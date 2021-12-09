«Спартак» хочет выиграть группу, максимум «Локо» — Лига Конференций. Турнирные расклады в Лиге Европы

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сегодня, 17:03

Судьбоносный вечер для многих клубов.

У всех турниров УЕФА одинаковый спортивный регламент, поэтому вы уже наверняка запомнили, что при равенстве очков у двух и более команд в группе в дело идут дополнительные показатели в следующем порядке.

1. Результаты игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей)

2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.

3. Количество голов во всех матчах.

Также фиксируем, что в Лиге Европы каждое из четырех мест наделено особым смыслом:

1-е место: путевка в 1/8 финала Лиги Европы.

2-е место: попадание в стыковой раунд Лиги Европы (по сути, обрезанная 1/16 финала) с командами, занявшими третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов.

3-е место: переход в стыковой раунд Лиги Конференций, где ждут встречи со вторыми командами из групп этого турнира.

4-е место: завершение еврокубковой кампании.

Группа «A»

Матчи 6-го тура: «Спарта» (4*) — «Брондбю» (2); «Лион» (15) — «Рейнджерс» (7).

*в скобках указано количество очков после пяти туров.

«Лион». Выигравший 5 из 5 матчей «Лион» недосягаем. Досрочный победитель группы.

«Рейнджерс». Шотландцы не упустят вторую строчку, так как у них преимущество по личным встречам над «Спартой».

«Спарта». Отправятся в Лигу Конференций, если не проиграют «Брондбю».

«Брондбю». Только победа позволит подняться на третью строчку.

Группа «B»

Матчи 6-го тура: «Реал Сосьедад» (6) — ПСВ (8); «Штурм» (1) — «Монако» (11).

«Монако». Монегаски и Александр Головин в 1/8 финала. Даже если ПСВ настигнет их по очкам, «Монако» окажется выше благодаря личным встречам (2:1; 0:0).

ПСВ . Достаточно не проиграть «Сосьедаду», чтобы остаться в Лиге Европы.

«Реал Сосьедад». В случае победы над ПСВ баски отправятся в стыковой раунд Лиги Европы. Любой другой результат переведет их в Лигу Конференций.

«Штурм». Железно последний.

Группа «C»

Матчи 6-го тура: «Наполи» (7) — «Лестер» (8); «Легия» (6) — «Спартак» (7).

«Лестер». Английский клуб выиграет группу в случае победы над «Наполи» или если сыграет вничью, а «Спартак» не победит в параллельном матче. Вторым «Лестер» станет в случае поражения от «Наполи» и ничьей в параллельном матче, аналогичный исход ждет «лис» при собственной ничьей и любом победителе во встрече «Легия» — «Спартак». Ниже третьей строчки команда Брендана Роджерса не опустится.

«Спартак». Москвичи станут первыми, если сами выиграют у «Легии», а «Лестер» не сможет набрать 3 очка в игре с «Наполи». Соответственно, останутся вторыми, если выиграют синхронно с «Лестером». Для второй строчки может хватить и ничьей, если «Наполи» останется без победы. В Лигу Конференций «Спартак» отправит собственная ничья и победа «Наполи», как и поражение от «Легии» вкупе с проигрышем «Наполи». Худший для «красно-белых» расклад — это поражение в Варшаве и победа «Наполи» над «Лестером». В этом случае останутся без еврокубковой весны.

«Наполи». Если выиграют у «Лестера», а «Спартак» останется без победы, финишируют на первом месте. Вторыми станут, если выиграют вместе со «Спартаком», а вот ничьи в обоих матчах отправят «Наполи» в Лигу Конференций. Могут стать третьими даже в случае поражения от «Лестера», но только в том случае, если «Легия» останется без победы.

«Легия». Победа гарантирует полякам вторую строчку вне зависимости от исхода матча «Наполи» — «Лестер», зато любой другой результат оставит их на четвертом месте.

