграл у «Меца» восемь из десяти последних матчей в чемпионате Франции

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.28. «Лион» имеет хорошие шансы на успех, но в нынешней ситуации вряд ли способен одержать крупную победу. Прогнозируем небольшое количество мячей в предстоящем поединке.