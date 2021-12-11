В РПЛ определят «зимнего чемпиона». За «Зенит» меткость и везучесть, а за «Динамо» командный прогресс

1639218579

сегодня, 13:29

Сравнили претендентов на корону.

Успешность в атаке

Разумеется, петербуржцы мощнее, но нас интересует один матч и состояние его участников в РПЛ . «Зенит» забил 43 гола, из которых 11 отправил в ворота «Спартака» и «Динамо». Еще 5 раз огорчили Кержакова. Даже без учета тех матчей остается целых 1.93 гола за игру. Петербуржцы по всем канонам успешны в атаке, что и показали против защиты самого «Челси». А «Динамо» учится – вторая атака РПЛ с 32 мячами. По суммарному качеству шансов «Зенит» значительно оторвался, но будущие соперники среди лидеров. У Шварца хорошее нападение, у Семака еще лучше, невзирая на хандру Дзюбы и Азмуна.

Результат: победа «Зенита».

Лояльность арбитров

В РПЛ важнейший фактор. Например, «Зенит» не обыграл «Ростов» без выгодного решения рефери. Гол Комличенко признали в экспертно-судейской комиссии засчитанным незаконно. А вспомним начало сезона – Семаку подарили парочку пунктов, и позже в РФС признавали грубые результативные ошибки рефери. У «Динамо» другая история, которую можно понятно проиллюстрировать. «Зенит» победил «Крылья Советов» 2:1, Сутормин в концовке забил с пенальти, а в ЭСК позже признали свисток Мешкова ошибочным. А вот когда москвичи играли с самарцами, то уступили дома 0:1. После игры в РФС подтвердили, что Захаряна сбили в штрафной, Кукуляк зря не указал на «точку».

Результат: победа «Зенита».

Надежность обороны

Защитные линии у лидеров странноватые. У «Зенита» защита атакует – походы на стандарты, подачи Ракицкого, проходы флангами в удачных матчах и много навесов. У «Динамо» же Ордец и Бальбуэна играют то густо, то пусто, а у Лещука процент сэйвов намного выше, чем у Шунина. Кержаков и Крицюк, к слову, тоже не впечатляют, так что основным голкиперам прямо сейчас – Михаилу и Антону, надо настроиться, чтобы оказаться среди героев центрального матча. Обе команды пропустили одинаковое количество голов – по 19, а парадокс в том, что «Динамо» первое по xGA (качеству шансов соперников), а «Зенит» — третий. На фоне РПЛ у обеих сторон приличная защита, хотя нет Акинфеева, чтобы пропустить всего 16 раз, рискуя получить 23 мяча.

Результат: ничья.

Работа игроков без мяча

«Динамо» — классическая команда полуторного номера, а «Зенит», если ему мешают давить постоянно с моментами, тускнеет. Когда привык к 60 % владения, то тяжело перестраиваться. Тот же «Челси» поплатился, что позволил петербуржцам быть конкретными – 7:8 по точным ударам, и владеть мячом целых 46 % игрового времени. Но если «Зенит» утомить, то всплывают минусы бразильцев (не считая Дугласа) в отборе, всплывает возраст Ракицкого, Ловрена и Дзюбы. «Динамо» отказывается от высоко прессинга во имя результата, но при этом у них больше отборов, больше перехватов, и сама организация игры такая, что соперники чаще с мячом, чем у «Зенита», а ударов по воротам «Динамо» меньше.

Результат: победа «Динамо».

Командный прогресс

Снова строго конкретика. После 17 туров год назад «Зенит» набрал 35 пунктов, забил 37 мячей, но пропустил всего 13. Тогда было 10 побед и 5 мировых, всего 2 поражения. Сейчас показатели очень похожие, но ошибок в обороне почти в полтора раза больше. Командный прогресс разве что в мелочах и попытке Семака перестроить тактику. «Динамо» же имело 30 пунктов – сейчас на 5 больше. Проиграло 5 раз год назад, сейчас на одно поражение меньше. Забили 32 мяча против 23, пропустили не намного меньше, когда Шунин был в лучшей форме в жизни прошлой осенью. Команда Шварца объективно прибавила больше, а еще важнее, что «Зенит» уперся в потолок, а «Динамо» знает, что может расти еще, героев в составе предостаточно.

Результат: победа «Динамо».

Результаты столичных игр

Поединки между собой — важный параметр, когда пытаемся понять подоплеку будущего матча. И вот тут надо разделять домашние и гостевые поединки «Динамо» против «Зенита». В Санкт-Петербурге москвичи уступали 4:1, 3:1 и 3:0, но стоило слабому на выезде чемпиону приехать в столицу – результаты были совершенно другими. У «Динамо» 2 победы, 1 ничья и 1 поражение после возвращения из небесной лиги. Прекрасные результаты. К слову, у «бело-голубых» в РПЛ почти нет ничьих. Намек на мировую в будущей игре?

Результат: победа «Динамо».

Форма главных тренеров

Кто тут солидный Магнус Карлсен, а кто начнет паниковать и ошибаться, как Ян Непомнящий? Молодой тренер Шварц эпизодически терял контакт со своей командой – даже когда играли против девятерых соперников, хотя игру «Динамо» ставит понятную и крепкую. Если его приказы исполняют, конечно же. У Семака похожая история – сам он предлагает множество перестановок, экспериментов и вникает в нюансы, а футболисты не всегда слышат наставника. Шварц работает не так размашисто, но тонкость в игре Сергея Богдановича чаще связана с Европой. Дома привыкли давить массой, оттого «4-2-3-1» Шварца нередко оказывались в РПЛ свежее, чем «3-4-3» Семака.

Результат: ничья.

Реализация моментов

«Зенит» — король эффективности во всей РПЛ . Шесть из шести пенальти реализовали, а у «Динамо» два нереализованных пенальти при таком же количестве попыток. У петербуржцев безумное соотношение голов к точным ударам – 0.33, а у москвичей показатель неплохой – 0.26, но намного ниже (седьмое место в РПЛ , ниже «Арсенала» и «Ростова»). Статистику хозяев будущей игры улучшает Грулев. У «Зенита» Дзюба забил 10 голов после 17 ударов в створ, Ерохин – 6 мячей после 12. Остальным ведущим клубам РПЛ такие показатели не снились. Хотя тот же Тюкавин учится – 4 гола после 13 метких ударов, а у Захаряна 4 после 15, хотя Арсен чаще бьет издали.

Результат: победа «Зенита».

Итоговый счет. «Динамо» — «Зенит» — 5:5

За победу отдаем один балл, за ничью – по одному каждой стороне, ведь мировая значит, что обе стороны в этом пункте хороши. У Семака появился пока еще сырой, но интересный конкурент. Выдержат ли москвичи давление сезона? Не знаем, «Спартак» мечтал оказаться кандидатом в чемпионы в год столетнего юбилея, а это право перешло к соседям, которые свой юбилей отпразднуют в 2023-м. Но готовятся к нему тщательно – уже вторые, от «Краснодара» отрыв составляет семь пунктов. Для звания «зимнего чемпиона» по немецкому определению нужна именно победа, а ничья сегодня не исключена. Вот только «Динамо» нужен реванш за неплохой поначалу, но неудачный по результату поединок в гостях, а «Зенит» морально и физически расходовал энергию против «Челси», а переключаться на РПЛ им не всегда просто.

Поединок с десятками интриг стартует с понимания, что команда Шварца прибавила, но лишь на середине пути, который уже прошел коллектив Семака. В Санкт-Петербурге столичным гостям редко рады, но раз сыграют в Москве, то хозяевам стоит стремиться к максимальному результату.