«Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер», который состоится 26 декабря 2021 года
«Манчестер Сити»
«Горожане» уверенно лидируют в чемпионате Англии и считаются одними из главных претендентов на золотые медали. «Манчестер Сити» набрал 44 очка и на три пункта опережает ближайшего оппонента. Подопечные Гвардиолы очень хорошо играют в обороне, о чем говорят девять пропущенных мячей за весь сезона в АПЛ до предстоящего тура. В матче с нестабильным «Лестером» чемпион Англии постарается избавить себя от проблем и набрать три очка.
19 декабря «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (4:0), а 14 числа команда разгромила «Лидс» на своем поле (7:0).
«Лестер»
«Лестер» продолжают преследовать проблемы и коллектив никак не может подняться выше середины турнирной таблицы. Клуб идет на девятом месте и набрал 22 очка, а поэтому бороться за самые высокие места в АПЛ в этом сезоне подопечным Роджерса не по силам. «Лестер» имеет равную статистику забитых и пропущенных мячей (27:27), что говорит о проблемах в клубе на большинстве позиций.
22 декабря «Лестер» проиграл «Ливерпулю» в кубке Английской Лиги (3:4), а 12 числа крупно обыграла в чемпионате «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.186
- Ничья – 7.91
- Победит «Лестер» – 13.7
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лестер» не выигрывает на выезде уже пять поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл шесть из восьми последних встреч с «Лестером» на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. Чемпион Англии гораздо сильнее «Лестера» на данном отрезке сезона, поэтому гостям не стоит питать особых надежд на набранные очки. Прогнозируем уверенную победу «Манчестер Сити».