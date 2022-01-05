Конор Макгрегор: «Я бы легко побил Неймара»

Известный боец Конор Макгрегор заявил, что готов с легкостью побить форварда ПСЖ Неймара, а также чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейру.
Именно так ирландец отреагировал на совместное фото спортсменов с чемпионским поясом UFC.
Известный боец Конор Макгрегор заявил, что готов с легкостью побить форварда ПСЖ Неймара, а также чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейру.
Именно так ирландец отреагировал на совместное фото спортсменов с чемпионским поясом UFC.
А если серьезно, Конор - просто клоун. Хабиб и Порье показали, что Конор - давно уже не боец.
А если серьезно, Конор - просто клоун. Хабиб и Порье показали, что Конор - давно уже не боец.
Укусит пару раз МакГрегора, и кирдык ему. )))
Укусит пару раз МакГрегора, и кирдык ему. )))
Маленьким движением указательного пальца любой мешок может отправить на тот свет любых коноров,дело не в спорте а в храбрости и духовитости.
Конор просто тупой трусливый человек.
Маленьким движением указательного пальца любой мешок может отправить на тот свет любых коноров,дело не в спорте а в храбрости и духовитости.
Конор просто тупой трусливый человек.
Коль теперь хвастливый ирландец соперников в других видах спорта ищет...)))
Коль теперь хвастливый ирландец соперников в других видах спорта ищет...)))