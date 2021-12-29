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Клопп высмеял себя и дарит Гвардиоле титул. У «Ливерпуля» много минусов для будущего чемпиона

29 декабря 2021, 13:03
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Невзирая на то, что проиграли впервые за 11 матчей.

Клопп перестарался с оправданиями

После поражения от «Лестера» Юрген сам себя затроллил, понимая ироничность ситуации:

Один парень постоянно повторял, что нельзя играть 26-го и 28-го. Сыграл только сегодня и проиграл команде, которая провела два матча за три дня. Знаю, это выглядит смешно. Считаю, «Лестер» победил заслуженно, хотя мы не планировали отпускать «Манчестер Сити» в таблице.

Самобичевание в меру полезно, но не забываем о плюсах. Во-первых, Клопп – один из лучших тренеров года. Во-вторых, в 19 турах АПЛ «Ливерпуль» забил 50 мячей, как и «Манчестер Сити». А затмения в защите у двух соперников случались одинаково редко. Но где Гвардиола находил, там Клопп терял. Хосеп пожурил игроков защиты за неумение защищаться после погрома «Лестера» со счетом 6:3, а дальше против команды Роджерса сыграл «Ливерпуль». Уступил после единственного удара в створ ворот Алиссона. Реакция на неудачные сюжеты игр у команды Юргена неправильная, сам он в последнее время жаловался и искал оправдания, а не придумывал свежий подход к своему и чужому футболу в АПЛ. Салах и Александр-Арнольд прекрасно играли в атаке, поэтому «Ливерпуль» так долго выдерживал темп «Манчестер Сити». Но за два тура увеличили отставание до шести пунктов, растеряв пять очков. Лучше бы Клопп не отвлекался на жалобы, а занялся тактикой.

Взрастили зависимость от Салаха

В футболе ставка на геройство одного – норма. Но важно не допускать патологическую зависимость от главного футболиста. Стоило Салаху после повторения рекорда Варди бледно сыграть против Сессеньона и пятиглавого дракона обороны Конте – египтянин ни разу не попал в створ ворот «Тоттенхэма», и сразу пошли очковые потери. «Ливерпуль» забивал в 34 матчах подряд. Но как только Мохамед проиграл дуэль Шмейхелю и не смог реализовать пенальти впервые с 2017 года после 15 метких ударов – Клопп пережил знаковое поражение от «Лестера», хотя недавно полурезервный состав Юргена справился с «лисами» в Кубке Лиги – отыгрались с 1:3, и победили в серии пенальти. Невозможно вечно вытаскивать матчи на зубах. Особенно если из 50 голов в АПЛ почти половину – 24 штуки, создал один Салах.

Не прогрессируют игроки обороны

Именно как защитники. Успешность «Ливерпуля» у своих ворот строится на контроле мяча – 63% игрового времени в атаке, но пропустить могли больше. Алиссон тащил, тащил, но всегда может на ровном месте допустить ошибку, как против «шпор». Вратарь в странном состоянии, отражает лишь 67% ударов, а это уровень «Бернли» или «Кристал Пэлас». Александер-Арнольд наработал на похвалу за возвращение на высокий уровень, но только в атаке. Обороняется Трент по-прежнему с явными огрехами, располагается высоко, а желания отрабатывать в защите атакующая природа не добавляет. Подстраховка при этом выстроена неверно. Ван Дейк потерял статус скалы, которой невозможно сесть на шею, а концовку против «Лестера» провел в стиле Жиго – в роли столба в атаке. У Вирджила проблемы с поисками идеального напарника. Матип напоминает время от времени о своих минусах, а здоровяк Конате пока не готов впечатлять в АПЛ в стиле Диаша или самого ван Дейка. В результате у команды высокий процент сэйвов, как и у «Манчестер Сити», но 25% мячей в лиге пропустили за три последних матча. Прогрессирующая защита играет иначе.

