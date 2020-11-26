ГлавнаяБлогиСтадионная солянка

Выступление Черчесова: почему перейдена грань?

26 ноября 2020, 21:13
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Миранчук Антон
Миранчук Антон
Полузащитник

Из пламенной речи Станислава Саламовича можно вычленить несколько ключевых моментов. Не всем из них уделили одинаковое внимание — и сейчас мы с вами это исправим.

Первое. Открыто выраженное нежелание подавать в отставку. В этом — типично советский менталитет. Можно, как говорится, уехать из СССР в Европу — да только вот беда, СССР из тебя не уедет. Имею в виду не весь менталитет как комплекс реакций, а лишь одну его характерную черту: держаться за статусную должность до последнего. В западноевропейских странах чиновник или иной госслужащий, проваливший свои задачи, подает в отставку. Стремление удержаться любой ценой считается слабостью. У нас же все наоборот: слабостью считается признать свою несостоятельность публично. Вы скажете — но тренеры-то при чем? В том и беда, что конкретно у нас главный тренер сборной — по сути тот же чиновник или госслужащий. И Черчесов действует ровно так, как это у нас в стране и принято. Впрочем, форма подачи тут достаточно корректна.

Второе — обвинение во лжи. А вот это уже переход всех допустимых границ. Если культурный человек так уж стремится уличить собеседника во лжи, он может сделать это в куда менее оскорбительной форме. Русский язык для этого достаточно богат. Тут, по всей видимости, к природной прямоте добавилось еще и то обстоятельство, что после ЧМ-2018 Черчесов подхватил «звездную болезнь». И с теми, кого он сам считает ниже себя по статусу, он, видимо, считает допустимым общаться, не подбирая выражений. И уж тем более — не задумываясь о чувствах собеседника.

Третье. Очень мощный посыл про «бездарного» Заболотного. И пусть имела место оговорка, что это не он, Станислав Черчесов, а люди со стороны так его называют — она выглядела абсолютно неуместной и беспомощной на фоне смысла «месседжа». Крайне маловероятно, что Станислава Саламовича силой выдернули на этот разговор, не дав ему никак подготовиться к нему. В противном случае — вопрос: неужели нельзя было как-то продумать конкретно этот посыл, адресованный игроку? В конце концов, обратиться к какому-нибудь знакомому спикеру, чтобы тот предложил иную формулировку? Например, такую: «Вы знаете, что некоторые болельщики считают Заболотного бездарным, но мне уж лучше такой, чем...» Все! Вопрос снят! Но нет, надо именно так неуклюже и даже жестко. Тренер, который не способен продумать такие вещи заранее, достоин тренировать условный середняк ФНЛ — но никак не сборную России.

Четвертое. О «золотой молодежи». Тут вообще непонятно, зачем это было сказано. Да, по форме корректно, по сути — тоже верно. Но... зачем? «Ребята, вы должны цепляться за свои шансы, если хотите стать основными игроками» — ну что это вообще такое? Это нужно объяснять взрослым людям с опытом игры в РПЛ, Лиге чемпионов и сборной? Серьезно? То есть подойти к условным Миранчукам или Чалову на сборах и с цифрами в руках объяснить их статус запасных нельзя? Они не поймут? Это просто смешно.

Какой вывод можно сделать из всего этого? Первое — есть подозрение, что после ЧМ-2018 Черчесов перестал прогрессировать как тренер. Тренер сборной России — пост, на котором необходимо уметь не только тренировать игроков, но и правильно себя вести на публичных выступлениях. Второй пункт Станислав Саламович пока проваливает с треском, показав себя недопустимо открытым, примитивным и уязвимым в этом направлении. Первый пункт тоже под вопросом. Ответ на него теперь уже даст только Евро-2020...

На мажорной ноте. «Краснодар» покинул Лигу чемпионов, сыграв вничью с «Челси»
Сегодня, 02:12Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
РПЛ лучше, чем думает Кабелла. Интриги, молодежь и судьи делают лигу увлекательной
06 декабряВадим Багров в блоге За и противКомментарии17
У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов
05 декабряВадим Багров в блоге Модный разговорКомментарии11
«Я люблю тебя, Диего». Пеле опубликовал трогательное обращение к Марадоне
03 декабря ФотоКомментарии3
«Зенит» залег на дно. И не пошевелился. Очередная неудача в Брюгге
03 декабряСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии48
Фото расположения игроков «Реала» в матче с «Шахтёром» стало мемом
02 декабря ФотоКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134
30 ноября в 03:28
Пора Чабана опять в горы отправлять.
Эль квасико
Эль квасико ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
27 ноября в 16:18
Владимир, согласен. Давайте посмотрим на Евро. Но в любом случае Черчесову стоит где-то взять уроки публичных выступлений.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
27 ноября в 15:52
При всех его недостатках как человека, давайте подождем и обсудим его как тренера после Евро.
А то обгаживать все мы гораздо быстры , при любом падении или оступлении человека
Kosmos58
Kosmos58
27 ноября в 13:16, ред.
Срочно гнать взашей такого тренеришку!!! На ЧМ тупо повезло, а дальше всё про...ал!!! Или нет адекватов среди тех, кто назначал ссаламыча на эту должность?!.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
27 ноября в 12:55
Высокомерный,напыщенный индюк он и всё.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 ноября в 02:59
Самомнение у Стасика явно зашкаливает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100