Анчелотти возвращает «Реалу» испанскую корону. Сегодня последний день, когда Бензема ещё можно остановить

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сегодня, 20:30

Впереди важнейшее мадридское дерби.

Тяжело представить толпу из 200-300 миллионов человек. Но примерно столько крепких персональных фанатов у Месси и Роналду. И почти все они перестали смотреть матчи Примеры после ухода любимцев. Рейтинг поединка Бензема и Модрича против Гризманна и Суареса не будет заоблачным. Зато менеджерам приходится притворяться, что ничего не изменилось.

Слышали браваду от Лапорты, который сравнил Дембеле и Мбаппе. Но когда сражается лидер против действующего чемпиона, когда Анчелотти против Симеоне, то вопрос о титульной интриге поднимать необходимо. Оценить хочется с точки зрения «Реала». Готовы «сливочные» вернуть титул?

За интригу. «Атлетико» Симеоне

Характер Диего не позволяет сдаваться. «Матрасники» в странном состоянии, потеряли много пунктов. В защиту короны вернутся, только если сегодня обыграют «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Мастера прогнозов не верят в такой расклад – дают всего 25%, ведь последней гостевой победе «Атлетико» в дерби более пяти лет. Но даже если сегодня не будет трех пунктов за пазухой черного пиджака Симеоне, «индейцы» не сдадутся. Суарес, Гризманн, Фелиш, Облак, Льоренте, Хименес, Коке или Карраско – готовые чемпионы, как и Кунья с Де Паулем, ведь приехали в Мадрид за трофеями.

За «Реал». Мастерство Анчелотти

Большинство ведущих наставников – диктаторы. Клопп, Моуриньо и Гвардиола разные люди, но на успешных отрезках все действуют от себя. Таких, как Анчелотти – меньшинство. Карло специалист в том, чтобы не навредить. Держать дистанцию с уже созданной командой умеет, вносить мелкие коррективы тоже, со звездами живет плечом к плечу десятилетиями. Мистер в этом хорош, поэтому подошел «Реалу», как похожий на него Флик – «Баварии».

За интригу. Крепкие середняки

«Бетис» играет не хуже, чем «Барселона». «Атлетико», «Вильярреал», или даже каталонцы еще могут отобрать у «сливочных» очки. Команда Лопетеги давным-давно мечтает о реальной борьбе за первое место до последнего тура. Почему бы не попытаться сохранить темп в Ла Лиге? «Реал» проиграл «Эспаньолу», а ничьи были против «Осасуны», «Вильярреала» и «Леванте». Как видите, середняки могут повлиять на чемпионскую борьбу.

За «Реал». Форма Бензема и Винисиуса

В старости бразилец будет рассказывать внукам, что старший товарищ Карим в перерыве матча просил других игроков «Реала» не пасовать Винисиусу, а спустя время стали верными напарниками на поле. Молодой бразилец продуктивный, а Бензема – один из лучших футболистов мира. У «Реала» успешная атака, забили на 10 мячей больше, чем коллектив с Гризманном и Суаресом. Причем 22 из 37 мячей «Реала» на счету двух человек. Не хватает только Мбаппе для грозного трио?

За интригу. Тренерская школа в Испании

Анчелотти прекрасный наставник, опытный и титулованный. Но чемпионство может проиграть, когда хитрые соперники напомнят, сколько в тех краях сильных тренеров. «Реал Сосьедад» готовит к матчам умный Альгуасиль. Лопетеги, Симеоне и Эмери побеждали в финалах Лиги Европы. Пеллегрини будет приятно обыграть «Реал», бывший клуб чилийского «Инженера». Хави может оказаться перспективным, в одном конкретном Эль Класико выдаст максимум – поможет основным конкурентам «сливочных».

За «Реал». Плачевная форма «Барселоны»

За последние двадцать лет два главных клуба упустили титулы четыре раза. Но вспоминать две короны Рафаэля Бенитеса с «Валенсией» нелепо, слишком много воды утекло. Впрочем, как и ждать от Хави быстрого титула. Каталонцы не смогли обыграть «Осасуну». И хотя зимой Эрнандес выпросит новичков, молодому коллективу нужно время, а ветеранам – дисциплина, о которой в «Барселоне» забыли. Не вылетает настолько сильная команда из ЛЧ так эпично, как получалось у Месси, если подготовка правильная. Теперь Лионеля нет, каталонцам надо попотеть, чтобы финишировать в сезоне хотя бы четвертыми.

За интригу. Игра «сливочных» в защите

Мсье Куртуа не даст соврать – приходится вытаскивать сложнейшие мячи, чтобы «Реал» держался первым. Для бельгийца дерби против бывшего клуба всегда особенные, от него зависит конечный результат. А по сезону видим, что подскочить «Реал» может как раз защита. Без Рамоса и Варана пришлось строить другую линию, и элементы хаоса в ней точно присутствуют. Куртуа спас против «Севильи» и «Атлетика» в дни минимальных побед, но Тибо будет сложно сохранять спокойствие, если Алаба и Милитао не сыграются в ближайшие месяцы.

За «Реал». Сумасшедший класс игроков

В составе слишком много железных игроков основы для полноценной успешной ротации, особенно когда Бэйл и Азар стали обузой. Зато старые связи выручают. Все комплименты Кроосу по делу – феноменальный мастер с точностью пасов в 95%. Модрич глубоко не пашет, но раздает фирменные голевые передачи. Каземиро и Карвахаль тоже красавцы. Хватает класса и опыта. Один Бензема чего стоит – 33 года, а интерес к футболу точно не потерял.

За интригу. Форс-мажоры, вроде травм лидеров

С Бензема и без него разные команды. С Куртуа в воротах и с Луниным получите иную реакцию неидеальной защиты, следовательно – шанс для «Атлетико» на рывок весной. Иско, Бэйл, Асенсио и Азар не обеспечат Винисиуса и Родриго должной поддержкой. Даже Алаба, хотя австриец не всегда так ярко играет у собственных ворот, как хотелось бы Анчелотти, некем толком заменить. Начо всегда подстрахует, но «Реал» прекрасен, только если все лучшие на поле и в настроении. А порой теряют интерес, как Бэйл.

Мнение читателей. Будет ли в Ла Лиге интрига

Скорее, всего «Реал» вывезет «золото» из футбольного банка Испании. Но закручивать интригу в южной стране любят, короли драмы, как создатели «Бумажного дома». Впрочем, когда Бензема забивает 12 мячей, отдавая 7 голевых передач, то кажется, что все для конкурентов потеряно. Но «Севилья» в пяти очках от первого места, а «Атлетико» имеет матч в запасе.

Достаточно победы в дерби и еще трех пунктов – разница составит всего четыре очка. С таким гандикапом можно работать, когда впереди половина сезона. Другое дело, что «Реал» размеренный, солидный, обстоятельный. Классическая команда Анчелотти с вкраплениями вечной проблемы – ненадежной игры в защите. Вот только сам «Атлетико» стал хуже в обороне.

Только толпой – с привлечением той же «Барселоны», можно свалить «Реал» с первого места. И дерби становится определяющим. Сегодня могут и передать титул из рук в руки, и увидеть возрождение изнурительной, но такой приятной для бойцов из «Атлетико» интриги. Прекрасно для зрелища, что травма Луиса Суареса оказалась несерьезной. Накануне уругваец тренировался и, возможно, украсит дерби Мадрида хотя бы выходом на замену.