Наши в Европе: крах или норма?

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04 декабря 2020, 21:38

Формально выступление российских команд в еврокубках не закончено: остался последний, шестой тур группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Де-факто же позволительно делать выводы. Да, теоретически «Локомотив» еще может, обыграв «Баварию» в Мюнхене, занять третье место в группе и выйти в евровесну. Но и шансы крайне малы, и общей картины возможное чудо (иначе его и не назовешь) не изменит.

Что мы имеем на данный момент? Одна победа в 20 матчах — благодаря ей «Краснодар» занял 3-е место в группе и вышел в 1/16 Лиги Европы. «Зенит» уже последний, «Локомотив» на 99% тоже. ЦСКА в Лиге Европы также четвертый. «Провал», «позор», «пробитие дна», «катастрофа» — наиболее часто встречаемые эпитеты, которыми болельщики и специалисты щедро одаривают наших евроделегатов. Но не многовато ли эмоций в таких оценках?

На мой взгляд, в нашем футболе (да и вообще в жизни в целом) наблюдается болезненное явление — стремление стать известными и признанными в Европе. Как будто наш футбол сам по себе — неполноценный продукт, и от того, что о нем говорят за рубежом, насколько он известен — зависит само его существование. Любому болельщику известна одновременно грустное и смешное выражение — «наши клубы проигрывают в еврокубках, чтобы сосредоточиться на чемпионате и попасть в еврокубки». Как и в любой другой, в этой шутке есть только доля шутки. Посмотрите на Англию: всегда, на протяжении многих десятилетий, им было наплевать на то, что и как о них думают в Европе. Они развивали свой продукт и ценили его как самостоятельную единицу. Это было и в те далекие годы, когда английские клубы получали «бан» в Европе за бесчинства фанатов — и это есть сейчас, когда АПЛ — безусловно сильнейший турнир планеты.

У нас же все наоборот. Распространенная картина: сыграет наш клуб хороший матч в Лиге чемпионов — и ряд наших СМИ тут же публикует у себя... мнение зарубежных журналистов и болельщиков. Мол, вот, смотрите, как о нас хорошо говорят в Европе. Но это говорит о том, что чужая оценка для нас важнее своей собственной. А когда к футбольному продукту такое отношение — он обречен. Может, стоит нам научиться сначала ценить то, что имеем, и развивать это самостоятельно, без оглядки на Европу? Я не призываю идти мифическим «своим путем» — всего лишь начать ценить и уважать свой футбол. Только тогда можно будет говорить о его развитии. Ибо как можно вкладывать деньги, силы, время и прочие ресурсы в то, что не уважаешь и не ценишь?

Здесь — корень многих проблем. В том числе одной из важнейших — денежной. Наиболее яркий пример — отношение широкой массы болельщиков к «Зениту». Основной посыл примерно таков: как с таким гигантским бюджетом вообще можно занимать место в группе Лиги чемпионов ниже второго? Но давайте посмотрим: при «гигантском» бюджете общая стоимость состава команды — 180 миллионов евро. А что же соперники по группе? «Боруссия» (Дортмунд) — 614 млн. евро, «Лацио» — 364. И даже «Брюгге» (который почему-то, по мнению многих, должен был отдать «Зениту» все 6 очков) — 144. То есть абсолютно никакого преимущества в этом плане у питерцев нет — напротив, есть безнадежное отставание от немцев и итальянцев и плюс-минус один уровень с бельгийцами. А теперь объясните: на каком основании состав стоимостью 180 млн. обязан дважды обыгрывать состав стоимостью 144 млн.? Может обыграть — безусловно (может, кстати, и «Боруссию», и «Лацио», почему нет?) Но обязан...

То же самое применимо и к «Локомотиву», и к «Краснодару». Изначально было понятно, что их задача — занять в своих группах третьи места. Первые два, как и в случае с «Зенитом», были понятны уже после жеребьевки — и по стоимости составов, и по возможностям, и по опыту игры на таком уровне. И что же получается? «Быки» смогли выполнить задачу, «Локо» — нет (давайте не рассчитывать на возможное мюнхенское чудо). Если взять совокупность факторов (и то, что РПЛ раньше многих начала новый сезон, и то, что возможности доукомплектации у наших клубов явно невелики, и собственно возможности оппонентов) — получится, что и «Зенит», и «Локо» сыграли в меру своих возможностей. Не тех, которые ожидались болельщиками (помните фразу Аршавина?), а тех, которыми они реально располагают. Ну а «Краснодар» даже прыгнул выше головы!

Не заслуживает никаких оправданий только ЦСКА . И соперники у него — не чета грозным оппонентам наших лигочемпионских представителей, и в чемпионате дела вроде бы идут неплохо. Но проводимая им еврокампания действительно может считаться провальной. Впрочем, она была такой и в прошлом сезоне. Такая «стабильность» может говорить о том, что в самом клубе какие-то процессы идут не так, как следует. И европейские неудачи «армейцев» — это не проигрыш сопернику. Это в первую очередь проигрыш самому себе в каких-то вопросах — может быть, в компетенции главного тренера, может — в уровне мотивации российского костяка команды, может — в неудачной трансферной политике.

Итак, что мы имеем в итоге? Из четырех наших участников еврокубков двое выступили плюс-минус на своем уровне, еще один — выше ожидаемого, еще один — ниже. Употребимы ли здесь понятия «провал», «катастрофа», «пробитие дна»? На мой взгляд — ни в коем случае. Уж если бросаться такими резкими словами, то скорее в отношении марсельского «Олимпика». Команда из пятого чемпионата в Европе (напомню, РПЛ — седьмая), имея состав общей стоимостью 228 млн. евро, подошла к недавно завершенному 5-му туру Лиги чемпионов со следующими показателями: 0 очков, 0 забитых мячей. Да, в этой группе еще и титанический «Манчестер Сити». Вот только проигрывали французы еще и «Порту» (255 млн. евро), и даже «Олимпиакосу», стоимость состава которого — «жалкие» 96 миллионов евро.

Кто-то возразит: мол, «голые» цифры ничего не значат. Не соглашусь. Если бы в них не было смысла — никто бы и не стал их вводить. Рынок дает цену за игрока, судя по тому, на каком уровне он может играть здесь и сейчас, а также по тому, какого уровня он может достичь потенциально. И если по второму пункту о командах РПЛ сложно судить (молодежь в ходе этой еврокампании наши тренеры выпускали лишь от безысходности), то по первому все более или менее ясно. Мы показали свой уровень. Просто сейчас он вот такой. Это надо принять.

Но не следует считать это провалом.