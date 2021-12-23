«Визела» — «Брага». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 декабря 2021, 13:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Визела» — «Брага», который состоится 23 декабря 2021 года

«Визела»

Команда является новичком чемпионата Португалии и на данный момент ведет борьбу за выживание внизу турнирной таблицы. «Визела» занимает 14 место и набрала 13 очков, что на два балла больше, чем у конкурентов из зоны вылета. Тем не менее, коллектив дошел до 1/8 финала кубка страны, где их ждет серьезный соперник с еврокубковым опытом за последний десяток лет и проход в четвертьфинал для хозяев стал бы настоящим достижением и сенсацией.

19 декабря «Визела» крупно проиграла «Порту» в чемпионате (1:4), а 13 декабря разгромно обыграла «Ароку» (4:1).

«Брага»

«Брага» является четвертой силой чемпионата Португалии на данный момент и имеет большое отставание от главных конкурентов. Клуб набрал 28 очков и расположился на четвертой позиции в турнирной таблице. Догнать лидеров будет очень сложно, но чтобы сохранить своем место также необходимо много работать. «Брага» выиграла все последние матчи, кроме двух противостояний с лидерами чемпиоаната.

20 декабря «Брага» обыграла на своем поле «Белененсеш» (1:0), а 16 числа была разгромлена в кубке Лиги «Боавиштой» (1:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Визела» – 4.9

Ничья – 3.8

Победит «Брага» – 1.7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Браги» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Визела» выиграла только два матча из десяти последних на своем стадионе во всех турнирах

«Брага» выиграла оба матча у «Визелы» за последнее время

Два последних поединка между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Гости в этом поединке будут обладать большим преимуществом, которое все-так должны реализовать в итоговый счет на табло. Прогнозируем сложную кубковую победу «Браги».