От кризиса до кризиса. Симеоне и «Атлетико» не узнают себя

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24 декабря 2021, 10:48

«Атлетико» проиграл четыре матча подряд в Ла Лиге. «Соккер.ру» оценивает кризис мадридцев с позиции статуса.

Кризисный старт

Ровно десять лет назад «Атлетико» был в отчаянии. Клуб вынужден был рисковать, назначая одного из своих бывших футболистов на пост главного тренера. Это было время нестабильности для «матрасников», которые сменили пять тренеров менее чем за три года, а также пережили уход Серхио Агуэро и Давида Де Хеа в Английскую Премьер-Лигу.

В чемпионате Испании команда переживала тяжелые времена, опустилась на десятое место после поражений в четырех матчах из пяти последних. Выхода, казалось, не было. И клуб обратился к непроверенному варианту, к тренеру, чей самостоятельный опыт в Европе, по сути, ограничивался коротким периодом работы с «Катанией».

Назначение бывшего игрока тренером после непродолжительной работы в этой должности – прием достаточно распространенный. «Барселона», например, сейчас его применяет. Обычно к успеху такие приемы не приводят. И дело тут не только в неизвестном таланте вчерашнего игрока и его малом опыте, но и в том, что приходят такие тренеры в команду обычно тогда, когда она переживает глубокий кризис.

И им нужно не только набирать стандартный тренерский опыт в новых обстоятельствах, но и пытаться проявить себя в особенно тяжелых кризисных условиях, когда более опытные наставники не справились. Диего Симеоне – пример одного из самых успешных таких назначений. Но сейчас «Атлетико» снова в кризисе. Причем не только в конкретно-игровом, о котором мы уже говорили, но и в общефилософском. Впрочем, давайте по порядку.

От середины таблицы – к титулу

Симеоне удалось достаточно быстро сколотить конкурентоспособную команду. Его приоритетом сразу стало создание прочной защиты вокруг молодого вратаря Тибо Куртуа, арендованного у «Челси», а также жесткого центрального защитника из сборной Уругвая Диего Година. Этот подход быстро принес свои плоды, поскольку в первых шести матчах под началом Симеоне «Атлетико» не пропустил ни одного мяча. У тренера был и характерный для такого типа назначений романтический период с болельщиками, которые еще помнили его как ключевого футболиста команды в успешном сезоне-1995/96. Иногда такая болельщицкая поддержка помогает, добавляя уверенности и больше пространства для маневра и ошибки, а иногда мешает, удерживая в команде слишком долго специалиста, когда уже ясно, что эта работа ему не подходит. В случае с Симеоне опять вода лилась на его мельницу.

В качестве игрока Симеоне был упрямым универсальным полузащитником, который описывал свой игровой стиль как «футбол с ножом в зубах». И он привил такой же жесткий дух соперничества, стремление к победе любой ценой своей новой команде. Не всем это нравилось, но результаты были неоспоримы.

Через полгода после назначения Симеоне завоевал еврокубок, победив со своей командой в финале Лиги Европы «Атлетик» со счетом 3:0. Год спустя «Атлетико» уже в финале Кубка Испании обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». «Матрасники» набирали обороты, и сезон-2013/14 в Ла Лиге стал одним из самых драматичных в истории. Вопреки всем ожиданиям, имея бюджет, сопоставимый с «Фулхэмом», клуб выдержал чемпионскую гонку со звездами «Реала» и «Барселоны».

В последнем туре «Атлетико» играл с «Барселоной» в роли лидера, а каталонцы шли вторыми. «Матрасникам» для титула достаточно было ничьей. Но «Барселона», игравшая на своем поле, открыла счет усилиями Алексиса Санчеса. А «Атлетико» сумел отыграться благодаря голу Година и удержал необходимую ничью.

Впервые с 1996 года «Атлетико» стал чемпионом. Объединяло эти два титула наличие Симеоне в ключевой роли. Тогда он был игроком, а теперь – тренером. И это только начало.