Группа «D»

Матчи 6-го тура: «Фенербахче» (5) — «Айнтрахт Ф» (11); «Антверпен» (2) — «Олимпиакос» (9).

«Айнтрахт Ф». Сохранит первую строчку, если избежит поражения от «Фенербахче». Может и проиграть, если «Олимпиакос» потеряет очки.

«Олимпиакос». Ниже второго места не упадет, а первым станет только при единственном сценарии: нужно обыгрывать «Антверпен» и надеяться на поражение «Айнтрахта».

«Фенербахче». Участник стыкового раунда Лиги Конференций.

«Антверпен». Команда, в которую на днях сватали Станислава Черчесова, займет последнее место.

Группа «E»

Матчи 6-го тура: «Лацио» (8) — «Галатасарай» (11); «Марсель» (4) — «Локомотив» (2).

«Галатасарай» и «Лацио». Займут две первые строчки, в очном матче определят победителя группы. Турок устроит и ничья, «орлам» подойдет победа с любым счетом, чтобы взлететь на вершину таблицы.

«Марсель» и «Локомотив». Разыграют путевку в Лигу Конференций в последнем туре. «Железнодорожникам» нужна победа для продолжения еврокубковой кампании весной, «Марселю» достаточно не проиграть.

Группа «F»

Матчи 6-го тура: «Брага» (9) — «Црвена Звезда» (10); «Лудогорец» (1) — «Мидтьюлланд» (8).

«Црвена Звезда». Станет первой, если победит в последнем туре. В случае ничьей возможны два варианта: первое место, если «Мидтьюлланд» не выигрывает у «Лудогорца», и второе, если датчане набирают 3 очка во встрече с аутсайдером группы. Поражение делает «Црвену Звезду» в лучшем случае второй, если «Мидтьюлланд» теряет очки, но если датчане тоже побеждают, то «звездаши» откатятся на третью строчку.

«Брага». Выиграет группу в случае победы над «Црвеной Звездой». Если португальцы потеряют очки синхронно с «Мидтьюлландом», то их ждет второе место, а вот собственная неудача вкупе с победой датского клуба означает отступление в Лигу Конференций.

«Мидтьюлланд». Любой результат, кроме победы, оставляет датчан на третьей строчке. «Мидтьюлланд» может занять первое место, если выиграет у «Лудогорца», а в параллельном матче будет зафиксирована ничья. Соответственно, если «Црвена Звезда» и «Брага» выявят победителя, «Мидтьюлланд» будет довольствоваться вторым местом.

«Лудогорец». Островок стабильности в этом квартете. Последний при любых раскладах.

Группа «G»

Матчи 6-го тура: «Селтик» (6) — «Бетис» (10); «Ференцварош» (0) — «Байер» (13).

«Байер». Победитель квартета, преимущество над «Бетисом» по личным встречам (1:1; 4:0) делает «аптекарей» недосягаемыми. Кстати, сегодня в составе «Байера» должен дебютировать Андрей Лунев.

«Бетис». Займет второе место и сыграет в стыковом раунде Лиги Европы с командам из Лиги чемпионов.

«Селтик». Познакомится с Лигой Конференцией.

«Ференцварош». Сосредоточится на национальном чемпионате.

Группа «H»

Матчи 6-го тура: «Вест Хэм» (13) — «Динамо Загреб» (7); «Генк» (5) — «Рапид» (3).

«Вест Хэм». Пяти туров хватило «молотобойцам», чтобы обеспечить себе победу в группе.

«Динамо З». Займет второе место, если не проиграет в Лондоне. Ну, или если «Генк» потеряет очки в параллельном матче.

«Генк». Станет вторым, если сам победит, а «Динамо» проиграет. Ничья гарантировано отправляет бельгийцев в Лигу Конференций, а вот поражение отбросит их на дно турнирной таблицы.

«Рапид». Все или ничего. «Рапид» в лучшем случае поднимется на третье место, и для этого нужно выиграть у «Генка».