Неудержимый «Ман Сити» и триумфальное возвращение Лукаку. Главные события «Боксинг дэй»-2021

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сегодня, 18:55

Местами получилось даже легендарно.

Вопреки распространенному заблуждению, «Боксинг Дэй» — это не весь английский футбольный марафон на стыке уходящего и приходящего года, а только один день, 26-е декабря. Вчера утром вам наверняка попался на глаза ставший классическим скриншот с результатами «Боксинг Дэй» 1963 года (тогда забили 66 голов в 10 матчах), но и «День коробок»-2021 уже стал историей. Давайте же выделим и для него уголок памяти.

Самый результативный матч Boxing Day в эпоху Премьер-Лиги

До космических показателей 1963 года клубы АПЛ вчера не дотянули, но все же выдали весьма солидные 28 голов в шести встречах. В среднем 4.67 гола за игру — по нынешним футбольным временам просто роскошный результат. Самый скромный вклад сделали «Брайтон» и «Брентфорд», чей матч принес всего лишь 2 гола, «Тоттенхэм» забил 3 мяча и не позволил отличиться «Кристал Пэлас», у «Челси» и «Астон Виллы» 4 гола на двоих, а еще в двух матчах зрители увидели мяч в воротах по 5 раз. Но особняком, конечно, стоит встреча «Манчестер Сити» и «Лестера», завершившаяся со счетом 6:3. «Горожане» и «лисы» соорудили 9 голов на двоих, и это самый результативный матч, сыгранный в «Боксинг Дэй», с момента образования Премьер-Лиги в сезоне 1992/93.

Man City 6️⃣-3️⃣ Leicester



The first-ever Boxing Day #PL match to see 9️⃣ goals!#MCILEI pic.twitter.com/lQYn4kfGXY — Premier League (@premierleague) December 27, 2021

Никто не в силах остановить «Сити»

2021 год команда Хосепа Гвардиола начала с 18 побед кряду и намерена завершить похожим образом: «горожане» выиграли 11 из 12 последних матчей (исключение составляет ничего не значащая встреча заключительного тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг»), а если говорить об АПЛ , то здесь у «Ман Сити» серия из девяти побед. И вряд ли у «Брентфорда», против которого чемпионы сыграют 29-го числа, есть сколь-нибудь серьезные шансы нарушить эту идиллию.

«Манчестер Сити» — монстр даже по меркам АПЛ , и победная серия, которой команда Хосепа Гвардиолы завершает год, наталкивает на мысль, что очередной триумф «горожан» в Премьер-Лиге неизбежен. «Ливерпуль» и «Челси» еще не выпали из гонки, но команды Юргена Клоппа и Томаса Тухеля при всех их достоинствах состоят из людей, а не из машин. «Ман Сити» может себе позволить выиграть первые 25 минут матча у «Лестера» со счетом 4:0, а потом немного повалять дурака ради рекорда «Боксинг Дэй».

В самый ответственный день самого важного отрезка сезона «Манчестер Сити» летает над полем и забивает 6 голов далеко не худшей команде Премьер-Лиги, железная хватка команды Гвардиолы не оставляет конкурентам права на ошибку, собирая очки в бешеном темпе. В «Боксинг Дэй» «Ман Сити» подтвердил свой статус главного фаворита сезона.

Ромелу Лукаку по-царски вернулся в большую игру

Голевое молчание Ромелу Лукаку в АПЛ растянулось на два с половиной месяца — от домашнего матча против «Астон Виллы» до гостевого. Оформив дубль в сентябрьской игре против «вилланов» (3:0), в следующих восьми матчах Премьер-Лиги бельгиец не сумел найти путь к чужим воротам. Нужно заметить, что Лукаку и играл мало: его последний выход в стартовом составе датирован октябрем. Была травма, а вскоре после восстановления Ромелу заразился коронавирусом.

Томас Тухель признался, что выпустил будущего героя матча на поле вопреки рекомендациям врачей: изначально форвард должен был сыграть 15-20 минут, но был брошен в бой в перерыве при счете 1:1. Ромелу потребовалось 11 минут, чтобы замкнуть навес Хадсона-Одои, а в самой концовке он так в фирменной манере убежал от Таргетта и Конса, заставив сфолить на себе. Жоржиньо с радостью забил еще один пенальти и установил рекорд, а перформанс Лукаку не позволил «Челси» вылететь из чемпионской гонки.

«Арсенал» Артеты продолжает выигрывать

Прошло два года с того дня, как Микель Артета впервые вывел «Арсенал» на игру в качестве главного тренера. Сегодня прогресс в игре «канониров» под руководством испанца уже сложно не замечать. Лондонцы завершают 2021 год на мажорной ноте — серией из пяти побед во всех турнирах, причем забили в этих пяти матчах 19 голов, а пропустили лишь 2. В «Боксинг Дэй» не поздоровилось «Норвичу», который был обыгран со счетом 5:0.

Забавно, что в двух последних выездных матчах АПЛ (против «Норвича» и «Лидса») «Арсенал» забил больше голов (9), чем в первых восьми гостевых матчах текущего сезона (6). При этом два выезда подряд с 4+ забитыми голами в Премьер-Лиге у «канониров» впервые с апреля 2009-го. Кстати, Артета руководит самой молодой командой АПЛ , для которой явно нашел правильный путь: Сака, Смит-Роу, Мартинелли, Эдегор — пульс этого «Арсенала».

Моура блистает, «Тоттенхэм» побеждает

«Тоттенхэм» отстает от идущего четвертым «Арсенала» на 6 очков, но у команды Конте, которой пошел на пользу вынужденный отпуск из-за вспышки ковида, три матча в запасе. После возвращения с карантина «шпоры» на равных бились с «Ливерпулем» (2:2), завоевали путевку в полуфинал Кубка Лиги, обыграв «Вест Хэм», а в «Боксинг Дэй» не оставили камня на камне от «Кристал Пэлас» (3:0).

Главным героем встречи стал Лукас Моура, поучаствовавший в каждом из трех голов своей команды: один забил сам, дважды ассистировал партнерам — Кейну и Сону. А ведь победный мяч в ворота «Вест Хэма» тоже на счету бразильца, таким образом, четыре подряд гола «Тоттенхэма» забиты при его непосредственном участии. Скорость и трудолюбие Моуры делают его подходящим игроком для футбола Конте, который вслух выразил свое восхищение работой Лукаса в «Боксинг Дэй».

Мойес все-таки не волшебник. «Вест Хэму» срочно нужно усиление

«Вест Хэм» уже вылетел из топ-4, и пока не видно, за счет чего «молотобойцы» могут вернуться к активной борьбе за зону Лиги чемпионов. В конце года их кадровый ресурс выглядит истощенным до предела. Травмы выкосили 75% основного состава обороны: вместо Зума, Огбонны и Крессуэлла с первых минут теперь играют Доусон, Диоп и Масуаку. Три пропущенных гола от «Саутгемптона» стали следствием дефицита качества в обороне.

В атаке тоже мало что получается после того, как Бенрама и Форнальс растеряли форму. Майкл Антонио перенес ковид, и хотя вышел на замену против «Саутгемптона» в стиле Лукаку — забил головой, ямайцу явно нужна альтернатива в центре нападения. А Мойесу нужны футболисты не в пример сильнее сегодняшнего Ярмоленко, чтобы иметь возможность влиять на игру. Пока же у «Вест Хэма» всего одна победа в последних 8 встречах и надежда на январское трансферное окно.