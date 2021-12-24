«Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 декабря 2021, 16:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер», который состоится 26 декабря 2021 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» уверенно лидируют в чемпионате Англии и считаются одними из главных претендентов на золотые медали. «Манчестер Сити» набрал 44 очка и на три пункта опережает ближайшего оппонента. Подопечные Гвардиолы очень хорошо играют в обороне, о чем говорят девять пропущенных мячей за весь сезона в АПЛ до предстоящего тура. В матче с нестабильным «Лестером» чемпион Англии постарается избавить себя от проблем и набрать три очка.

19 декабря «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (4:0), а 14 числа команда разгромила «Лидс» на своем поле (7:0).

«Лестер»

«Лестер» продолжают преследовать проблемы и коллектив никак не может подняться выше середины турнирной таблицы. Клуб идет на девятом месте и набрал 22 очка, а поэтому бороться за самые высокие места в АПЛ в этом сезоне подопечным Роджерса не по силам. «Лестер» имеет равную статистику забитых и пропущенных мячей (27:27), что говорит о проблемах в клубе на большинстве позиций.

22 декабря «Лестер» проиграл «Ливерпулю» в кубке Английской Лиги (3:4), а 12 числа крупно обыграла в чемпионате «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.186

Ничья – 7.91

Победит «Лестер» – 13.7

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» не выигрывает на выезде уже пять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл шесть из восьми последних встреч с «Лестером» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. Чемпион Англии гораздо сильнее «Лестера» на данном отрезке сезона, поэтому гостям не стоит питать особых надежд на набранные очки. Прогнозируем уверенную победу «Манчестер Сити».