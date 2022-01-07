Саудовская закупка взяла старт. «Ньюкасл» подписал защитника «Атлетико» и сборной Англии

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вчера, 15:00

Эдди Хау может быть рад.

Болельщики «сорок» наконец могут начать наслаждаться плодами покупки клуба саудовскими бизнесменами. Клуб оформил первый трансфер при новых владельцах и менеджерах — из мадридского «Атлетико» подписан правый защитник Киран Триппьер. Контракт с 31-летним игроком английской сборной подписан на два с половиной года. СМИ утверждают, что «Ньюкасл» заплатил за Кирана 20 млн евро.

Путь Триппьера

Киран — воспитанник футбольной академии «Манчестер Сити». После игры за дубль «горожан» он не смог закрепиться в основе команды и долгое время катался по арендам — помогал «Барнсли» и «Бернли», пока в 2015 году его не решил приобрести «Тоттенхэм». Именно этот клуб помог Триппьеру сделать себе имя в борьбе за место в основе с Кайлом Уокером, впоследствии ушедшим в «Ман Сити», Киран зарекомендовал себя качественной игрой на фланге, благодаря чему привлек внимание Диего Симеоне в «Атлетико».

Под руководством аргентинца Триппьер стал одним из ключевых игроков «матрасников». Симеоне не хотел отпускать Кирана — как только стало известно о предложении из «Ньюкасла», клуб устроил игроку встречу с директорами и тренерами, которые пытались убедить его в том, что он важный игрок для команды и ему нужно остаться до лета.

С 2017 года Гарет Саутгейт начал вызывать Кирана в сборную Англии, где Триппьер также забетонировал за собой место в основе — 6 сыгранных матчей на чемпионате мира-2018 (1 гол и 1 ассист) и 5 матчей на Евро-2020 (1 ассист). В квалификации ЧМ -2022 Киран появлялся реже — из-за травм. Как повлияет на игру за сборную его переход в «Ньюкасл» — пока сложно предугадать.

Триппьер уже работал под руководством Эдди Хау — в «Бернли». Именно этот фактор и повлиял на решение Кирана перейти в стан «сорок».

Я рад присоединиться к этому невероятному клубу. Я получил огромное наслаждение от времени, проведенного в Мадриде, однако узнав об интересе от «Ньюкасла», я понял, что хочу оказаться здесь, ведь я уже работал с Эдди Хау. Понимаю, что нам предстоит много работы, но я хорошо знаком с требованиями Премьер-лиги и знаю, что «Ньюкасл» – это прекрасный клуб с очень талантливыми игроками. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде, и впервые выйду на «Сент-Джеймс Парк» в качестве игрока «Ньюкасла».

Introducing the first signing of our new era... ?￳ﾠﾁﾧ?￳ﾠﾁﾥ?￳ﾠﾁﾧ?



⚫️⚪️ pic.twitter.com/ePn49XQia2 — Newcastle United FC (@ NUFC ) January 7, 2022

А будут топ-трансферы?

Этот вопрос могут задать фанаты «Ньюкасла» и все поклонники футбола, слышавшие о выкупе клуба саудовцами, состояние которых в разы превышает капиталы владельцев ПСЖ и «Ман Сити». И здесь специалисты британских СМИ как минимум могут остудить пыл любителей тратить и считать чужие деньги. До лета клуб намерен действовать сбалансированно, перед командой стоит задача выживания в АПЛ , поэтому ключевыми позициями для усиления являются защита и полузащита. В январе в принципе сложно оформить значимый трансфер — большинство футболистов на контрактах и ни один тренер не захочет отпускать даже игрока ротации посреди сезона.

Известна и позиция наставника «сорок» Эдди Хау по звездам — тренер не хотел бы усиления состава звездами с завышенной зарплатой. Ситуация осложняется и тем, что до лета ни один звездный игрок не хочет переходить в «Ньюкасл», который при худшем стечении обстоятельств может отправиться в Чемпионшип — после 19 туров «сороки» идут на 19-м месте в таблице с 11 очками, однако до спасительного 17-го всего два балла. Единственное чем могут завлечь менеджеры клуба новичков, это гораздо более выгодными зарплатами, чем они имеют сейчас.

Между делом, британская пресса отмечает высокую квалификацию менеджерского состава «Ньюкасла». Работу над переходами ведут три человека – Аманда Стэйвли, ее муж Мердад Годусси и Джейми Рубен. Глава скаутов — Стив Никсон. После проведенной работы кандидатуры отправляются на утверждение Эдди Хау — еще одна приятная и отличительная особенность, если знать о частых проблемах между тренерами и руководством в вопросах приобретения футболистов. Также к работе с клубом привлекли временного консультанта – Ника Хаммонда, который работал директором «Селтика» и «Рединга».

С большой долей вероятности в январе «Ньюкасл» подпишет еще нескольких игроков с истекающими контрактами. Добавляет проблем клубу и тот факт, что осенью клубы Премьер-лиги угрожали тем, что не будут продавать футболистов «сорокам» из-за владельцев, замешанных в политических скандалах. Клубу, по всей видимости, придется доплачивать за игроков. СМИ называют это «процентом за трансфер в „Ньюкасл“».

Ожидания от Кирана