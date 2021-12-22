В первой части РПЛ нет одного супергероя. Зато у каждого клуба собственные триумфаторы

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22 декабря 2021, 20:04

Вспомним самые светлые выходки.

«Зенит» — Маркус Вендел

Клаудиньо забил 7 мячей и отдал 2 ассиста, но без него успешный «Зенит» в РПЛ пока возможен. А вот Вендел сыграл аж в 17 матчах лиги в основе. У Ракицкого, Дзюбы, Сантоса, не говоря о Малкоме и Азмуне, были подъемы и спады, а олицетворением солидности, которая оставила на вершине, стал Вендел. Хавбека второй линии атаки не все замечают, но игрок системный – 92 % точных передач, 21 созданный момент, 3 забитых мяча. Бразильский десант в «Зените» работает.

«Динамо» — Себастьян Шиманьски

Себастьян по сумме 16 сыгранных матчей метит на звание лучшего игрока первой части сезона. У поляка 11 созданных голов, его можно использовать в разных ролях. Симпатичен в «статике», а стандарты остаются важной частью футбола. В РПЛ никто не создал больше моментов – 48. Учитываем, что не все подачи невероятно опасные, но Шиманьски растет на ваших глазах. Впрочем, как и Захарян – еще один явный герой из состава Шварца.

«Сочи» — Матео Касьерра

В прошлом сезоне королем побережья был Нобоа. Кристиан и сейчас опасный – 5 голов и 3 ассиста, но новичок Касьерра впечатлил. Форвард стал автором 8 мячей и трижды замечал напарников. Колумбийцу всего 24, у него высокая культура паса, а ведь форварды часто небрежнее. Реализация моментов на высоте, забил восемь раз после пятнадцати метких попыток. Посмотрим на Матео весной, но пока в перечне главных очарований.

ЦСКА – Игорь Акинфеев

Плохо для перспектив «армейцев», что Акинфеев – главный спаситель, а Дзагоев в роли ключевого джокера. Но как есть. Игорь взял 79.7 % ударов, в РПЛ мало вратарей с лучшей статистикой. Причем обстреливали его знатно, набрал почти шесть десятков сэйвов. Эджуке тоже в порядке, но голевые действия нигерийца прямо принесли лишь 4 очка, а вратарь влиял на результаты чаще.

«Краснодар» — Реми Кабелла

Очаровал Кордоба, по-настоящему вернулся Классон, доказал уровень Крыховяк, невероятно играл Сафонов, но ярче всех был Кабелла. Реми забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач, старался быть всюду и, хотя в 31 год уже не выдает такой объем беговой работы, как юный Сперцян. Но Рами вместе с Сафоновым – главные герои «горожан» осенью.

«Локомотив» — Рифат Жемалетдинов

Сложный выбор между ним и Смоловым. С Федором на поле команда и переживала не лучшие времена, и радовалась удачам – у форварда 7 голов. А вот без Рифата (5 мячей, 4 ассиста) менялась к худшему. Показательный факт – 24 из 28 очков набрали с ним на поле. Проиграли с Жемалетдиновым лишь раз, так что его травмы сразу занижают шансы на успех.

«Ахмат» — Даниил Уткин

Удачно зашел, хотя Тимофеев, Богосавац или Полярус тоже сделали все, чтобы травма Бериши не заставила «Ахмат» скатиться в таблице. Уткин был в ударе, забивал со штрафных, собрал шесть точных ударов. В обороне Даниил может работать лучше, но в прессинге работал усердно, как и вся команда Талалаева.

«Крылья Советов» — Иван Сергеев

Народные любимчики. Бегич круто сыграл в защите, Пиняев умно выходил на замену, Зиньковский накручивал народ на фланге, Сарвели забивал мячи. Но если присмотреться, то грамотнее многих был Сергеев. Иван круто чувствует моменты (по xG выше Дзюбы, четвертый в РПЛ ). Еще это щедрый форвард с последним пасом. Набрал 10 результативных действий, а может еще лучше.

«Спартак» — Самуэль Жиго

Выбор сложный и неблагодарный. Понсе травмировался, у Соболева бывали слабые отрезки, Селихов поздно включился, Мозес бегал вперед, но у него меньше созданных голов, чем у центрального защитника Жиго. Самуэль – лидер «Спартака», и хотя помним выезд в Санкт-Петербург, не забывайте, что в остальных 17 играх «Спартак» с Максименко, который часто ошибался, пропустил всего 19 мячей. Причем прямую вину Жиго фиксировали редко.

«Рубин» — Илья Самошников

Без Ильи «Рубин» выиграл лишь раз, а с ним в пяти матчах. Учитываем и нестабильность и перепады формы в неблагополучной сейчас команде, которая лишь под конец года решила снова победить. Но на момент травмы Ильи «Рубин» был в пяти очках от третьего места. Без него разрыв увеличили до девяти пунктов. Травма Самошникова – одна из причин, почему казанцы не вернулись к успехам.

«Урал» — Арсен Адамов

Признаем, что Бикфалви сильнейший в составе «Урала», когда в форме. Еще у напарника Арсена защитника Кузьмичева были крутые матчи. Но «Урал» выбрался из жесткого кризиса, поскольку Шалимов наладил игру в защите. Адамов стал центральной фигурой превращения – с ним не проигрывали с октября, а в пяти турах пропустили всего трижды.

«Арсенал» — Даниил Хлусевич

А вот и нашли лучшего «спартаковца» в первой части сезона. 20-летний будущий подопечный Ваноли и в атаке успел – 4 гола, 2 ассиста, и в защите немного поиграл. Кингс Кангва тоже понравился в осенней части сезона, особенно в матче против «Зенита», но отметим более стремительного Хлусевича из состава молодежной сборной России.

«Нижний Новгород» — Алексей Козлов

Речь о классическом аутсайдере, который держится на характере и грамотных тренерских ходах. «Нижний Новгород» отдал много сил, чтобы не завершить год последним, были классные матчи против фаворитов. И если искать лучшего на дистанции, то это ветеран Козлов. Латераль полезен в атаке – 4 мяча, но чаще помогал защите. Также очевиден вклад Гоцука, Нигматуллина и Калинского. Эта тройка близка по важности к Алексею.

«Ростов» — Данил Глебов

Полоз хорошо исполнял пенальти, Алмквист пытался добавить техники, у Комличенко были удачные матчи. Но Данил Глебов оставил лучшее впечатление в разных фазах игры. Центральный хавбек забил четыре мяча, отдал три результативные передачи. «Сын Карпина», как в шутку называют хавбека в «Ростове», вряд ли надолго в клубе. Но пока выходил на поле и приносит немало пользы.

«Уфа» — Гамид Агаларов

Сколько баллов набрала бы «Уфа» без голов лучшего снайпера сезона, который является форвардом интуитивным, оттого его сложно заменить? Оказывается, что лишь 5 пунктов. Это не просто последнее место, а дно с отрывом «Химок» на двенадцать очков (без дубля Агаларова у соседа в таблице было бы на три пункта больше). Да, Гамид пока многое делает неверно. Но ему 21 год, хватит времени для анализа собственных действий. А чутье есть – 13 голов как живое доказательство.

«Химки» — Денис Глушаков