«Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 декабря 2021, 12:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Порту» — «Бенфика», который состоится 23 декабря 2021 года

«Порту»

Команда практически без осечек проводит текущий сезон чемпионата Португалии. «Порту» делит первое место со «Спортингом», набрав по 41 очку, но превосходя соперника по дополнительной статистике. Матч 1/8 финала куба страны также очень важен для клуба, ведь ему будет противостоять один из самых принципиальных соперников в любом турнире. Поединок обещает быть интересным и напряженным до самого финального свистка.

19 декабря «Порту» обыграл в чемпионате «Визелу» (4:0), а 16 декабря оказался сильнее «Риу Аве» (1:0) в кубке Португалии

«Бенфика»

«Бенфика» отлично провела осеннюю часть евросезона, по результатам которой смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, обойдя «Барселону». В чемпионате Португалии коллектив немного отстает от конкурентов и идет на третьем месте с 37 очками. Однако разрыва достаточно невелик и основная борьба за медали еще впереди. В предстоящем матче кубка Португалии «орлы» постараются одержать победу, выбив одного из главных фаворитов данного турнира.

19 декабря «Бенфика» разгромила на своем поле «Маритиму» (7:1), а 15 декабря в кубке Португалии оказалась сильнее «Ковильи» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 2.14

Ничья – 3.4

Победит «Бенфика» – 3.45

Статистика

Оба коллектива выиграли по семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бенфика» забивала в восьми из десяти последних выездных матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бенфика» не может выиграть у «Порту» уже шесть поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Порту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.14. В последних личных встречах «Порту» выглядит гораздо увереннее «Бенфики» и мы предполагаем, что в этот раз победа также окажется за хозяевами.