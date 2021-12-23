Хэви-метал в Кубке Лиги. Первый трофей английского сезона разыграют «Ливерпуль» и три лондонских клуба

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23 декабря 2021, 12:05

Четвертьфиналы — огонь!

Всего лишь через два месяца определится обладатель Кубка Английской Лиги, и это будет не «Манчестер Сити», как в четырех предыдущих розыгрышах, и вообще не клуб из Манчестера, как в предыдущие шесть лет. Их обоих похоронил доблестный «Вест Хэм», не добравшийся до полуфинала, где сыграют «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Трофей разыграют четыре топ-клуба АПЛ , но это будет уже в следующем году, а пока смакуем четвертьфиналы, которые наполнили мид-уик футбольным весельем.

«Арсенал» выиграл четыре матча в Кубке Лиги с общим счетом 16:1

К кому-то жребий суров, как к тому же «Вест Хэму» («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм»), а к «канонирам» благосклонен, ведь команда Микеля Артеты залетела в четвертьфинал Кубка Лиги, обыграв двух соперников из Лиги 1 (третьего дивизиона) и загрузив шесть безответных голов «Вест Бромвичу» из Чемпионшипа. Единственным соперником с верхнего этажа стал не хватающий звезд с неба в Премьер-Лиге и уже готовый уволить Марсело Бьелсу «Лидс».

В четвертьфинале «Арсеналу» достался самый легкий из возможных противников — «Сандерленд». «Черные коты» сейчас отираются в третьей лиги, а на «Эмирейтс» приехали без своего капитана Айдена МакГиди, который в прошлой жизни играл в России за «Спартак». У ирландца травма колена, впрочем, вряд ли он бы существенно изменил расклад сил в матче, который «Арсенал» выиграл со счетом 5:1. Главным героем вечера стал Эдвард Нкетия, оформивший хет-трик, а Микель Артета поберег силы ведущих футболистов перед «Боксинг Дэй».

Автоголы и пенальти — лучшие друзья «Челси»

Забуксовавшие в АПЛ «синие» пробились в полуфинал Кубка Лиги, одержав первую победу в основное время в текущем розыгрыше. Сломить сопротивление «Брентфорда» удалось только в концовке встречи: на 80-й минуте Понтус Янссон отправил мяч в собственные ворота, а пять минут спустя Жоржиньо установил окончательный счет с пенальти — 2:0.

В двух предыдущих раундах «Челси» прошел «Астон Виллу» и «Саутгемптон» по одинаковому сценарию: обмен голами в основное время и победа в серии пенальти со счетом 4:3. Каждый раз решающий удар с «точки» наносил Рис Джеймс, который стал соавтором победного гола и в матче с «Брентфордом»: именно его прострел заставил Янссона запаниковать и открыть огонь по своим.

Which way to the last four, Jorgi? 😁 pic.twitter.com/foWn9Ipwcv — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 22, 2021

«Тоттенхэм» прервал сказку «Вест Хэма» в Кубке Лиги

«Молотобойцы» избавили розыгрыш Кубка Лиги от манчестерских клубов, за что другие участники им премного благодарны. Команда Дэвида Мойеса мечтала заполучить еще один роскошный скальп, но преобразившийся с приходом Антонио Конте «Тоттенхэм» взял у «Вест Хэма» реванш за поражение в Премьер-Лиги. За два месяца, прошедших между двумя схватками лондонских команд, «шпоры» сильно изменились: команда-размазня Нуну Эшпириту Санту превратилась в боевую машину Конте, которая пока не безупречна в техническом плане, зато полностью избавлена от равнодушия.

Три гола в матче «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» уместились в пятиминутку в середине первого тайма, и если на первый гол «шпор» у команды Дэвида Мойеса нашелся моментальный ответ, организованный Влашичем и Боуэном, то мяч Лукаса Моуры так и остался победным. Героем вечера стал Бергвейн, на счету которого гол и результативный пас. Считалось, что голландец не входил в плане Антонио Конте, зимой его собирались отдать в аренду «Аяксу», но игра против «Вест Хэма» может изменить судьбу Стевена.

«Вест Хэм» стал третьим клубом Премьер-Лиги, который не выдержал столкновения с «Тоттенхэмом» в Кубке Лиги, до этого выбили «Вулверхэмптон» (2:2 в основное время, победа в серии пенальти) и «Бернли» (1:0). Кстати, Лукас Моура забил победные голы в ворота обеих кларетовых команд — «Бернли» и «Вест Хэма».

«Ливерпуль» и «Лестер» устроили спектакль

Главное блюдо четвертьфинальной стадии подавали на «Энфилде». В предыдущих раундах «Ливерпуль» размялся на «Норвиче» (3:0) и «Престоне» (2:0), так что «Лестер» во главе с бывшим тренером «красных» Бренданом Роджерсом стал самым статусным соперником команды Клопп в Кубке Лиги. Юрген решил усложнить задачу и выпустил на поле второй состав с примесью парочки опытных ребят, за «Ливерпуль» с первых минут сыграли вратарь Келлехер (стал героем серии пенальти) и полевые игроки Куметьо, Уильямс, Цимикас, Брэдли, Мортон, Минамино (у японца гол + ассист).

Джейми Варди оформил дубль к 13-й минуте, а к перерыву «Ливерпуль» проигрывал со счетом 1:3. Вылет в планы Клоппа не входил, поэтому в перерыве последовала тройная замена: Конате, Милнер и Жота ворвались в игру, и португальцу было суждено стать героем вечера. В середине второго тайма Диого сравнял счет, а в послематчевой серии пенальти нанес решающий удар. Ну а самым эмоциональным моментом вечера стал гол-эквалайзер Такуми Минамино на 90+5 минуте, когда «Ливерпуль» был на волосок от вылета. Получилось легендарно, эта команда и правда никогда не сдается.

This team 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 gives up. ❤ pic.twitter.com/WDNeH4YwYh — Liverpool FC (@ LFC ) December 22, 2021

Чем дальше — тем интереснее

Незамедлительно состоялась жеребьевка полуфинальных встреч Кубка Лиги: «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом», а «Челси» оспорит путевку в финал с «Тоттенхэмом». Согласно генеральному плану, полуфинальные баталии должны состоять из двух матчей по системе «дома и в гостях» (5-го и 12-го января), однако клубы рассчитывают сократить стадию до одной встречи, чтобы компенсировать перегибы календаря из-за многочисленных переносов. Как бы то ни было, решающие матчи в Кубке Лиги получатся горячими, ведь среди четырех претендентов нет явного фаворита и аутсайдеров. Да и кто откажется от трофея, когда он так близко?!