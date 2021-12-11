У «Зенита» одна гостевая победа над «Динамо» за пять лет. Осечка чемпионов нужна, чтобы освежить сезон

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сегодня, 20:09

Пора столичным клубам взять льва за гриву?

О «Динамо»

- Впервые с 2008-го года к восемнадцатому туру «бело-голубые» претендуют на первое место. Тогда лидером был «Рубин», фавориты набрали похожее количество пунктов, как сейчас, но ничья в дерби со «Спартаком» помешала Кобелеву сохранить отрыв. Бердыев выиграл тот сезон, а «Динамо» стало третьим;

- У Шварца серия из четырех побед после выезда в Санкт-Петербург, где уступили 4:1. Хотя поначалу в том поединке не читался разгром. На истечении часа игры была ничья 1:1, а по точным ударам фиксировали счет 3:5 не в пользу Семака. Интересно сравнить подход к «Зениту» со стороны московского претендента на титул тогда и спустя полтора месяца. Даже фанаты соперника их нахваливают, хотя и выбирают слегка оскорбительные формулировки.

- «Динамо» дома проигрывало пока лишь новичкам из ФНЛ . «Крылья Советов» закрылись, отдали мяч, но били точнее. Против старого знакомого Кержакова у москвичей снова были мяч и перевес по общему количеству подходов. А одновременно не было разницы по метким попыткам. Зато с той поры схема «4-3-3» переродилась, а линия атаки перестроилась.

- Фанаты могут стать важным фактором. На прошлой неделе московским клубам увеличили зрительскую квоту. «Динамо» может заполнить арену на 70 % вместо тридцати. В воскресенье подведут окончательный итог года, зрители нужны. В таблице отрыв всего два пункта, победа «Динамо» гарантирует им первое место до конца февраля.

- По составу два ключевых вопроса. Может ли сыграть Лаксальт после травмы? И позволят ли врачи сыграть Шиманьски? Без Себастьяна «Динамо» хуже, но есть универсальный Захарян. Тюкавин может выйти на острие, а Макаров и Грулев дополнить нападение. Состав у «Динамо» симпатичный, хотя резервистам пора резче входить в игру. Зимой точечные трансферы не помешают.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев – Фомин, Моро – Марков, Захарян, Грулев – Тюкавин.

О «Зените»

- У петербуржцев три мировые в четырех последних матчах. Поединок против «Челси» оказался самым веселым. Но спасение после богатырского удара Оздоева не значит, что будет легко перенести тот настрой и темп на московский бой. Голы могут пойти серией в обе стороны, но для этого «Зенит» должен быть коброй, а не удавом.

- Лишь однажды в пяти последних играх петербуржцы не пропускали – против ЦСКА , когда столичная команда мазала, а «Зениту» хватило несколько ударов для победы. Если берем целых 10 гостевых поединков во всех турнирах сезона, то у чемпионов всего 3 победы при 3 поражениях. Чаще всего Семак играет в гостях вничью, четыре раза на этом отрезке.

- Домашний «Зенит» другой, злее и раскованнее. А вот в гостях что «Ювентус», что тульский «Арсенал», разница только в наполнении игры. Матч против ЦСКА стал единственной выездной победой за пять поединков. Хотя излишне переоценивать один фактор не стоит, ведь тут многое зависит от «Динамо». Если хозяева повторят ошибки «Рубина» и ЦСКА , то ахиллесова пятка останется целой.

- «Зенит» легко атакует. Пять последних матчей принесли 13 голов. Увидели 73 удара, и восемнадцать штук против обороны «Челси» с Кристенсеном и Аспиликуэтой. Тухель экспериментировал, но последнее слово оказалось в пользу Семака и Аллегри. Англичане не хотели упускать первую строчку в группе, но пришлось. Против «Челси» был один из самых бравых матчей «Зенита» за много лет.

- У Семака есть потеря, равноценная травме Шиманьски. Ракицкий дисквалифицирован, а это ключевой диспетчер. Также проблемы со здоровьем у Вендела и Азмуна, но тут тренер темнил – посмотрим, возможно, ребята из лазарета успеют восстановиться. Всегда и всем желаем выходить в сильнейших составах. Чем больше классных игроков – тем зрелищнее и краше игра.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): Кержаков – Ловрен, Чистяков, Сантос – Караваев (Сутормин), Кузяев, Барриос, Круговой – Малком, Дзюбы, Клаудиньо.

Тактическая подоплека поединка

- Команды используют максимальную допустимую высоту линии обороны. Семак и Шварц – атакующие тренеры, причем Сергей Богданович еще сильнее. Наставнику «Зениту» сложно дается цементный футбол хотя бы эпизодами. А еще Новиков сделал многое, чтобы структурно у «Динамо» была опция «терпеть и отбиваться». Но теперь она чаще доступна, когда в воротах Лещук с чудесами.

- Второй фактор, который выводит линию защиты высоко, оставляя зоны за спиной – стиль «Шахтера», который сформировал Ордеца и Ракицкого. Только Иван сам совершает перехваты, а Ярослав заставляет работать Чистякова, пока сам атакует. Добавьте, что в тройке Семака можно увидеть Барриоса или Дугласа Сантоса, и получите причину не верить в глубокую успешную защиту обеих команд. Хотя тренеры не отказались бы от порядка. Вспомните выезд «Динамо» в Казань – едва не потеряли очки, пропустив дважды.

- Сыграют две лучшие атаки лета и осени, эксперты ждут много голов. «Зенит» стал интереснее с бразильцами, произошла голевая компенсация после отказа от дуэта Дзюбы и Азмуна, что актуально на фоне проблем форвардов с формой. У «Динамо» же родились два четких плеймейкера. Шиманьски и Захарян создают шансы на ровном месте, а это всегда хороший знак. Естественность в атаке радует. Только «Динамо» в силу отсутствия опыта чуть чаще выпадает отрезками. «Зенит» останавливается, его можно прижать, но москвичам вернуться обычно сложнее. Молодые, поэтому вместо ничьей или победы в Санкт-Петербурге получили четыре мяча.

- Нейтрального зрителя, любящего яркий футбол, должно немножко пугать, что «Зенит» устраивает ничья. Все изучили, как они играют, если достаточно сломать чужой футбол и тряхнуть опытом. И почти никто ничего не смог поделать. Петербуржцы в курсе, что их опасаются. С другой стороны, против «Ростова» увидели далеко не такую собранную команду, как против «Челси». Сложилось мнение, что Миллер попросил на игре, которую вживую смотрел Абрамович, не сдаваться.

В Москве же можем увидеть расчетливый и менее зрелищный «Зенит», готовый подписать ничью 1:1 и отправиться на отдых. Но тут слово за «Динамо». Сыграют личный матч года, подтвердил все сильные стороны – получат лучшую из наград перед зимней паузой.