«Ливерпулю» не хватает суперфорварда

Для следующего эволюционного шага не помешал бы выдающийся снайпер, вроде Левандовски или Холанда. Фирмино сталкивается с напарником на стандарте, когда надо отыграться на последних минутах, а Жота делает все, что может – 7 голов в 9 последних матчах за команду во всех турнирах. Но этого мало для титула. «Манчестер Сити» справляется без чистого форварда, но «4-3-3» Клоппа возможны не только с нападающим, который привык уступать Мане и Салаху. Кстати, если Диого радует голами – 10 мячей в АПЛ, то Садио не забивал с конца ноября. Собрал семь мячей в лиге, а после этого в семи турах молчит, не сочинил ни одного голевого паса. «Ливерпулю» в такие моменты нужен супергерой, а Ориги является таковым лишь по уникальным праздникам. У Дивока два гола за 38 минут в АПЛ, выручил против «Вулверхэмптона» — если бы не бельгиец, отрыв «Манчестер Сити» составлял восемь пунктов вместо шести. Но как бы здорово не смотрелись цифры, «Ливерпулю» не хватает выдающего центрального форварда, который играет не так, как Фирмино и Жота. Это славные парни, но не элита и по амплуа не чистейшие наконечники. Жота ведь не случайно в сборной на фланге.

Полузащита совсем не ведет игру команды

Милнер после выхода на замену для «билдапа» сделал больше, чем его коллеги из основы. И полезность его младшего брата Робертсона замечаешь, когда Энди нет на поле. «Ливерпуль» традиционно вертикальная команда. Но центр не всегда связан с космическими войсками, которые пытаются уничтожить опасный для планеты Клоппа астероид. К Фабиньо, Хендерсону и Алькантаре как диспетчерам легко собрать список претензий. Хороши, когда бежит весь «Ливерпуль». Есть еще Кейта и Окслейд-Чемберлен, но обратите внимание, кого заменил Клопп в матче против «Лестера». Как раз всю тройку основных полузащитников. Тренер посчитал, что без них можно обойтись, чтобы стало лучше. Когда у крутой команды выпадает целая линия, причем не впервые – Юрген ставил на молодых исполнителей в середине не случайно, то неизбежны проблемы при марафоне. На кубковые баталии соберутся, как умели всегда. Но в чемпионате, где борьба изнуряющая и монотонная, отсутствие хавбеков на пике формы вредит. Очевидно, что в решающих матчах Хендерсон, Фабиньо, Алькантара и Окслейд-Чемберлен могли сыграть иначе.

У Клоппа немного архаичный подход к футболу

Как-то Карпин копировал в «Ростове» именно «Ливерпуль», и те «4-3-3» смотрелись ярко. Но прошли годы, а ростовчане у подвала таблицы РПЛ. Клоппу срочно нужно понять, что «гегенпрессинг» это круто, но иногда приводит ко второй и третьей строчке, как у Юргена и Тухеля, а порой забрасывает на 16-ю, где сейчас прессингующий высоко «Лидс» Бьелсы. «Ливерпулю» срочно нужен полный сил Клопп, который уверен в чемпионстве. А получают угрюмого меланхоличного тренера, похожего на рационального врача, который с грустной улыбкой ставит верные диагнозы, но не лечит болезни. У «Ливерпуля» ведь странная хворь в АПЛ – один титул за три десятилетия.

