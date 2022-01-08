«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Аугсбург», который состоится 08 января 2022 года

«Хоффенхайм»

После невзрачного старта в начале сезона «Хоффенхайм» улучшил результаты и стал стабильно набирать очки. Коллектив вышел на пятое место с 28 очками и борется за зону Лиги Чемпионов, отставая от второй позиции всего на шесть баллов. В игре с одним из аутсайдеров у клуба появится хорошая возможность набрать максимум очков и возможно продвинуться на одну-две позиции по турнирной таблице.

18 декабря «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), а 15 числа свел матч с «Байером» вничью (2:2).

«Аугсбург»

Коллектив смог временно покинуть зону вылета, но по-прежнему редко выигрывает. «Аугсбург» мало забивает (17 мячей) и поэтому занимает только 15 место с набранными 18 очками. Чтобы обезопасить себя от зоны вылета, клубу необходимо стабильно набирать очки, ведь на данный момент отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко. В матче с «Хоффенхаймом» команда постарается зацепиться за очки, а возможно и одержать победу.

18 декабря «Аугсбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (0:0), а 15 декабря разошелся миром и с «РБ Лейпциг» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 1.602

Ничья – 4.47

Победит «Аугсбург» – 5.63

Статистика

Пять из последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» выиграл только два матча из десяти последних на выезде

«Хоффенхайм» выиграл три из четырех последних встреч с «Аугсбургом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Хоффенхайма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.602. «Аугсбург» неудачно играет в выездных поединках и взять очки в предстоящей игре будет очень сложно. Прогнозируем уверенную победу «Хоффенхайма».