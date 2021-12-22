«Марсель» — «Реймс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Реймс», который состоится 22 декабря 2021 года
«Марсель»
«Марсель» в этом сезоне вовлечен в массу скандалов внутри чемпионата Франции, но при этом сумел стать второй силой в Лиге 1 и является чуть ли не главным конкурентом в борьбе с ПСЖ, хотя откровенно шансов на золотые медали у коллектива немного. В турнирной таблице клуб идет на втором месте и набрал 32 пункта, что на 13 баллов меньше, чем у парижан, но они провели на одну игру больше.
19 декабря «Марсель» уверенно обыграл в кубке Франции «Cannet Rocheville» (4:1), а 12 числа команда нанесла выездное поражение «Страсбургу» (2:0).
«Реймс»
Коллектив не лучшим образом начал этот сезон, но в последнем месяце результаты существенно улучшились. В последних пяти поединках Лиги 1 «Реймс» проиграл лишь раз и сейчас идет на 15 месте, имея в активе 22 набранных балла. Задачей клуба становится финиш в середине турнирной таблице и хороший безопасный отрыв от зоны вылета. В матче с «Марселем» тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на несколько травмированных игроков.
19 декабря «Реймс» обыграл в кубке Франции «Реймс-Сен-Анн» (1:0), а 11 числа в чемпионате оказался сильнее «Сент-Этьена» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 1.704
- Ничья – 3.75
- Победит «Реймс» – 5.82
Статистика
- «Марсель» проиграл два из последних десяти поединков во всех турнирах, а «Реймс» уступил трижды
- Четыре из пяти последних выездных матча «Реймса» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Марсель» выиграл только один из восьми последних встреч с «Реймсом» на своем поле
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.724. В личных встречах между собой клубы обычно много не забивают и пытаются играть до первой ошибки. Предполагаем, что и в этом матче болельщиков не порадуют голами.