«Игрок мирового класса». Джеррард завербовал в «Астон Виллу» бывшего партнера по «Ливерпулю»

Коутиньо возвращается в АПЛ.
«Астон Вилла» вместо «Арсенала»
«Барселона» давно ищет покупателя на Филиппе Коутиньо, а с приходом Феррана Торреса избавление от дорогостоящей ошибки предыдущей правящей хунты стало приоритетной задачей. Найти щедрого покупателя на потерявшего уверенность в себе футболиста практически нереально, поэтому «Барселона» пошла на единственно возможную в текущих обстоятельствах сделку: Коутиньо отправился на правах аренды в Английскую Премьер-Лигу, где однажды уже возрождался из пепла после неудачного периода в «Интере» и провел лучшие годы своей карьеры в составе «Ливерпуля».
«Красный» след легко прослеживается и в новом трансфере, ведь в ближайшие полгода Фелиппе будет играть на правах аренды за «Астон Виллу», который руководит Стивен Джеррард. У легенды «Ливерпуля» и его новоиспеченного подопечного два совместных сезона на «Энфилде», а теперь прекрасно знакомый с возможностями бразильца Стиви Джи постарается отыскать ключик к лучшей версии Коутиньо в Бирмингеме. Еще несколько дней назад казалось, что Филиппе продолжил карьеру в другом английском клубе — «Арсенале», но личная заинтересованность и участие в переговорах Джеррарда поспособствовало изменению маршрута.
Welcome, Philippe Coutinho! 🙌— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022
Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷
Из-за правил финансового фейр-плей у «Астон Виллы» самый скромный допустимый бюджет на трансферы среди клубов АПЛ, поэтому сейчас «львы» могут позволить себе только аренду Коутиньо. Английский клуб возьмет на себя только часть зарплаты футболиста, около 50%, так что полностью избавить себя от финансового бремени «Барселона» не сумела. Каталонцы надеются, что Фелиппе будет достаточно хорош на Туманном Альбионе и своей игрой заставит «Виллу» активировать оговоренную опцию выкупа.
Переход Коутиньо в «Барселону» — один из худших трансферов в истории футбола
Думаете, это слишком громко сказано? Отнюдь. Все-таки мы говорим о футболисте, за которого отдали 135 миллионов евро (четвертый по стоимости трансфер всех времен), а он очень быстро превратился в обузу для «Барсы». При этом несправедливо будет сказать, что футболист моментально деградировал или потерял мотивацию после подписания контракта с годовой зарплатой в 14 миллионов евро без учета бонусов.
Когда покупаешь футболиста за такие сумасшедшие деньги, нужен тщательно проработанный спортивный проект по внедрению его в команду, но Бартомеу просто швырялся деньгами, не думая о следующих шагах. Коутиньо ведь не единственная жертва бездумной трансферной политики «Барселоны», Дембеле и Гризманн обожглись похожим образом. Этих троих объединяет еще и бета-менталитет: не те футболисты, которые создают атмосферу вокруг себя, напротив, для максимальной отдачи их нужно погрузить в подходящую среду.
Филиппе не разучился играть в футбол
И если Усман по-настоящему странный и проблемный парень, то Филиппе и Антуан — рефлексирующие профессионалы, которые не разучились играть в футбол. Тот же Коутиньо индивидуально порой выглядел весьма недурно, да и забивал за «Барселону» примерно в том же темпе, что и за «Ливерпуль» — 0.24 гола за игру в Испании против 0.27, когда играл за «красных». Вот количество результативных передач просело, и это подчеркивает слабую вовлеченность в командную игру.
«Барселона» приобрела дорогостоящего футболиста и поленилась прочитать инструкцию по использованию, а потом особо не пыталась защитить свой актив и свои вложения. В сезоне 2019/20 Коу на правах аренды выступал за «Баварию» и даже поучаствовал в памятном избиении каталонцев со счетом 8:2 двумя голами и ассистом. И ведь могли продать бразильца после возвращения из Мюнхена, но пошли на новый круг страданий.
Коутиньо может стать звездой «Астон Виллы», а в перспективе — и АПЛ
У бедствий Коутиньо каталонская прописка, но есть мнение, что бразилец не разучился играть в футбол, а потенциально он по-прежнему остается футболистом мирового класса. Понятно, что сейчас его карьера нуждается в реанимации, но уже хорошо, что Коу выбрал для этого подходящий клуб и заинтересованного тренера, который наверняка изучил психологию бразильца за два года в «Ливерпуле».
«Астон Вилла» идет в середине турнирной таблицы Премьер-Лиги, но неустанно стремится к большему, о чем говорят и трансферы, и приглашение Стивена Джеррарда на позицию главного тренера. При Стиви Джи «львы» больше не хотят играть в аутсайдерский футбол, чем увлекались при Дине Смите, им интересна смелая игра с продолжительными заходами в чужую треть поля. Именно там «терновый куст» Коутиньо — его родной дом.
Джеррард свободен в выборе схем, может видоизменить базовые 4-3-3, скажем, на 4-3-1-2, как в матче с «Челси», чтобы выделить идеальную позицию для звездного новичка. На самом деле, «Астон Вилла» не испытывала острой нужды в игроке такого амплуа, ведь есть Эми Буэндия и пара молодых ребят, но в Коутиньо прячется «игрок мирового класса», как его величает Джеррард. И Стивен намерен вытащить этого сбежавшего гения под софиты английских арен. Если удастся, «Виллу» ждет левел-ап в атаке, а нет — так ведь и риск минимален. Беспроигрышная ситуация.