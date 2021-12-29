Клопп высмеял себя и дарит Гвардиоле титул. У «Ливерпуля» много минусов для будущего чемпиона

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29 декабря 2021, 13:03

Невзирая на то, что проиграли впервые за 11 матчей.

Клопп перестарался с оправданиями

После поражения от «Лестера» Юрген сам себя затроллил, понимая ироничность ситуации:

Один парень постоянно повторял, что нельзя играть 26-го и 28-го. Сыграл только сегодня и проиграл команде, которая провела два матча за три дня. Знаю, это выглядит смешно. Считаю, «Лестер» победил заслуженно, хотя мы не планировали отпускать «Манчестер Сити» в таблице.

Самобичевание в меру полезно, но не забываем о плюсах. Во-первых, Клопп – один из лучших тренеров года. Во-вторых, в 19 турах АПЛ «Ливерпуль» забил 50 мячей, как и «Манчестер Сити». А затмения в защите у двух соперников случались одинаково редко. Но где Гвардиола находил, там Клопп терял. Хосеп пожурил игроков защиты за неумение защищаться после погрома «Лестера» со счетом 6:3, а дальше против команды Роджерса сыграл «Ливерпуль». Уступил после единственного удара в створ ворот Алиссона. Реакция на неудачные сюжеты игр у команды Юргена неправильная, сам он в последнее время жаловался и искал оправдания, а не придумывал свежий подход к своему и чужому футболу в АПЛ . Салах и Александр-Арнольд прекрасно играли в атаке, поэтому «Ливерпуль» так долго выдерживал темп «Манчестер Сити». Но за два тура увеличили отставание до шести пунктов, растеряв пять очков. Лучше бы Клопп не отвлекался на жалобы, а занялся тактикой.

Взрастили зависимость от Салаха

В футболе ставка на геройство одного – норма. Но важно не допускать патологическую зависимость от главного футболиста. Стоило Салаху после повторения рекорда Варди бледно сыграть против Сессеньона и пятиглавого дракона обороны Конте – египтянин ни разу не попал в створ ворот «Тоттенхэма», и сразу пошли очковые потери. «Ливерпуль» забивал в 34 матчах подряд. Но как только Мохамед проиграл дуэль Шмейхелю и не смог реализовать пенальти впервые с 2017 года после 15 метких ударов – Клопп пережил знаковое поражение от «Лестера», хотя недавно полурезервный состав Юргена справился с «лисами» в Кубке Лиги – отыгрались с 1:3, и победили в серии пенальти. Невозможно вечно вытаскивать матчи на зубах. Особенно если из 50 голов в АПЛ почти половину – 24 штуки, создал один Салах.

Не прогрессируют игроки обороны

Именно как защитники. Успешность «Ливерпуля» у своих ворот строится на контроле мяча – 63% игрового времени в атаке, но пропустить могли больше. Алиссон тащил, тащил, но всегда может на ровном месте допустить ошибку, как против «шпор». Вратарь в странном состоянии, отражает лишь 67% ударов, а это уровень «Бернли» или «Кристал Пэлас». Александер-Арнольд наработал на похвалу за возвращение на высокий уровень, но только в атаке. Обороняется Трент по-прежнему с явными огрехами, располагается высоко, а желания отрабатывать в защите атакующая природа не добавляет. Подстраховка при этом выстроена неверно. Ван Дейк потерял статус скалы, которой невозможно сесть на шею, а концовку против «Лестера» провел в стиле Жиго – в роли столба в атаке. У Вирджила проблемы с поисками идеального напарника. Матип напоминает время от времени о своих минусах, а здоровяк Конате пока не готов впечатлять в АПЛ в стиле Диаша или самого ван Дейка. В результате у команды высокий процент сэйвов, как и у «Манчестер Сити», но 25% мячей в лиге пропустили за три последних матча. Прогрессирующая защита играет иначе.

«Ливерпулю» не хватает суперфорварда

Для следующего эволюционного шага не помешал бы выдающийся снайпер, вроде Левандовски или Холанда. Фирмино сталкивается с напарником на стандарте, когда надо отыграться на последних минутах, а Жота делает все, что может – 7 голов в 9 последних матчах за команду во всех турнирах. Но этого мало для титула. «Манчестер Сити» справляется без чистого форварда, но «4-3-3» Клоппа возможны не только с нападающим, который привык уступать Мане и Салаху. Кстати, если Диого радует голами – 10 мячей в АПЛ , то Садио не забивал с конца ноября. Собрал семь мячей в лиге, а после этого в семи турах молчит, не сочинил ни одного голевого паса. «Ливерпулю» в такие моменты нужен супергерой, а Ориги является таковым лишь по уникальным праздникам. У Дивока два гола за 38 минут в АПЛ , выручил против «Вулверхэмптона» — если бы не бельгиец, отрыв «Манчестер Сити» составлял восемь пунктов вместо шести. Но как бы здорово не смотрелись цифры, «Ливерпулю» не хватает выдающего центрального форварда, который играет не так, как Фирмино и Жота. Это славные парни, но не элита и по амплуа не чистейшие наконечники. Жота ведь не случайно в сборной на фланге.

Полузащита совсем не ведет игру команды

Милнер после выхода на замену для «билдапа» сделал больше, чем его коллеги из основы. И полезность его младшего брата Робертсона замечаешь, когда Энди нет на поле. «Ливерпуль» традиционно вертикальная команда. Но центр не всегда связан с космическими войсками, которые пытаются уничтожить опасный для планеты Клоппа астероид. К Фабиньо, Хендерсону и Алькантаре как диспетчерам легко собрать список претензий. Хороши, когда бежит весь «Ливерпуль». Есть еще Кейта и Окслейд-Чемберлен, но обратите внимание, кого заменил Клопп в матче против «Лестера». Как раз всю тройку основных полузащитников. Тренер посчитал, что без них можно обойтись, чтобы стало лучше. Когда у крутой команды выпадает целая линия, причем не впервые – Юрген ставил на молодых исполнителей в середине не случайно, то неизбежны проблемы при марафоне. На кубковые баталии соберутся, как умели всегда. Но в чемпионате, где борьба изнуряющая и монотонная, отсутствие хавбеков на пике формы вредит. Очевидно, что в решающих матчах Хендерсон, Фабиньо, Алькантара и Окслейд-Чемберлен могли сыграть иначе.

У Клоппа немного архаичный подход к футболу

Как-то Карпин копировал в «Ростове» именно «Ливерпуль», и те «4-3-3» смотрелись ярко. Но прошли годы, а ростовчане у подвала таблицы РПЛ . Клоппу срочно нужно понять, что «гегенпрессинг» это круто, но иногда приводит ко второй и третьей строчке, как у Юргена и Тухеля, а порой забрасывает на 16-ю, где сейчас прессингующий высоко «Лидс» Бьелсы. «Ливерпулю» срочно нужен полный сил Клопп, который уверен в чемпионстве. А получают угрюмого меланхоличного тренера, похожего на рационального врача, который с грустной улыбкой ставит верные диагнозы, но не лечит болезни. У «Ливерпуля» ведь странная хворь в АПЛ – один титул за три десятилетия.