«Игрок мирового класса». Джеррард завербовал в «Астон Виллу» бывшего партнера по «Ливерпулю»

Коутиньо возвращается в АПЛ .

«Барселона» давно ищет покупателя на Филиппе Коутиньо, а с приходом Феррана Торреса избавление от дорогостоящей ошибки предыдущей правящей хунты стало приоритетной задачей. Найти щедрого покупателя на потерявшего уверенность в себе футболиста практически нереально, поэтому «Барселона» пошла на единственно возможную в текущих обстоятельствах сделку: Коутиньо отправился на правах аренды в Английскую Премьер-Лигу, где однажды уже возрождался из пепла после неудачного периода в «Интере» и провел лучшие годы своей карьеры в составе «Ливерпуля».

«Красный» след легко прослеживается и в новом трансфере, ведь в ближайшие полгода Фелиппе будет играть на правах аренды за «Астон Виллу», который руководит Стивен Джеррард. У легенды «Ливерпуля» и его новоиспеченного подопечного два совместных сезона на «Энфилде», а теперь прекрасно знакомый с возможностями бразильца Стиви Джи постарается отыскать ключик к лучшей версии Коутиньо в Бирмингеме. Еще несколько дней назад казалось, что Филиппе продолжил карьеру в другом английском клубе — «Арсенале», но личная заинтересованность и участие в переговорах Джеррарда поспособствовало изменению маршрута.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