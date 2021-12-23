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«Спарта» Роттердам — «Валвейк». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

23 декабря 2021, 15:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Нидерландов «Спарта» Роттердам — «Валвейк», который состоится 23 декабря 2021 года

«Спарта» Роттердам

Клуб является одним из аутсайдеров чемпионата Нидерландов и не может выиграть уже несколько матчей подряд. «Спарта» не может найти свою игру, но если в ближайшее время результаты не улучшатся, клубу может грозить проблема понижения в классе. Коллектив идет на предпоследнем месте и набрал 12 очков. Предстоящий матч с примерно равным соперником может стать неплохим шансом сделать первый шаг к успеху.

18 декабря «Спарта» сыграла вничью с «Витессом» (2:2) в чемпионате, а 15 числа уступила тому же сопернику в кубке Нидерландов (1:2).

«Валвейк»

«Валвейк» недалеко ушел от своего нынешнего соперника и набрал всего на три балла больше. Сейчас клуб занимает 15 место в таблице, что не позволяет ему чувствовать себя в безопасности. Коллектив имеет отрицательную статистику забитых-пропущенных мячей (18:29), поэтому тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов и обороной собственных ворот. В последних пяти встречах «Валвейк» набрал всего четыре очка.

19 декабря «Валвейк» проиграл на своем поле ПСВ (1:4), а 15 числа крупно обыграли «Харкемасе Бойс» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спарта» Роттердам – 1.84
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Валвейк» – 4.7

Статистика

  • «Спарта» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Валвейк» выиграл только одну игру из десяти последних на выезде
  • «Спарта» выиграла восемь из десяти последних матчей с «Валвейком» на своем стадионе
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Спарты» Роттердам, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. Обе команды находятся в сложной ситуации, но опираясь на статистику, предполагаем победу хозяев, которая поможет им сделать первый шаг из зоны вылета.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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