Выступление Черчесова: почему перейдена грань?

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26 ноября 2020, 21:13

Из пламенной речи Станислава Саламовича можно вычленить несколько ключевых моментов. Не всем из них уделили одинаковое внимание — и сейчас мы с вами это исправим.

Первое. Открыто выраженное нежелание подавать в отставку. В этом — типично советский менталитет. Можно, как говорится, уехать из СССР в Европу — да только вот беда, СССР из тебя не уедет. Имею в виду не весь менталитет как комплекс реакций, а лишь одну его характерную черту: держаться за статусную должность до последнего. В западноевропейских странах чиновник или иной госслужащий, проваливший свои задачи, подает в отставку. Стремление удержаться любой ценой считается слабостью. У нас же все наоборот: слабостью считается признать свою несостоятельность публично. Вы скажете — но тренеры-то при чем? В том и беда, что конкретно у нас главный тренер сборной — по сути тот же чиновник или госслужащий. И Черчесов действует ровно так, как это у нас в стране и принято. Впрочем, форма подачи тут достаточно корректна.

Второе — обвинение во лжи. А вот это уже переход всех допустимых границ. Если культурный человек так уж стремится уличить собеседника во лжи, он может сделать это в куда менее оскорбительной форме. Русский язык для этого достаточно богат. Тут, по всей видимости, к природной прямоте добавилось еще и то обстоятельство, что после ЧМ -2018 Черчесов подхватил «звездную болезнь». И с теми, кого он сам считает ниже себя по статусу, он, видимо, считает допустимым общаться, не подбирая выражений. И уж тем более — не задумываясь о чувствах собеседника.

Третье. Очень мощный посыл про «бездарного» Заболотного. И пусть имела место оговорка, что это не он, Станислав Черчесов, а люди со стороны так его называют — она выглядела абсолютно неуместной и беспомощной на фоне смысла «месседжа». Крайне маловероятно, что Станислава Саламовича силой выдернули на этот разговор, не дав ему никак подготовиться к нему. В противном случае — вопрос: неужели нельзя было как-то продумать конкретно этот посыл, адресованный игроку? В конце концов, обратиться к какому-нибудь знакомому спикеру, чтобы тот предложил иную формулировку? Например, такую: «Вы знаете, что некоторые болельщики считают Заболотного бездарным, но мне уж лучше такой, чем...» Все! Вопрос снят! Но нет, надо именно так неуклюже и даже жестко. Тренер, который не способен продумать такие вещи заранее, достоин тренировать условный середняк ФНЛ — но никак не сборную России.

Четвертое. О «золотой молодежи». Тут вообще непонятно, зачем это было сказано. Да, по форме корректно, по сути — тоже верно. Но... зачем? «Ребята, вы должны цепляться за свои шансы, если хотите стать основными игроками» — ну что это вообще такое? Это нужно объяснять взрослым людям с опытом игры в РПЛ , Лиге чемпионов и сборной? Серьезно? То есть подойти к условным Миранчукам или Чалову на сборах и с цифрами в руках объяснить их статус запасных нельзя? Они не поймут? Это просто смешно.