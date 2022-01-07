ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Игрок мирового класса». Джеррард завербовал в «Астон Виллу» бывшего партнера по «Ливерпулю»

вчера, 16:00
00:00 / 00:00

Коутиньо возвращается в АПЛ.

«Астон Вилла» вместо «Арсенала»

«Барселона» давно ищет покупателя на Филиппе Коутиньо, а с приходом Феррана Торреса избавление от дорогостоящей ошибки предыдущей правящей хунты стало приоритетной задачей. Найти щедрого покупателя на потерявшего уверенность в себе футболиста практически нереально, поэтому «Барселона» пошла на единственно возможную в текущих обстоятельствах сделку: Коутиньо отправился на правах аренды в Английскую Премьер-Лигу, где однажды уже возрождался из пепла после неудачного периода в «Интере» и провел лучшие годы своей карьеры в составе «Ливерпуля».

«Красный» след легко прослеживается и в новом трансфере, ведь в ближайшие полгода Фелиппе будет играть на правах аренды за «Астон Виллу», который руководит Стивен Джеррард. У легенды «Ливерпуля» и его новоиспеченного подопечного два совместных сезона на «Энфилде», а теперь прекрасно знакомый с возможностями бразильца Стиви Джи постарается отыскать ключик к лучшей версии Коутиньо в Бирмингеме. Еще несколько дней назад казалось, что Филиппе продолжил карьеру в другом английском клубе — «Арсенале», но личная заинтересованность и участие в переговорах Джеррарда поспособствовало изменению маршрута.

Из-за правил финансового фейр-плей у «Астон Виллы» самый скромный допустимый бюджет на трансферы среди клубов АПЛ, поэтому сейчас «львы» могут позволить себе только аренду Коутиньо. Английский клуб возьмет на себя только часть зарплаты футболиста, около 50%, так что полностью избавить себя от финансового бремени «Барселона» не сумела. Каталонцы надеются, что Фелиппе будет достаточно хорош на Туманном Альбионе и своей игрой заставит «Виллу» активировать оговоренную опцию выкупа.

Переход Коутиньо в «Барселону» — один из худших трансферов в истории футбола

Думаете, это слишком громко сказано? Отнюдь. Все-таки мы говорим о футболисте, за которого отдали 135 миллионов евро (четвертый по стоимости трансфер всех времен), а он очень быстро превратился в обузу для «Барсы». При этом несправедливо будет сказать, что футболист моментально деградировал или потерял мотивацию после подписания контракта с годовой зарплатой в 14 миллионов евро без учета бонусов.

Когда покупаешь футболиста за такие сумасшедшие деньги, нужен тщательно проработанный спортивный проект по внедрению его в команду, но Бартомеу просто швырялся деньгами, не думая о следующих шагах. Коутиньо ведь не единственная жертва бездумной трансферной политики «Барселоны», Дембеле и Гризманн обожглись похожим образом. Этих троих объединяет еще и бета-менталитет: не те футболисты, которые создают атмосферу вокруг себя, напротив, для максимальной отдачи их нужно погрузить в подходящую среду.

Филиппе не разучился играть в футбол

И если Усман по-настоящему странный и проблемный парень, то Филиппе и Антуан — рефлексирующие профессионалы, которые не разучились играть в футбол. Тот же Коутиньо индивидуально порой выглядел весьма недурно, да и забивал за «Барселону» примерно в том же темпе, что и за «Ливерпуль» — 0.24 гола за игру в Испании против 0.27, когда играл за «красных». Вот количество результативных передач просело, и это подчеркивает слабую вовлеченность в командную игру.

«Барселона» приобрела дорогостоящего футболиста и поленилась прочитать инструкцию по использованию, а потом особо не пыталась защитить свой актив и свои вложения. В сезоне 2019/20 Коу на правах аренды выступал за «Баварию» и даже поучаствовал в памятном избиении каталонцев со счетом 8:2 двумя голами и ассистом. И ведь могли продать бразильца после возвращения из Мюнхена, но пошли на новый круг страданий.

Коутиньо может стать звездой «Астон Виллы», а в перспективе — и АПЛ

У бедствий Коутиньо каталонская прописка, но есть мнение, что бразилец не разучился играть в футбол, а потенциально он по-прежнему остается футболистом мирового класса. Понятно, что сейчас его карьера нуждается в реанимации, но уже хорошо, что Коу выбрал для этого подходящий клуб и заинтересованного тренера, который наверняка изучил психологию бразильца за два года в «Ливерпуле».

