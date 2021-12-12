«Зенит» проиграл всего 8 матчей в РПЛ за три года. Многие неудачи невероятно похожи

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сегодня, 10:15

«Динамо» принимало участие в этой серии.

19 мая 2019. «Ростов» — «Зенит» — 1:0

Карпин стал последним тренером в первом чемпионском сезоне Семака, который его сумел обыграть. Случилось это в 29 туре, когда Сергей Богданович уже был чемпионом, поэтому переоценивать тот поединок не будем. Играли не герои сезона, а резервисты, «Ростов» отличился лишь с пенальти – Попов огорчил Кержакова. Примечательно другое. Семак до зимних закупок в том году проиграл 5 матчей, а после уступил лишь с титулом в руках Карпину, причем минимально и в гостях. Не удивительно, что популярность «Зенита» выросла– в РПЛ им никто на дистанции конкуренцию не составил.

24 августа 2019. «Уфа» — «Зенит» — 1:0

Газизов бросил перчатку раньше, чем об этом заговорил. «Уфа» настроилась против бывшего тренера. Петербуржцы изменили привычкам и хорошо вошли в сезон, но Вадим Евсеев всегда умел найти емкие формулировки. Пять защитников Беленова не пропустили после 22 атак «Зенита» с ударами. «Уфа» не играла грубо, била метко, а Фомин после передачи Бизяка огорчил чемпионов. Семак разозлился, пошли победы и к зимней паузе оторвались от второго в таблице «Краснодара» на целых 10 пунктов.

28 сентября 2019. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0

Снова гостевой поединок, снова счет 1:0. Снова упрямый соперник. В том году Семин постоянно огорчал «Зенит». Была ничья в Москве в предыдущем сезоне, был победный для «Локомотива» финал Суперкубка России, а на закуску пришла вот эта минимальная победа. Дриусси, Дзюба и Азмун провели безобразный матч в атаке, Мурило сыграл в центре поля, Крыховяк забил единственный мяч, а поединок не баловал моментами. Четыре точных удара на две команды и пустое владение у «Зенита».

26 августа 2020. «Динамо» — «Зенит» — 1:0

К тому дню петербуржцы не проигрывали в РПЛ почти целый год, и это связано не только с мировой пандемией. Никто не мог сломать игру Семака полностью, но уже в пятом туре Новиков подобрал ключи к головоломке. Оказалось, что «Зенит» боится компактной игры, может пропустить со стандарта – единственный гол забил защитник «Динамо» Шуньич. И если оппонент достойно отбивается – а так и было, то даже 10 на 10 (удалили Скопинцева и Барриоса) сохранился счет первого тайма. Широкая линия защиты, как у «Уфы» и «Локомотива», снова сработала. Снова была идеальная реализация у победителя – 2 точных удара, 1 гол. Игра с мячом не помогла «Зениту» переиграть будущего конкурента.

24 сентября 2020. «Зенит» — «Рубин» — 1:2

Казанцы стали первыми за годы российскими соперниками, которые обыграли Семака в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ . Но победа 1:2 в двенадцатом туре прошлого сезона отличается от выездных осечек «Зенита» прошлых лет. Петербуржцы после того поражения от Слуцкого, Деспотовича и Евтича временно оказались на третьей строчке, выше были «Спартак» и ЦСКА . Снова разозлились и к зимнему перерыву были уже первыми, причем опережали «красно-белых» на шесть пунктов. Что не отменяет правильность стиля «Рубина» — второй номер, 2 точных удара и 2 гола. Контроль мяча ничего не дал «Зениту» даже дома, Дюпин толком не испугался – в створ его ворот попали дважды.

8 марта 2021. «Рубин» — «Зенит» — 2:1

А вот в начале года казанцы вспотели на холодном поле. Проход Маркова, который закрутил позвонки Ловрену в спираль, стоил «Динамо» 7 млн евро – удачный отрезок повысил трансферную стоимость Дениса. Фомин, как вспомнили выше, тоже забивал победный мяч «Зениту», так что москвичи собирают специалистов по поединкам против петербуржцев. «Рубин» также должен благодарить в этом случае Дюпина – отразил шесть ударов, пропустил только от Азмуна. Но гол не спас от поражения, команда Слуцкого играла до конца, до 92-й минуты и индивидуального прохода Маркова.

3 октября 2021. «Зенит» — «Сочи» — 1:2

Как видим, у петербуржцев новый любимый счет в дни поражений. «Сочи» неожиданно набрал три очка против «Зенита», но на поединок повлияло ранее удаление Азмуна. Федотов поставил сочинцам игру, но разговоры, будто клубы с корнями из одного города перестали быть дружественными, немного забавляют. Посмотрим, что «Зенит» сотворит с «Сочи» во втором круге. И уже видим, как Нобоа и компания играют против конкурентов петербуржцев – с особой злостью, и далеко не все проигрывают.

16 октября 2021. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1

Поражения Семака сместились на середину осени. Нагрузки в ЛЧ сказались, и хотя до одиннадцатого тура «Зенит» редко смотрелся так, как против «Сочи», спустя всего две недели допустили второе поражение в чемпионате. Хотя по традиции соперник был собран у чужих ворот. Победный гол Кингса Кангва – шедевр, а без него получили бы ничью в пользу «Зенита», который провел не лучший поединок, невзирая на частые атаки ворот Коченкова. Показательно, что потеряли концентрацию, хотя сравняли лишь на 88-й минуте усилиями Дзюбы.

Выводы из поражений «Зенита» в РПЛ

- Абсолютно все осечки с минимальной разницей в счете, всего в один мяч. Ни разу за три календарных года «Зенит» не уступал крупнее. Сегодня у «Динамо» последний шанс изменить ту серию. С разницей в два мяча петербуржцев в последний раз обыгрывал неудобный для них в гостях тульский «Арсенал». Случилось это еще в 2018-м году, со счетом 4:2.

- Последнюю «сухую» победу в два мяча над «Зенитом» одержал еще ЦСКА в том же году 2018-м году. То есть после Акинфеева никто не праздновал успех в два мяча без пропущенных голов в свои ворота. На заметку всем, кто планирует огорчить Семака – Чалов и Сигурдссон забили в первом тайме, Лунев пропустил быстро. Позже Дзюба при поддержке Мака и Шатова отыграться не сумел. Сейчас состав «Зенита» намного мощнее.

- У восьми соперников за более чем 12 часов игрового времени было всего 29 ударов в створ, по 3.6 за поединок. При этом реализация аномально высокая – забили 12 мячей. Если хочешь переиграть «Зенит», то будь готов забить два гола после пяти метких ударов. Общее количество выстрелов тоже обычно невысокое. Только «Ростов» с резервом «Зенита» и «Сочи» в большинстве набили больше 12 выстрелов за игру. «Динамо» и «Арсенал» переиграли петербуржцев почти без ударов.

- Показательно, что 6 из 8 поражений в выездных матчах. Об этой особенности «Зенита» знают даже в Европе. Также важно, что среднее владение мячом у соперников всего 37 % игрового времени. Сформировался паттерн поведения. «Зенит» приезжает на выезд, встречает соперника, который готов правильно прессинговать и сыграть без мяча. Позиционные атаки не работают, зоны у чужих ворот перекрыты. Тогда находится парочка героев у хозяев – забивают один или два мяча, а затем сражаются до последнего патрона.

Вот только нынешний центральный матч тура отличается ото всех предыдущих поединков. «Зенит» сыграет против прямого преследователя. Даже «Локомотив» два года назад не делил с петербуржцами первое место ко дню поражения чемпионов в Москве. У «Динамо» уникальный шанс написать новую историю.