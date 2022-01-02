«Спартак» — самый популярный в мире, а «Динамо» навяжет борьбу «Зениту». Ожидания от РПЛ в 2022 году

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02 января 2022, 18:15

Ждём шоу на поле и за его пределами.

«Спартак-ТВ» переименуют в ФК

Пока «красно-белые» лишь лучший генератор обсуждаемых новостей. Зарема Салихова – блогер прошлого года, а сюжетных поворотов было словно в скандальном ТВ-шоу. А в заголовке отсылка к тому, что по итогам декабря «Спартак» с большим отрывом стал самым популярным футбольным клубом мира по просмотрам в «Tik-Tok». 25.5 миллионов, а у МЮ лишь 21.6, и это огромный успех в социальной сети для подростков.

Отметим, что «Зенит» третий в том мире, выше ПСЖ и «Аякса». Но медиа-успехи для клуба не заменят футбольные результаты. «Спартак» понравился миру в ЛЕ , но в РПЛ срочно нужно переключаться с возни на футбол с Ваноли. Хочется, чтобы в 2022-м хватало положительных поводов обсуждать один их самых популярных клубов в Европе по количеству активных локальных фанатов. Они небезразличны народу, но нужен порядок офлайн, чтобы Калиниченко не выдавал матерные спичи. «Спартак», поиграй в футбол, пожалуйста.

Не бросят зрителей на стадионах

Система правоохранительных органов никого не слышит. Закон о FAN-ID написали и подписали, совсем не интересуясь мнением и аргументами людей, которых он касается. Ставят перед фактом. Если в новом году продолжат относиться к фанатам, как в прошлом, то это будет означать, что Хачатурянц и Прядкин одинаковые президенты РПЛ по подходу. Война с клиентами – худший шаг для любого бизнеса.

Но поставим на то, что новый глава, который с судьями поступает жестче, чем все, кто занимался ими до этого, проявит рассудительность в диалогах с полицией и фанатами. У РПЛ пока проблемы с коммуникацией. Если «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА плевать, как и чиновникам, на бойкот ультрас – сильно огорчимся. Фанат не преступник, а общение можно выстроить так, как в Германии или Англии, где народ хулиганистый, но диалог работает.

Дождемся стабильности от молодых

Сергеев в прошлом году забивал в ФНЛ и РПЛ . Но список открытий не ограничивается 26-летним потенциальным новичком «Зенита». Малкому будет лишь двадцать пять. Молодежь из «Динамо» — надежда года. Касьерра не старый, как и Клаудиньо. В РПЛ немало футболистов с высоким рейтингом, которые могут развиваться. От Адамовых в «Сочи» и «Урале» до Глебова в «Ростове». От Дивеева в ЦСКА до Агаларова в «Уфе».

Зима – время депрессивное, несмотря на попытку заесть дни без солнца. Каждый из вас без проблем нагонит жути, как все ужасно в РПЛ . Но стакан сейчас наполовину полон. Уткин, Фомин, Сафонов, Хлусевич — широкий круг молодых ребят. Заиграют, и будет хорошо, в том числе, команде Карпина. От повзрослевших латералей и форвардов сборная точно не откажется.

«Локомотив» и ЦСКА не уничтожат

Ссоры в ЦСКА и поведение Рангника в соседском клубе огорчили, ждали от столь богатых и опытных компаний иного подхода. Но шанс, что ставка «Локомотива» сработает, пока не равна нулю. Конечно, Бека Бека и Худяков не вытащат команду на вершину, а идея с прощаниями с ветеранами пока не подкреплена трансферами, одни разговоры о форвардах.

Надеемся, Цорн и Плутник знают, что делают. А если нет, то им повезет. «Локомотив» всегда был непростым клубом, вспомните Смородскую, Кикнадзе и не только. Семин тоже не подарок. Как и у ЦСКА , где идет «гражданская война». Гинер и Бабаев не из тех, кто сдается после поражений.

Слуцкий вернет в «Рубин» футбол

Тяжело сказать, «Рубин» это все еще футбольная команда с амбициями и задачами или классная недооцененная видео-студия, чьи продукты на голову выше мировых, но при этом не получают должную популярность? К визуальной составляющей ноль вопросов, «Рубин» — король социальных сетей, как и «Ростов».

Впрочем, ни один талант за полем не вытащит клуб наверх в таблице, и «Енисей» — пример. Слуцкий увлекся жалобами на всех на свете и совершал заметные футбольные ошибки. «Рубин» при этом богатый, но без народной любви, эту дилемму до сих пор не решили. Как влюбить в себя? Только побеждать, о чем подзабыли.

Середняки в РПЛ смогут развиваться

Денег нет, но вы держитесь – главная фраза последних восьми лет в стране. Прямо сейчас в загашнике подмосковных чиновников заметка с фразой «с прискорбием сообщаем» относительно будущего «Химок». Но «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал» должны искать смысл существования в середине таблицы.

Не понравится, если легко растащат «Крылья Советов». Ростовский сценарий повторять сложно – сами южане не могут по сотому кругу собрать новую успешную основу. Но селекция служит единственным спасением. Понятно, что Пиняев не будет бегать в Самаре вечно. Главное, чтобы в провинции грамотно тратили деньги на футбол, так что держим кулаки, чтобы «Тамбов» остался страшным сном.

Конкуренты потянутся за «Зенитом»

Один из лучших поваров планеты Хестон Блюменталь как-то сказал:

С возрастом мы все менее склонны к риску, наперед ищем причины, почему наша новая идея не сработает. А в детстве верим, что возможно все. В творчестве важно сохранять эту наивность.

Будучи самоучкой, который в шестнадцать лет прибился к элитному ресторану во Франции, а потом открывал дорогущие заведения в Лондоне в складчину, в том числе, с Ли Диксоном из «Арсенала», Хестон является одним из самых техничных и обученных поваров мира. В РПЛ видим много параллелей с тем, о чем он говорит. За «Зенит» багаж знаний. Команда Семака показала, как сделать больно «Спартаку» и «Динамо» в Санкт-Петербурге.

Но одновременно бразильский вектор направлен на возвращение в беззаботное детство, к фантазиям и мечтам. «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА уже ставят на молодость и реорганизацию. Пускай в случае с «горожанами» речь не о возрасте футболистов, а о вертикальном и атакующем подходе. Но все, даже «Спартак» и «Локомотив», поняли, что без движения им конец.

РПЛ отставала в развитии, отсюда результаты в Европе. А «Зенит» не сможет легко выиграть титул, если его начнут обыгрывать не только середняки. Желаем Семаку, чтобы его идеи сработали – хорошие мысли посещают голову Сергея Богдановича все чаще, а его конкурентам показать максимум. Пусть победит самый искрений и развивающийся. Прямо сейчас это «Динамо», хотя с привычкой включать апатию посреди поединков срочно надо что-то делать.

Возможно, будут лечить студенческую невнимательность появлением опытного Смолова. Точно будет насыщенная весна, унылых команд мало, а результативность высокая.