Хэви-метал в Кубке Лиги. Первый трофей английского сезона разыграют «Ливерпуль» и три лондонских клуба

Четвертьфиналы — огонь!

Всего лишь через два месяца определится обладатель Кубка Английской Лиги, и это будет не «Манчестер Сити», как в четырех предыдущих розыгрышах, и вообще не клуб из Манчестера, как в предыдущие шесть лет. Их обоих похоронил доблестный «Вест Хэм», не добравшийся до полуфинала, где сыграют «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Трофей разыграют четыре топ-клуба АПЛ , но это будет уже в следующем году, а пока смакуем четвертьфиналы, которые наполнили мид-уик футбольным весельем.

К кому-то жребий суров, как к тому же «Вест Хэму» («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм»), а к «канонирам» благосклонен, ведь команда Микеля Артеты залетела в четвертьфинал Кубка Лиги, обыграв двух соперников из Лиги 1 (третьего дивизиона) и загрузив шесть безответных голов «Вест Бромвичу» из Чемпионшипа. Единственным соперником с верхнего этажа стал не хватающий звезд с неба в Премьер-Лиге и уже готовый уволить Марсело Бьелсу «Лидс».

В четвертьфинале «Арсеналу» достался самый легкий из возможных противников — «Сандерленд». «Черные коты» сейчас отираются в третьей лиги, а на «Эмирейтс» приехали без своего капитана Айдена МакГиди, который в прошлой жизни играл в России за «Спартак». У ирландца травма колена, впрочем, вряд ли он бы существенно изменил расклад сил в матче, который «Арсенал» выиграл со счетом 5:1. Главным героем вечера стал Эдвард Нкетия, оформивший хет-трик, а Микель Артета поберег силы ведущих футболистов перед «Боксинг Дэй».

Забуксовавшие в АПЛ «синие» пробились в полуфинал Кубка Лиги, одержав первую победу в основное время в текущем розыгрыше. Сломить сопротивление «Брентфорда» удалось только в концовке встречи: на 80-й минуте Понтус Янссон отправил мяч в собственные ворота, а пять минут спустя Жоржиньо установил окончательный счет с пенальти — 2:0.

В двух предыдущих раундах «Челси» прошел «Астон Виллу» и «Саутгемптон» по одинаковому сценарию: обмен голами в основное время и победа в серии пенальти со счетом 4:3. Каждый раз решающий удар с «точки» наносил Рис Джеймс, который стал соавтором победного гола и в матче с «Брентфордом»: именно его прострел заставил Янссона запаниковать и открыть огонь по своим.

