«Марсель» — «Реймс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 13:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Реймс», который состоится 22 декабря 2021 года

«Марсель»

«Марсель» в этом сезоне вовлечен в массу скандалов внутри чемпионата Франции, но при этом сумел стать второй силой в Лиге 1 и является чуть ли не главным конкурентом в борьбе с ПСЖ , хотя откровенно шансов на золотые медали у коллектива немного. В турнирной таблице клуб идет на втором месте и набрал 32 пункта, что на 13 баллов меньше, чем у парижан, но они провели на одну игру больше.

19 декабря «Марсель» уверенно обыграл в кубке Франции «Cannet Rocheville» (4:1), а 12 числа команда нанесла выездное поражение «Страсбургу» (2:0).

«Реймс»

Коллектив не лучшим образом начал этот сезон, но в последнем месяце результаты существенно улучшились. В последних пяти поединках Лиги 1 «Реймс» проиграл лишь раз и сейчас идет на 15 месте, имея в активе 22 набранных балла. Задачей клуба становится финиш в середине турнирной таблице и хороший безопасный отрыв от зоны вылета. В матче с «Марселем» тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на несколько травмированных игроков.

19 декабря «Реймс» обыграл в кубке Франции «Реймс-Сен-Анн» (1:0), а 11 числа в чемпионате оказался сильнее «Сент-Этьена» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.704

Ничья – 3.75

Победит «Реймс» – 5.82

Статистика

«Марсель» проиграл два из последних десяти поединков во всех турнирах, а «Реймс» уступил трижды

Четыре из пяти последних выездных матча «Реймса» завершились исходом «обе забьют»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Марсель» выиграл только один из восьми последних встреч с «Реймсом» на своем поле

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.724. В личных встречах между собой клубы обычно много не забивают и пытаются играть до первой ошибки. Предполагаем, что и в этом матче болельщиков не порадуют голами.