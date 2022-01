Саудовская закупка взяла старт. «Ньюкасл» подписал защитника «Атлетико» и сборной Англии

Эдди Хау может быть рад.

Болельщики «сорок» наконец могут начать наслаждаться плодами покупки клуба саудовскими бизнесменами. Клуб оформил первый трансфер при новых владельцах и менеджерах — из мадридского «Атлетико» подписан правый защитник Киран Триппьер. Контракт с 31-летним игроком английской сборной подписан на два с половиной года. СМИ утверждают, что «Ньюкасл» заплатил за Кирана 20 млн евро.

Киран — воспитанник футбольной академии «Манчестер Сити». После игры за дубль «горожан» он не смог закрепиться в основе команды и долгое время катался по арендам — помогал «Барнсли» и «Бернли», пока в 2015 году его не решил приобрести «Тоттенхэм». Именно этот клуб помог Триппьеру сделать себе имя в борьбе за место в основе с Кайлом Уокером, впоследствии ушедшим в «Ман Сити», Киран зарекомендовал себя качественной игрой на фланге, благодаря чему привлек внимание Диего Симеоне в «Атлетико».

Под руководством аргентинца Триппьер стал одним из ключевых игроков «матрасников». Симеоне не хотел отпускать Кирана — как только стало известно о предложении из «Ньюкасла», клуб устроил игроку встречу с директорами и тренерами, которые пытались убедить его в том, что он важный игрок для команды и ему нужно остаться до лета.

С 2017 года Гарет Саутгейт начал вызывать Кирана в сборную Англии, где Триппьер также забетонировал за собой место в основе — 6 сыгранных матчей на чемпионате мира-2018 (1 гол и 1 ассист) и 5 матчей на Евро-2020 (1 ассист). В квалификации ЧМ -2022 Киран появлялся реже — из-за травм. Как повлияет на игру за сборную его переход в «Ньюкасл» — пока сложно предугадать.

Триппьер уже работал под руководством Эдди Хау — в «Бернли». Именно этот фактор и повлиял на решение Кирана перейти в стан «сорок».

