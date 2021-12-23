«Андерлехт» — «Кортрейк». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 декабря 2021, 15:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бельгии «Андерлехт» — «Кортрейк», который состоится 23 декабря 2021 года

«Андерлехт»

«Андерлехт» идет в группе лидеров турнирной таблицы чемпионата Бельгии и занимает четвертое место. Коллектив набрал 35 очков и отстает от лидера уже на восемь пунктов. Тем не менее, впереди еще половина сезона и самые интересные противостояния ждут болельщиков в следующем календарном году. Команда постарается как можно дальше продвинуться и в кубке страны, чтобы побороться за еще один трофей в музей клуба.

19 декабря «Андерлехт» сыграл вничью с чемпионом Бельгии – «Брюгге» (2:2), а 14 числа команда обыграла на своем поле «Сент-Трюйден» (2:0).

«Кортрейк»

«Кортрейк» пребывает в зоне плей-офф и занимает седьмое место в чемпионате Бельгии. Клуб старается не выпадать из топ-8, однако для этого необходимо и дальше продолжать стабильно набирать очки. Предстоящий матч кубка Бельгии станет дополнительной возможностью проявить себя футболистам, а может быть и побороться за выход в полуфинал. У коллектива большие проблемы с реализацией моментов (26 забитых мячей), решение которых помогло бы занять позицию в турнирной таблице еще выше.

17 декабря «Кортрейк» обыграл на выезде «Серен Юнайтед» (2:0), а 14 числа с тем же счетом оказался сильнее «Остенде» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Андерлехт» – 1.38

Ничья – 5

Победит «Кортрейк» – 7.6

Статистика

Оба коллектива проиграли всего по одному матчу из десяти последних во всех турнирах

«Андерлехт» забивает уже в 13 домашних матчах подряд

«Кортрейк» выиграл два из трех последних выездных матчах с «Андерлехтом»

Семь из десяти последних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Андерлехта» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Кубковый матч отличается по эмоциям от чемпионата, и мы предполагаем, что хозяева смогут быстро открыть счет, а затем увеличить преимущество. Прогнозируем уверенную победу «Андерлехта».