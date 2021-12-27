2021 год сборной России: неудача на Евро, Карпин вместо Черчесова и 11 дебютантов

1640595523

сегодня, 11:58

Между дьяволом и бесом.

В завершившемся году международный календарь был насыщенным: состоялся самый необычный в истории чемпионат Европы, матчи которого игрались в 11 городах разных стран. Осенью состоялся финальный турнир Лиги Наций-2020/21, а с марта по ноябрь европейские сборные бились в квалификации ЧМ -2022. К сожалению, сборная России не достигла конечных целей ни на Евро-2020, ни в отборе мундиаля. И это, увы, главный итог 2021 года. А второстепенные — ниже.

Задействованные футболисты и дебютанты сборной

- 37 футболистов выходили на поле в футболке сборной России в 2021 году. Это рекорд по количеству задействованных игроков в рамках календарного года для нашей национальной команды.

- 11 футболистов в 2021-м дебютировали за сборную России. Трое впервые сыграли при Станиславе Черчесове: Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин и Матвей Сафонов. А вот эта восьмерка обязана своим дебютом на международном уровне Валерию Карпину: Илья Самошников, Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков и Даниил Глебов.

- Три вратаря примеряли первый номер сборной России в официальных матчах: начинал год в качестве основного Антон Шунин, по ходу Евро его сменил Матвей Сафонов, который в итоге был признан лучшим футболистом сборной России в 2021-м. А еще был Гильерме, защищавший ворота в трех сентябрьских матчах и не пропустивший ни одного гола.

- Сразу несколько заметных футболистов в истории сборной России провели в завершающемся году, вероятно, свои последние матчи в футболке национальной сборной:

1. Для Юрия Жиркова матч против Бельгии на Евро-2020 на сегодняшний день остается последним в профессиональной карьере, не только на уровне сборной. 38-летний футболист остается без клуба после ухода из «Зенита», и хотя зимой его постараются подписать «клубы второй восьмерки», возвращение в сборную России выглядит маловероятным. Жирков провел 104 матча за главную команды страны, что является четвертым результатом в истории, уступает только Игнашевичу, Онопко и Акинфееву.

2. Марио Фернандес (33 матча, 5 голов) сыграл на Евро и принял участие в сентябрьских матчах отбора ЧМ -2022 после чего объявил о завершении международной карьеры. Самый классный и полезный натурализованный футболист больше не собирается играть за сборную России.

3. Артем Дзюба в матче против Дании на Евро-2020 забил свой 30-й гол за сборную России и сравнялся с Александром Кержаковым по этому показателю. Это самые результативные футболисты в истории сборной России, но сделать шаг к единоличному лидерству у Дзюбы пока не было возможности: при Валерии Карпине он за сборную не играет. И вряд ли сыграет после таких публичных выступлений. Судя по всему, международная карьера Артема получит шанс на возобновление только в том случае, если Карпин в ближайшее время потерпит неудачу (например, в стыках ЧМ -2022) и покинет тренерский мостик.

Результаты матчей

- В прошедшем году сборная России провела 15 матчей (10 в отборе ЧМ -2022, 3 на Евро-2020 и 2 товарищеских встречи), в которых было одержано 9 побед (60%), две игры завершились вничью (13.3%), четырежды сборная России проиграла (26.7%). Разница забитых и пропущенных мячей — 23:14.

- Список поверженных противников: Мальта (дважды), Словения (дважды), Болгария, Финляндия, Кипр (дважды) и Словакия. Сыграли вничью с Польшей и Хорватией, а проиграли Словакии, Бельгии, Дании и Хорватии.

- Самую крупную победу сборная России одержала в домашнем матче с Кипром — 6:0, а самые болезненные поражения потерпела на Евро-2020 от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

- Ни одна из поставленных перед сборной России турнирных задач в 2021 году не была выполнена: на чемпионате Европы из группы не вышли, путевку на мундиаль в Катар не завоевали (эта цель еще достижима, если пройти двух соперников в стыках).

- Сборная России завершила футбольный год на 34-й строчке в рейтинге ФИФА .

Статистика футболистов

- Георгий Джикия стал самым востребованным футболистом сборной России в 2021 году. Защитник «Спартака» провел на поле 1170 минут. Когда был здоров, играл без замен и у Черчесова, и у Карпина.

- Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России в 2021 году, на его счету 4 гола. 3 мяча забил Александр Ерохин, по 2 — Соболев, Фернандес и Смолов. По разу расписались на чужих воротах Джикия, Дивеев, Караваев, Алексей Миранчук, Бакаев, Жемалетдинов, Мостовой, Сутормин и Заболотный. Не забудем и о мсье Автоголе, который принес победу в трудной игре со Словакией в Казани (1:0).

- Что касается ассистов, то здесь нет равных Федору Смолову, с чьих передач партнеры забили 4 гола. По две результативные передачи у Головина, Фомина, Кузяева, Дзюбы и Алексея Миранчука. По разу успешно ассистировали Ионов и Заболотный.

Главное событие: смена караула на тренерском мостике

В отсутствие больших побед и достижения важных целей самым ярким событием в жизни сборной России видится уход Станислава Черчесова после пяти лет правления и назначение главным тренером Валерия Карпина. Было ощущение, что при предыдущем тренерском штабе наша команда зашла в тупик, хотя Станислав Саламович с этим категорически не согласен, вот и в недавнем интервью уверенно заявил, что точно вывел бы сборную России на чемпионат мира. Карпин в этом не так уверен, подтверждением чего стала публичная рефлексия после поражения от Хорватии. Под руководством Валерия Георгиевича сборная добилась неплохих результатов осенью, но качество игры в большинстве матчей вызывало вопросы.

Мостик в 2022 год

Куда приятнее было бы провожать 2021-й с путевкой на чемпионат мира в кармане, однако сборной России не удалось завершить год без долгов. Незаконченное дело перебрасывает мостик в 2022 год, который начнется для нас с борьбы за право сыграть на мундиале в Катаре. Если удастся пройти Польшу, а потом обыграть победителя пары Швеция — Чехия, то все будет не зря, и на прошедший год можно будет взглянуть сквозь призму оптимизма. В противном случае 2021-й захочется поскорее стереть из памяти, ведь несмотря на локальные успехи, в целом для сборной России это год разочарований.