Закрепление успеха

Этот первый триумф был впечатляющим, но более примечателен тот факт, что Симеоне сумел с тех пор удерживать годами «Атлетико» на высоком уровне и в качестве претендента на главные трофеи. «Матрасники» имели выходы в финалы Лиги чемпионов, регулярно попадали в тройку лучших в Ла Лиге, хотя ранее не делали никогда этого более трех сезонов подряд. В прошлом сезоне «Атлетико» снова завоевал титул.

Эти регулярные успехи основывались все на том же базисе – на безупречной защите. «Атлетико» пропускал наименьшее количество голов в Ла Лиге в семи из десяти последних сезонов, с тех пор как Ян Облак занял место в воротах вместо Куртуа.

Эти успехи на поле закреплялись прогрессом и в плане ведения дел. «Атлетико» сменил свой старый стадион «Висенте Кальдерон» на новый «Ванда Метрополитано». Бюджет клуба вырос весьма существенно за время игры под руководством Симеоне. «Атлетико» смог себе позволить потратить 113 миллионов фунтов стерлингов на Жоау Фелиша – это четвертый по величине трансфер в истории (который теперь, правда, может стать и одним из самых неудачных). Симеоне изменил в клубе все, выведя его на совершенно новый уровень по всем фронтам.

Кризис идентичности

Прогресс «Атлетико» под началом Симеоне очевиден. Причем уже на длительной дистанции. Однако каждый раз приходится наблюдать, что закрепление нового статуса не очень по душе тренеру. Симеоне наслаждался ролью аутсайдера в гонке, он постоянно повторяет мантру о том, что «Атлетико» — команда труда, которой ничего не дается легко, которой каждую победу нужно выгрызать с трудом. Это диктует и игровой стиль команды, которая лучших результатов добивалась, отдавая инициативу и превозмогая соперника, а не доминируя над ним.

Менталитет «Мы против мира» очень подходил «Атлетико», когда Симеоне туда перебрался. Причем и когда он был игроком «Атлетико», подход выглядел примерно так же. И когда Диего стал тренером, «матрасники» как раз в таком положении находились. То есть его философия удачно совпала со статусом команды.

И задачей Симеоне было поддерживать этот статус как можно дольше. Пытающиеся доминировать и заманивать звезд «Реал» и «Барселона» идеально подходили в роли соперников этому «Атлетико», который подчеркнуто смотрел на них снизу вверх, но от этого становился только злее и сосредоточеннее, что и позволяло ему их бить.

Но гораздо труднее поддерживать в таком статусе команду, которая уже заполнена звездами и мультимиллионерами. Симеоне, выводя и закрепляя «Атлетико» в новом статусе европейского топ-клуба, волей-неволей выводил клуб и из комфортного режима борца с миром. Он сам становился частью этого элитного мира. Удивлять может разве что тот факт, что ему удавалось так долго держать команду в соответствующем тонусе.

Симеоне тоже это понимает. Видны его попытки модифицировать подход к игре, адаптировать его, развивая концепцию с сильным атакующим потенциалом, в котором уже предпочтителен контроль мяча, а не трудовые победы со счетом 1:0. Но это не работает. Убедительно попытки перехода на новые рельсы не выглядят. Симеоне не может оторваться от своих привычек – сделать это в принципе любому человеку очень трудно. Особенно если привычки приносили успех.

Поэтому нынешний «Атлетико» выглядит сбитым с толку, несобранным. Ушла и былая фирменная оборонительная прочность. А кураж и результативность к атаке не пришли. Команда утратила свою идентичность, к чему неизбежно шла, добиваясь успеха за успехом в роли «трудовой банды». Впервые Симеоне потерпел в Ла Лиге четыре поражения подряд. История успеха полностью превратила «Атлетико» в топ-клуб, но теперь приходится разбираться с последствиями.