По итогам 2021-го обидный вердикт: команда сильнейшая, но не настолько изобретательная и многогранная, чтобы угнаться за болидом-катком «Манчестер Сити». Весной на пять пунктов отстали также от МЮ Сульшера, что стоило воспринять за звоночек. Скучно, если Гвардиола отпразднует очередной титул в январе. «Ливерпуль» мог обойтись без пяти мировых и лучше выступить в матчах, в которых Салах лично не спасал команду, а Алиссон пошел к чужим воротам, но не забил. Команды всегда словно чувствуют нерв тренера, как груднички настроение матери. И на данном сложнейшем этапе сезона Клопп стал наблюдателем. «Ливерпуль» — роскошная банда, но АПЛ настолько сложная лига, что не прощает малейшие огрехи. Ни симпатичному аритмичному «Челси» Тухеля, ни классной команде Юргена.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
31 декабря 2021 в 21:39
YNWA!!!
Klaus-S
Klaus-S
30 декабря 2021 в 09:22
Не согласен по Матипу. Он как раз был лучшим.
Ну а Салах наконец то достиг цели. Подписал новый контракт на суперских условиях. Можно и расслабиться. )
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ DXTK (раскрыть)
29 декабря 2021 в 20:48
Конте,конечно не плачет, который хотел бы чтобы сезон остановили из-за ковид 19, или Пеп, который кричит про революцию, и требует 5 замен. И у Ливерпуля всего 3 пенальти в этом сезоне, у Челси и МС наверное по больше наберется, я просто не считал, но тебе виднее видя очередной заговор в пользу Ливерпуля, которого нет, как и не было в 2020, а поражения у всех бывают, посмотрим, сколько МС без спада пройдет.
Roger Young
Roger Young
29 декабря 2021 в 15:33
Спасибо за статью. Во много согласен, кроме того, что Ливерпуль зависим от Саллаха. В нападении есть кому забивать помимо Мо.
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
29 декабря 2021 в 15:28
Манчестер Сити до победы в ЛЧ миллион лет осталось
Bensurr
Bensurr
29 декабря 2021 в 14:13, ред.
Чемпионство в этом году точно не видать Клоппу, впереди много работы, придётся Клоппу все заново начать, обновить состав, некоторые совсем не уровень команды, такие как Чемберлен, Кейта, Кейту зачем покупали тоже не понятно, после матча с Челси , Салах, Мане, Кейта уедут на Кубок Африки, это может быть и плюсом для команды судя по игре вчера, Мане и Салах слишком тянут одеяло на себя, такое ощущение они соревнуется друг с другом, у Ливерпуля всегда была командная игра и не выделился один игрок, пора им искать замену имхо, стоит ли с Салахом продлить контракт тоже вопрос? конкуренции нету в Ливерпуле, на фланг Мане хорошо было бы прикупить одного футболиста, Диас из Порту кажется нормальным вариантом, но жадные Америкосы дадут ли денег в январе? Такое ощущение что их интересует только прибыль с клуба, видно что они совсем не интересуются с футболом.
DXTK
DXTK
29 декабря 2021 в 14:07
И конечно хочется выделить ребят роджерса ведь в прошлом туре их буквально разорвал МС нашпиговав им 6 мячей, ливер тоже думал на легке проехаться, но даже в проигранном горожанам матча лисы не сдались три гола забили за 15 минут. а тут и одного мяча оказалось достаточно.............Лестер использовал момент на 100%........кстати хватит оправдывать поражение ливерпуля........в стартовом игре у них вышли все основные игроки кроме Робертса.......Ван Дейк и Аллисон были в обойме, так что не получается поныть что кого то из лидеров опять не было и клуб проиграл.........Салах Мане Жота.........также были на поле, но видимо сил и установок клоппа хватило лишь на нырок и удар с пенальти.......ведь все жаловались что в игре с ттх не поставили им пенальти на жоте.....тут судья поставил было бы странно и клопп опять ныл бы, что судьи не так судят.......поставили не забили сами над собой теперь смейтесь.........

причина поражению Лестеру..........видимо клопп опять санитайзер не нашел на стадионе и проиграл. Судья и так им старался помочь очередную пенку нарисовали, но Салах настолько себя возомнил суперигроком мира, даже королем футбола и энфилда, что просто неуважительно отнеся к Шмейхелю пробив коряво рассчитывая забить дурочка с 11 метров, .........но как говорится хорошо смеется тот кто смеется последним.......Салах жадный игрок до пендалей и местных рекордов, как Роналду, нет чтобы партнеру дать пробить, шлепнул сам......... итог закономерный......
Elliada
Elliada
29 декабря 2021 в 13:52
Ливерпулю до чемпионства 28,5 лет осталось
зигзаг
зигзаг
29 декабря 2021 в 13:11
График сумасшедший, а какая отдача! Ведь по идее Лестер должен был еле ноги волочить после игры с Сити. Но нет, атаки резвые, умные.
Зенит из чемпионшипа бы не вылазила с таким графиком и силовыми соперниками
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