«Астон Вилла» идет в середине турнирной таблицы Премьер-Лиги, но неустанно стремится к большему, о чем говорят и трансферы, и приглашение Стивена Джеррарда на позицию главного тренера. При Стиви Джи «львы» больше не хотят играть в аутсайдерский футбол, чем увлекались при Дине Смите, им интересна смелая игра с продолжительными заходами в чужую треть поля. Именно там «терновый куст» Коутиньо — его родной дом.

Джеррард свободен в выборе схем, может видоизменить базовые 4-3-3, скажем, на 4-3-1-2, как в матче с «Челси», чтобы выделить идеальную позицию для звездного новичка. На самом деле, «Астон Вилла» не испытывала острой нужды в игроке такого амплуа, ведь есть Эми Буэндия и пара молодых ребят, но в Коутиньо прячется «игрок мирового класса», как его величает Джеррард. И Стивен намерен вытащить этого сбежавшего гения под софиты английских арен. Если удастся, «Виллу» ждет левел-ап в атаке, а нет — так ведь и риск минимален. Беспроигрышная ситуация.

Официально«Уотфорд» подписал полузащитника сборной ДР Конго
Вчера, 21:10 Комментарии2
Саудовская закупка взяла старт. «Ньюкасл» подписал защитника «Атлетико» и сборной Англии
Вчера, 15:00Данил Бритвин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Официально«Ньюкасл» объявил о трансфере Триппьера
Вчера, 11:17 ВидеоКомментарии21
Официально«Уотфорд» подписал защитника «Удинезе» Самира
06 января ФотоКомментарии5
В «Роме» подтвердили скорый переход Мэйтленда-Найлза из «Арсенала»
06 января Комментарии3
ОфициальноБенталеб подписал контракт с «Анже»
06 января ФотоКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
GreatKing
GreatKing
вчера в 22:07
Э коут как же ты был крут в свое время
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 19:21
Не слишком ли хрупкий. Всё же годы берут своё
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 18:52
что-то из серии игр FIFA
BDA81
BDA81 ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 18:29
Ну почему же нет . Бывает найдёт своего тренера и игра попрёт.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:17
Спасибо за статью....ну что, кто мог даже предположить, что когда-нибудь фамилия - Коутиньо и команда - Астон Вилла - будут в одном предложении....:))) .... как же Ливеру повезло что сплавили его в своё время за бешеные деньги.... в итоге и сами заработали немало, так ещё и на позиции стал играть более мощный игрок... ну а руководство Барсы гениальные тупари..... после аренды в Баварии его надо было сплавлять сразу, видно что Ла-лига не его чемпионат... но нет (та же история с Дембеле, когда он больше года в лазарете сидел, теперь уходит бесплатно летом....)... того же Месси подписали новый контракт на полярда, а когда летом был последний шанс его сплавить на приличные деньги и его упустили... по-моему, удивляться что Барса будет пылить сейчас в ЛЕ даже не стоит, провальная трансферная политика последних лет отображение нынешнего уровня Барсы....ну а так что, для Виллы и Джерарда это отличный вариант, тем более, что Коутинье хорошо знаком с тренером (конечно это не Барса, но все таки..) ..... Удачи, будет интересно понаблюдать.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:14
Желаю Коутиньо вернуться на былой уровень. Астон Вилла отхватила отличного игрока
1 984
1 984 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:12
Не понял при чём тут приведённые вами коэффициенты. Я не сравниваю кто больше наберёт в разных условиях. Я лишь говорю, что внутри данной группы заявленной как группа точного счёта нет смысла стараться угадать счёт в любом из матчей - а выигрышная тактика заключается в попытках угадать счёт только в матчах с заведомым фаворитом. На мой взгляд, это мало соотносится с игрой именно на счёт. Я лишь хотел предложить как сделать игру интереснее для всех пользователей. Лично к вам отношусь с уважением и считаю одним из лучших стратегов (не игроков, а именно стратегов) на сайте.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 16:04
С трудом верится, что после такого простоя, Коутиньо способен вернуться на прежний уровень
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100