«„Арсенал“ играл лучше». Гвардиола признал неудачу, арбитры снова в центре внимания

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02 января 2022, 10:48

Первый же большой матч года – скандальный.

Арбитры АПЛ провалили работу с VAR

Для начала судьи оказались ужасными педагогами, как и их начальство. Народу не сумели объяснить, как оценивать футбольные эпизоды в мире с повторами как инструментом. Сейчас носятся с крупным планом, на котором нога Эдерсона снизу, а стопа Эдегора сверху. Люди рассказывают, что фолил датчанин.

Даже заштатные арбитры знают, что надо смотреть общий план. Контролировал мяч игрок атаки, успел прикрыть мяч ногой, а голкипер подкатился. Игра в мяч не гарантирует, что ты не нарушал правила, вот этот момент многие игнорируют. Не важно, достал ли Эдерсон мяч. Важно, что его безрассудные действия.

Голкипер вышел из ворот, хотя Мартин вряд ли успевал нанести удар сразу. Создана угроза здоровью игрока «Арсенала». Хрестоматийное пенальти, и не впервые арбитр АПЛ не пошел смотреть такой момент. Об это хорошо сказал футбольный автор «TheTimes» Хенри Уинтер:

VAR не заработает должным образом в АПЛ , пока не повысится квалификация рефери. Непоследовательность судьи в матче «Арсенала» и «Манчестер Сити» разочаровывается фанатов и игроков. Убивает игру. Есть парочка приличных арбитров, но общее качество недостаточное для элитного соревнования.

Понятно, что в комментариях фанаты «Манчестер Сити» доказывают, что все решения верны. Но дело ведь не в названии команд. Через две недели могут испортить игру самому Гвардиоле против «Челси». У «горожан» 11 побед в АПЛ подряд – впечатляет, и часто они играют лучше, чем в Лондоне.

Но вчера именно судья потерял игру, футболисты «Арсенала» завелись, а рефери на них обиделся и реагировал. Даже удаление так себе. Габриэль не смог бы увернуться от контакта. Точно нарушение правил, но не обязательно карточка. При этом полет Мартинелли на Луну перед штрафной «Сити» рефери проигнорировал…

Весь английский сезон – вечный скандал

Причем извинений не будет, и аналог вердикта ЭСК РФС , который подтвердил бы ляп рефери, англичане не услышат. А они отдают АПЛ миллиарды личных фунтов в год. Миллиарды! Непоследовательности от арбитров АПЛ вправду стало неприлично много.

Если судьи во главе со Стюартом Атвеллом посчитали, что захват Джакой футболки Бернарду это пенальти, причем решение принято главным после самого неудачного повтора из всех, то надо было смотреть и момент Эдегора, и еще одну борьбу, но уже в штрафной «Арсенала».

Возможно, стоило поставить три пенальти? Два в пользу Гвардиолы, один – в пользу команды Артеты. Но рефери указал на «точку» один раз, невзирая на то, что вряд ли контракт стал причиной падения португальца. Смешно протянул ноги и упал, причем не в сторону, в которую его потянули.

Проблема не в «Манчестер Сити». Не стоит с колокольни РПЛ рисовать теорию заговора, у Гвардиолы неприлично сильная команда, которая чаще всего побеждает без судейских скандалов. Проблема именно в качестве подготовки арбитров. Они явно не понимают новые трактовки правил.

А законы футбола существенно изменили люди из IFAB за последние несколько лет. Рефери АПЛ тотально отстали от современного футбольного правосудия, и этой теме посвящали отдельный разговор совсем недавно. Народ ругает технологию, хотя не справляются люди.

Причем если в РПЛ денежной разницы между восьмым или десятым местами нет, то в Англии играют на большие деньги. Каждая единичная ошибка судьи – удар по карману, а не только по чувствам фанатов, которые реально устали, что самая богатая лига превратилась в правовое шапито.

«Арсенал» без Артеты явно потерял равновесие

Нельзя винить человека за то, что ему не повезло. Но в таком случае и за везение ругать странно. «Манчестер Сити» «отскочил», это признал сам Гвардиола. Изначальный план Артеты на игру работал прекрасно. Даже после удаления «канониры» не позволили мощному сопернику перестроиться.

С другой стороны, без Микеля на бровке «Арсенал» был заведенным и не удержал эмоции. Хотя это не отменяет факт, что удар Родри на 93-й минуте стал первым выстрелом в створ ворот Рамсдейла с игры. И второй раз в сезоне чемпионы не попали в створ до перерыва, впервые это случилось с «Сити» против Конте.

По качеству «Арсенал» выдал матч уровня Лиги чемпионов. Команда ученика слабее команды учителя, но у «канониров» вырисовывается почерк. Проход Мартинелли, когда он ушел ото всех и лишь немного не попал в дальний угол – символ. Символ выносливости, ведь обратите внимание, что он даже не запыхался.

Игроки «Манчестер Сити» ползали по полю, о чем сказал после игры Гвардиола – было два дня на подготовку, в «канониры» отдыхали в три раза дольше. Важный фактор, но не важнее влияния на матч судейских решений. Хосеп забавно вспомнил, что забыл поздравить народ с Новым годом, но это редкий веселый эпизод вечера:

Игра была боевитой и без уважения. Родри, который не впервые забивает «Арсеналу», снял футболку и специально побежал к трибуне с фанатами «канониров». «Манчестер Сити» мог проявить больше чемпионского уважения. Бернарду провоцировал соперников по ходу матча на реакцию, это очень колючий и сложный человек.

И «Арсенал» в футбольном смысле сложнее, но это уже хорошие для них новости. С таким высоким качеством футбола юные «канониры» навяжут борьбу «Вест Хэму», МЮ и «Тоттенхэму» (эффект Конте, «шпоры» без поражений в 8 матчах АПЛ подряд). Но судья их сломал, ведь после падения Бернарду сказал игрокам: «Симуляция».

Нельзя так делать, ведь если говоришь одно, а делаешь другое – тебя не уважают. Всегда плохо, когда мамонта загоняли, а арбитры не позволили свершиться футбольному правосудию. «Горожан» всегда легко оценивать по состоянию Де Брюйне, если он совершенно мертвый, то дела плохи. В Лондоне бельгиец сыграл не лучше Аке.

А этот молодой человек в роли левого защитника хуже, чем хавбек Зинченко. Зато именно голландец спас после попытки Ляпорта забить в свои ворота, вынес мяч с ленточки, но напоминание еще и об этом ярком эпизоде позволяет похвалить сам футбол. Он не был идеальным, особенно со стороны фаворита, но получился праздничным.

Надеемся, «Арсеналу» воздастся за всю неоднозначность, которая была в этом сезоне, ведь там речь не только о поединке против «Манчестер Сити». А вот с арбитрами футбольным бюрократам пора что-то делать. «Арсенал» есть за что похвалить – молодые и результативные, а вот рефери чаще огорчают.