Неудержимый «Ман Сити» и триумфальное возвращение Лукаку. Главные события «Боксинг дэй»-2021

Вопреки распространенному заблуждению, «Боксинг Дэй» — это не весь английский футбольный марафон на стыке уходящего и приходящего года, а только один день, 26-е декабря. Вчера утром вам наверняка попался на глаза ставший классическим скриншот с результатами «Боксинг Дэй» 1963 года (тогда забили 66 голов в 10 матчах), но и «День коробок»-2021 уже стал историей. Давайте же выделим и для него уголок памяти.

До космических показателей 1963 года клубы АПЛ вчера не дотянули, но все же выдали весьма солидные 28 голов в шести встречах. В среднем 4.67 гола за игру — по нынешним футбольным временам просто роскошный результат. Самый скромный вклад сделали «Брайтон» и «Брентфорд», чей матч принес всего лишь 2 гола, «Тоттенхэм» забил 3 мяча и не позволил отличиться «Кристал Пэлас», у «Челси» и «Астон Виллы» 4 гола на двоих, а еще в двух матчах зрители увидели мяч в воротах по 5 раз. Но особняком, конечно, стоит встреча «Манчестер Сити» и «Лестера», завершившаяся со счетом 6:3. «Горожане» и «лисы» соорудили 9 голов на двоих, и это самый результативный матч, сыгранный в «Боксинг Дэй», с момента образования Премьер-Лиги в сезоне 1992/93.

