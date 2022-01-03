Хаотичные «Челси» и «Ливерпуль» устроили шоу, которое приблизило чемпионство «Сити»

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03 января 2022, 12:37

Яркий футбол в АПЛ .

Захватывающее начало года в АПЛ

Нередко январские матчи в Премьер-Лиге получаются упорными, но пресными, ведь в конце праздничного марафона команды уже измотаны и заметно теряют в мастерстве на фоне усталости. На этот раз из-за многочисленных переносов матчей график получился более щадящим, что позволило футболистам сохранить свежесть и азарт для игр в первые дни народившегося года.

Каждый матч АПЛ в 2022 году — настоящее приключение, даже единственная «низовая» встреча между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом» запомнится поздней драмой с победным голом Давинсона Санчеса. В остальных шести встречах забивалось минимум по 3 мяча, а средняя результативность матчей Английской Премьер-Лиги после двух игровых дней 2022-го составляет внушительные 3.57 гола за игру.

Яркими получились и матчи в рамках первой четверки: занимающий первое место «Манчестер Сити» вырвал победу у симпатичного, но неудачливого «Арсенала», а воскресным вечером «Челси» и «Ливерпуль» определяли главного преследователя «горожан» в чемпионской гонке. С этой задачей не справились, зато явили миру шикарную игрушку с камбэком и шедевром Ковачича.

Добавить в избранное. Первый тайм матча «Челси» и «Ливерпуля»

Не погрешу против истины, если назову первый тайм на «Стэмфорд Бридж» одним из интереснейших игровых отрезков всего английского сезона. На самом деле, после перерыва «Челси» и «Ливерпуль» продолжили веселиться, но второму тайму не хватило акцентов в виде голов, которые остались в первой половине игры. К середине тайма «Ливерпуль» повел со счетом 2:0, но «Челси» ответил двумя голами на сороковых минутах, не пустив «красных» обратно в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

Отдельного внимания заслуживает гол Матео Ковачича, взмахнувшего ногой, словно волшебной палочкой. Похоже, хорват тоже наведывался в Хогвартс на Рождество вместе с постаревшим Гарри Поттером. Во всяком случае, удар у него получился волшебным, маглы на трибунах пришли в полный восторг, а «Челси» этот разряд оживил и вдохновил на еще одну результативную атаку в самой концовке тайма, когда Рюдигер и Канте двумя ловкими касаниями доставили мяч со своей половины поля Пулишичу в штрафную. 2:2 к перерыву и полный восторг.

У Клоппа и Тухеля очень крутые команды. Но они не ровня «Сити» на дистанции

Еще месяц назад Английская Премьер-Лига грозилась разразиться лучшей чемпионской гонкой за последние годы, но победная серия «Манчестер Сити» убила веселье для всех, кроме поклонников «горожан». Их-то как раз полностью устраивает текущее турнирной положение и шуточки Гвардиолы, доносящиеся с высоты.

Хотелось бы, чтобы победитель АПЛ определялся в таких драках, как на «Стэмфорд Бридж», но фактически это разборки этажом ниже, ведь теперь очевидно, что борьбу за титул ведет только «Сити». Главный и единственный соперник команды Пепа — сама команда Гвардиолы, опережающая ближайших преследователей уже на двузначное количество очков. И это целая пропасть, которая скорее будет расти, нежели сокращаться, особенно с учетом потерь «Ливерпуля» и «Челси» на время Кубка Африканских Наций.

Дикая и непредсказуемая схватка «синих» и «красных» воскресным вечером показала, почему эти команды на голову сильнее остальных 17 участников чемпионата Англии, но одновременно команды Клоппа и Тухеля явили пороки, не позволяющие им быть ровней действующих чемпионов на дистанции.

Ментальные монстры из «Сити» забирают 3 очка, даже если играют хуже соперника (а обычно они выглядят лучше) и наносят два удара в створ за 90 минут, в то время как «Ливерпуль» и «Челси» нередко подменяют необходимый результат футбольным шоу. Как в очном матче, где никто не контролировал ход игры, просто обменивались зрелищными ударами в стиле легенд реслинга.

Футболисты и фанаты на стороне Тухеля, а Томас не ставит крест на Лукаку

Остросюжетные повороты начали сотрясать противостояние «Челси» и «Ливерпуля» еще до стартового свистка. На днях грянуло интервью Ромелу Лукаку, которое очень не понравилось Томасу Тухелю. В непростое время и накануне важнейшего матча немецкий тренер не побоялся исключить бельгийца из состава команды в качестве дисциплинарной меры:

Мне не понравились его слова, тем более я не чувствовал, что он несчастлив, поэтому удивлен этими словами. Мы обсудим этот вопрос с Лукаку за закрытыми дверями, а пока мне пришлось защитить подготовку к матчу и отправить его домой, потому что эта штука оказалась слишком большой и шумной.

Ходили слухи, что не все поддержали такое решение Тухеля, однако на поле у «Челси» была мотивированная команда, не обнаружившая каких-то проблем с настроем. Лондонцы не победили, хотя и совершили камбэк, а вот правоту Томаса Тухеля подтвердили даже фанаты «Челси», которым разрешили поддерживать команду стоя впервые с 1994 года. В самом начале матча «Мэтью Хардинг Энд» затянул чант в поддержку тренера:

У нас есть супер Томми Тухель, он точно знает, что нам нужно.

После игры немецкий тренер снова отвечал на вопросы о Лукаку и говорил с позиции человека, полностью контролирующего ситуацию: