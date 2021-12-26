«У МЮ сильнейший состав со времен Фергюсона». В клубе настаивают, что Рангнику достался чемпионский набор игроков

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сегодня, 13:29

Громкое заявление от босса клуба.

Спортивный директор МЮ Джон Мерто, который давно в клубе, но лишь с марта на высокой должности, оценил трансферную и селекционную работу клуба за последние годы:

Пересмотрели процесс набора персонала, укрепили академию клуба, наши инвестиции принесут долгосрочные бонусы. Сульшер направил нас в верном направлении, мы планируем следующие шаги к успеху. Мы все в клубе считаем, что состав первой команды самый сильный с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон завершил карьеру. У нас несколько фантастических молодых игроков.

Учитывая, что так описана работа Эда Вудворда – «любимца» фанатов МЮ , в комментариях к этим словам можно прочитать много ругательств от поклонников «красных». Но давайте вспомним, какими составами располагал Фергюсон в последние пять лет на посту, и сравним с тем, что прямо сейчас имеет Рангник, который ищет для МЮ вундеркиндов.

Вратари

Раньше: Ван дер Сар, Де Хеа, Линдегор, Кущак.

Сейчас: Де Хеа, Хендерсон.

Время летит, Давид больше не белокурый юнец. И хотя привычку пропускать в ближний угол сохранил, за десять лет в МЮ пережил много взлетов и падений. Но так и не стал вратарем, которому можно доверять, как Ван дер Сару в зрелые годы. Эд пережил неудачу в «Ювентусе» и адаптировался к АПЛ в «Фулхэме», но сэр Алекс долго искал замену Шмейхелю и нашел в итоге. Голландец мощнее, чем Де Хеа, поскольку морально был стабильнее. Сейчас Давид играет на уровне голкипера «Кристал Пелас» — 68 % сэйвов. У Ван дер Сара показатели были лучше, как и молодого Де Хеа.

Результат: победа Фергюсона.

Латерали

Раньше: Г. Невилл, Эвра, Рафаэл, Фабио, О’Ши, Браун.

Сейчас: Ван-Биссака, Шоу, Далот, Теллес.

После Невилла сэр Алекс ставил на правый фланг кого попало, в том числе центральных защитников, или же близнецов из Бразилии – Рафаэла и Фабио. И ведь работал подход, в финалах ЛЧ оказывались. А Эвра слева был признаком стабильности и мастерства – невероятно сильный крайний защитник. Сейчас Ван-Биссака не нравится Рангнику, поскольку плохо атакует, а схема теперь «4-2-2-2», поэтому играет Далот. Слева есть Шоу и Теллес, но им до Эвра далеко.

Результат: победа Фергюсона.

Центральные защитники

Раньше: Видич, Фердинанд, Эванс, Браун, Смоллинг, Джонс.

Сейчас: Магуайр, Линделеф, Варан, Байи.

Первое амплуа, где нынешние игроки намного круче, чем были у Фергюсона. А без иронии получаем не разгромную, но победу, поскольку Варан в «Реале» был ровней Фердинанду и Видичу, а в МЮ его преследуют травмы – играет мало. Магуйару до уровня легенд далеко, Линделеф и Бийи не слабее Брауна или Эванса, но это не основные центральные защитники на века.

Результат: победа Фергюсона.

Полузащитники

Раньше: Каррик, Скоулз, Флетчер, Андерсон, Гиггз, Кагава, Клеверли.

Сейчас: Фернандеш, Фред, МакТоминей, Матич, Погба.

У Фергюсона легко мог заиграть Фернандеш, но даже у Погба были бы серьезные проблемы – сэр Алекс не любил нестабильных футболистов. Он бы отдал предпочтение Каррику, нежели Полю, особенно в опорной зоне. Впрочем, Гиггз и Скоулз доигрывали – были слабее, чем в юности, а Фред, Матич и МакТоминей не самые плохие футболисты АПЛ , так что здесь впервые нельзя отдать однозначную победу прошлому.

Результат: ничья.

Вингеры

Раньше: Роналду, Пак, Нанни, Гиггз, Валенсия, Янг, Кагава.

Сейчас: Санчо, Гринвуд, Рэшфорд, Джеймс, Марсьяль.

Мерто прав, у МЮ есть перспективные молодые ребята. Но как они играют? Роналду, Пак, Нанни и Гиггз зажигали, Валенсия много сезонов отпахал – в том числе в защите чуть позже. Кагава не был таким ярким, как в «Боруссии» Д, но и далеко не все из нынешнего состава на флангах работают стабильно. По потенциалу они подходят для сравнения с прошлым, но по классу и фактической отдаче Роналду и компания времен Фергюсона круче.

Результат: победа Фергюсона.

Форварды

Раньше: Руни, Ван Перси, Бербатов, Тевес, Оуэн, Эрнандес.

Сейчас: Роналду, Гринвуд, Рэшфорд, Кавани, Марсьяль.

Сульшер гонял в атаку ребят, которым сподручнее работать на фланге, но даже временное превращение Марсьяля в сносного форварда не подарило МЮ эффект Ван Перси. Голландец посмотрел, как фанаты «Арсенала» жгли футболки с его номером и фамилией, но пришел, увидел и победил в АПЛ с новым клубом. А вот Роналду и Кавани, невзирая на весь опыт, не будут чемпионами в этом сезоне. Руни, Бербатов и Тевес забивали немало, играли круче, чем нынешние форварды. Возможно, подпишут перспективного мастера в будущем, но у него будут более заманчивые предложения.

Результат: победа Фергюсона.

Результат сравнения. МЮ Фергюсона – МЮ Вудворда – 6:1

Единственный балл современному составу принесла ничья в центре полузащиты, поскольку номинально Фернандеш и Погба – хавбеки экстра-класса, а Каррик и Флетчер не козыряли именем, зато играли стабильно. Но вспомните состав Фергюсона в последнем чемпионском сезоне в МЮ . В воротах время делили Линдегор и Де Хеа. В защите больше всего матчей провели Рафаэль, Фердинанд, Эванс и Эвра. В центре поля и на флангах атаки были Валенсия, Каррик, Руни, Клеверли и Янг, а в атаке за всех отдувался Ван Перси.

Состав не самый именитый, логично, что без привычного тренера упали на седьмое место в АПЛ . Но у Вудворда было восемь лет и пару миллиардов фунтов на зарплаты и трансферы. В результате получили команду с Магуайром, Фредом и Матичем в центре, постаревший Де Хеа, ветераном Роналду и молодежью, которая то играет, то не играет, как опытный Погба. Не знаем, где Джон Мерто разглядел подход эпохи Фергюсона, составу МЮ последних пяти лет при сэре Алексе нынешний явно уступает.

По именам по-прежнему все неплохо, но учтите ключевую особенность прошлого. Фергюсон обожал связывать супервезд с норовом, как у Гиггза или Роналду, с обычными парнями, вроде О’Ши и Брауна. Вудворд же хватал все, что блестит, людей на две основы, но толку мало. По трансферным суммам, заплаченным МЮ , нынешний состав точно выше последнего чемпионского. Но в этом статусе разница. Тогда стали первыми, невзирая на надвигающийся кризис идентичности.