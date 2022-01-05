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Конор Макгрегор: «Я бы легко побил Неймара»

вчера, 16:58

Известный боец Конор Макгрегор заявил, что готов с легкостью побить форварда ПСЖ Неймара, а также чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейру.

Именно так ирландец отреагировал на совместное фото спортсменов с чемпионским поясом UFC.

Конор Макгрегор: «Я бы легко побил Неймара»

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:22
Макгрегор бы сразу прошёлся по всем фоткам сети и вынес им свой вердикт, кого он побьёт, а кого нокаутирует. Блин, какой смысл вот так бравировать возле экрана? Такое впечатление, что у экс-бойца промоутер — озлобленный 10-летний школьник.
faneng
faneng
сегодня в 10:20
Я сначала стал думать, кто из людей фото - Конор))))

А если серьезно, Конор - просто клоун. Хабиб и Порье показали, что Конор - давно уже не боец.
Zangiota
Zangiota
сегодня в 09:41
Конор ты лучше пройди в женскую лигу, и лучше в область Шахматов или шашек. Там у тебя будет шанс хотя бы на нечю...
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:27
ну логично, ты бы и магнуса карлсена побил, и тайгера вудса, а неймарчика даже я сам побил бы
Артём Лукин
Артём Лукин
сегодня в 05:36
Зидан их обоих ушотает
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:49
было бы сложно что-то предугадать в этом поистене петушином бою)))
Adolf33
Adolf33 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:26
Поправлю! Конор не успевает нанести удар потому, что Неймар уже ждет КК.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:22
Насчёт Неймара не знаю, но Суарес смог бы победить. За счёт... своих зубов!
Укусит пару раз МакГрегора, и кирдык ему. )))
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 19:33
Ибрагимович легко ушатал бы этого распиаренного ирландского петушка
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:03
Крайне предсказуемый поединок. Конор проводит удар, Неймар с криком падает и катается по рингу в ожидании, когда арбитр покажет Макгрегору красную карточку.
d1metras
d1metras ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:37
с Иброй у него точно проблемы бы возникли.
d1metras
d1metras
вчера в 18:36
на каждого макнагетса найдется свой Хабиб. А уж тем более Кокорин и Мамаев))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:31
Кокорин тебя конор стулом разбил бы башку не задумываясь.
Маленьким движением указательного пальца любой мешок может отправить на тот свет любых коноров,дело не в спорте а в храбрости и духовитости.
Конор просто тупой трусливый человек.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:29
Думаю у Лукаку нет шансов на ринге, протиф любого проф
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:26
Если серьезно поразмышлять, то скорее всего понадобится три Неймара, один Неймар отвлекает, второй Неймар бьет с ноги и скорее всего он её сломает, третий Неймар должен добить
marut
marut
вчера в 18:14
Смешно....журналисты совсем...
makkie
makkie
вчера в 17:58
Интересно, побил бы Конор условного Лукаку?
Rattlehead
Rattlehead ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
Без вряд ли. Оливейра месяц назад победил Порье, который в свою очередь дважды надрал задницу ирландцу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:49
Видать крепко его Хабиб ушатал....
Коль теперь хвастливый ирландец соперников в других видах спорта ищет...)))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:40
Неймара обидеть может каждый, а вот что-то на Кокорина смелости не хватило у Конора :)
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:40
Ну Чарльза Оливейру он врядли побьет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:34
Ахазазахаха. 🤣
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:25
А месси можешь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Этого клоуна Неймара заставит плакать любой задохлик из защитников, просто зацепив его за ногу или толкнув плечом в плечо...
протон
протон
вчера в 17:18
Неймар подходящий оппонент для того, чтобы Конор вернулся на победную тропу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:15
Тут спора нет.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:11
Неймар непобедим в футболе.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:02
Неймара любая девушка даже сможет избить, нашёл чем гордиться, почти как младенца обидеть
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