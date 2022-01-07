«Игрок мирового класса». Джеррард завербовал в «Астон Виллу» бывшего партнера по «Ливерпулю»

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вчера, 16:00

Коутиньо возвращается в АПЛ .

«Астон Вилла» вместо «Арсенала»

«Барселона» давно ищет покупателя на Филиппе Коутиньо, а с приходом Феррана Торреса избавление от дорогостоящей ошибки предыдущей правящей хунты стало приоритетной задачей. Найти щедрого покупателя на потерявшего уверенность в себе футболиста практически нереально, поэтому «Барселона» пошла на единственно возможную в текущих обстоятельствах сделку: Коутиньо отправился на правах аренды в Английскую Премьер-Лигу, где однажды уже возрождался из пепла после неудачного периода в «Интере» и провел лучшие годы своей карьеры в составе «Ливерпуля».

«Красный» след легко прослеживается и в новом трансфере, ведь в ближайшие полгода Фелиппе будет играть на правах аренды за «Астон Виллу», который руководит Стивен Джеррард. У легенды «Ливерпуля» и его новоиспеченного подопечного два совместных сезона на «Энфилде», а теперь прекрасно знакомый с возможностями бразильца Стиви Джи постарается отыскать ключик к лучшей версии Коутиньо в Бирмингеме. Еще несколько дней назад казалось, что Филиппе продолжил карьеру в другом английском клубе — «Арсенале», но личная заинтересованность и участие в переговорах Джеррарда поспособствовало изменению маршрута.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022

Из-за правил финансового фейр-плей у «Астон Виллы» самый скромный допустимый бюджет на трансферы среди клубов АПЛ , поэтому сейчас «львы» могут позволить себе только аренду Коутиньо. Английский клуб возьмет на себя только часть зарплаты футболиста, около 50%, так что полностью избавить себя от финансового бремени «Барселона» не сумела. Каталонцы надеются, что Фелиппе будет достаточно хорош на Туманном Альбионе и своей игрой заставит «Виллу» активировать оговоренную опцию выкупа.

Переход Коутиньо в «Барселону» — один из худших трансферов в истории футбола

Думаете, это слишком громко сказано? Отнюдь. Все-таки мы говорим о футболисте, за которого отдали 135 миллионов евро (четвертый по стоимости трансфер всех времен), а он очень быстро превратился в обузу для «Барсы». При этом несправедливо будет сказать, что футболист моментально деградировал или потерял мотивацию после подписания контракта с годовой зарплатой в 14 миллионов евро без учета бонусов.

Когда покупаешь футболиста за такие сумасшедшие деньги, нужен тщательно проработанный спортивный проект по внедрению его в команду, но Бартомеу просто швырялся деньгами, не думая о следующих шагах. Коутиньо ведь не единственная жертва бездумной трансферной политики «Барселоны», Дембеле и Гризманн обожглись похожим образом. Этих троих объединяет еще и бета-менталитет: не те футболисты, которые создают атмосферу вокруг себя, напротив, для максимальной отдачи их нужно погрузить в подходящую среду.

Филиппе не разучился играть в футбол

И если Усман по-настоящему странный и проблемный парень, то Филиппе и Антуан — рефлексирующие профессионалы, которые не разучились играть в футбол. Тот же Коутиньо индивидуально порой выглядел весьма недурно, да и забивал за «Барселону» примерно в том же темпе, что и за «Ливерпуль» — 0.24 гола за игру в Испании против 0.27, когда играл за «красных». Вот количество результативных передач просело, и это подчеркивает слабую вовлеченность в командную игру.

«Барселона» приобрела дорогостоящего футболиста и поленилась прочитать инструкцию по использованию, а потом особо не пыталась защитить свой актив и свои вложения. В сезоне 2019/20 Коу на правах аренды выступал за «Баварию» и даже поучаствовал в памятном избиении каталонцев со счетом 8:2 двумя голами и ассистом. И ведь могли продать бразильца после возвращения из Мюнхена, но пошли на новый круг страданий.

Коутиньо может стать звездой «Астон Виллы», а в перспективе — и АПЛ

У бедствий Коутиньо каталонская прописка, но есть мнение, что бразилец не разучился играть в футбол, а потенциально он по-прежнему остается футболистом мирового класса. Понятно, что сейчас его карьера нуждается в реанимации, но уже хорошо, что Коу выбрал для этого подходящий клуб и заинтересованного тренера, который наверняка изучил психологию бразильца за два года в «Ливерпуле».

«Астон Вилла» идет в середине турнирной таблицы Премьер-Лиги, но неустанно стремится к большему, о чем говорят и трансферы, и приглашение Стивена Джеррарда на позицию главного тренера. При Стиви Джи «львы» больше не хотят играть в аутсайдерский футбол, чем увлекались при Дине Смите, им интересна смелая игра с продолжительными заходами в чужую треть поля. Именно там «терновый куст» Коутиньо — его родной дом.

Джеррард свободен в выборе схем, может видоизменить базовые 4-3-3, скажем, на 4-3-1-2, как в матче с «Челси», чтобы выделить идеальную позицию для звездного новичка. На самом деле, «Астон Вилла» не испытывала острой нужды в игроке такого амплуа, ведь есть Эми Буэндия и пара молодых ребят, но в Коутиньо прячется «игрок мирового класса», как его величает Джеррард. И Стивен намерен вытащить этого сбежавшего гения под софиты английских арен. Если удастся, «Виллу» ждет левел-ап в атаке, а нет — так ведь и риск минимален. Беспроигрышная ситуация.