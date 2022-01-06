«Реал» Мадрид — «Валенсия». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1641470366

06 января 2022, 14:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия», который состоится 08 января 2022 года

«Реал» Мадрид

Подопечные Карло Анчелотти являются самой стабильной командой первой половины сезона в Испании. Клуб уверенно занял первое место в группе Лиги Чемпионов, а также лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков и опережая ближайшего конкурента на пять баллов, при этом сыграв на одну игру больше. Матчи с «Валенсией» всегда были принципиальными, поэтому болельщиков ждет яркий поединок.

5 января «Реал» Мадрид выиграл в кубке Испании у «Алькояно» (3:1), а второго числа неожиданно проиграл «Хетафе» в чемпионате (0:1).

«Валенсия»

У команды сезон складывает непросто и состоит из серий побед и поражений. Такие нестабильные результаты привели к тому, что «Валенсия» перед стартом очередного тура занимает девятое место, набрав 28 очков. Клуб имеет практически равную разницу мячей (31:28) и постарается как минимум ее не ухудшить в матче с лидером чемпионата Испании. В последних пяти поединках «летучие мыши» набрали десять баллов.

05 января «Валенсия» оказалась сильнее «Картахены» в кубке Испании (2:1), а 31 декабря проиграла на своем поле «Эспаньолу» в чемпионате (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.35

Ничья – 5.39

Победит «Валенсия» – 8.91

Статистика

Оба коллектива проиграли лишь по одному матчу из последних десяти встреч

«Реал» Мадрид выиграл пять из шести последних матчей с «Валенсией» на своем стадионе

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Валенсия» выиграла пять последних выездных матчей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Оба клуба показывают хорошие результаты в последних встречах и много забивают. Предполагаем, что и в этот раз будет забито большое количество мячей.