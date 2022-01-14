Боссы «Зенита» усложнили Малкому и Клаудиньо путь на ЧМ-22. Бразильцы обиделись и подали жалобу в ФИФА

1642164183

вчера, 15:43

В «селесао» запомнили демарш петербуржцев.

«Зенит» вежливо заставил Клаудиньо и Малкома вернуться в РФ

«Спартак» допустил похожую ошибку, злил бразильцев, причем дважды. Там парни достаточно злопамятные, чтобы проявить гордость. Айртона не отпустили в состав олимпийской сборной в начале 2020-го, а потом в конце бразильцы заявили о коронавирусе у латераля, а «Спартак» информацию опроверг, назвав болезнь «простудой». Команда Бразилии в итоге выиграла турнир в Токио без Лукаса.

Зато в заявке был Фукс из ЦСКА , хотя долго лечился и не играл на клубном уровне. Левого защитника «красно-белых» лишили «золота». Все из-за решений «Спартака», которые продавили, чтобы не рисковать игроком основы. У «Зенита» тоже случился конфликт с федерацией футбола Бразилии, но серьезнее. Скандал разгорелся в сентябре, когда атакующих хавбеков петербуржцев и олимпийских чемпионов включили в заявку первой сборной.

Клаудиньо тогда не был на пике, не говоря о Малкоме. Но Тите посчитал этих игроков полезными для своей команды. Но тут вмешались новые правила жизни. «Зенит» заручился поддержкой УЕФА и пошел в атаку. Решили отозвать футболистов, поскольку англичане угрожали не пустить их в Англию на игру против «Челси». Фарса добавляет тот факт, что матч Бразилии и Аргентины в итоге сорвался из-за кривых коронавирусных протоколов.

Также «Зенит» формально оставил самим парням право выбирать, и даже чартер обратно в Россию заказали, как говорят, за свои деньги. Но бразильцев задело, что Барриос спокойно отправился в состав сборной Колумбии. Его никто не отозвал, а потом Вильмар смог сыграть в ЛЧ против команды Тухеля. «Зенит» же думал о матче против «Ахмата», в котором Малком забил гол, и не считал важным учитывать интересы футболистов.

Конечно же, координатор сборной Жуниньо Паулиста (тот самый) и тренер Тите посчитали решение атакующих игроков экстренно вернуться в Россию не самым патриотичным шагом в их жизни. Что ж, их законное право. Ямайцы вот тоже могут сейчас обидеться на «Спартак» и их нового форварда.

Лучшие легионеры петербуржцев часто вызывались в сборные

У португальцев был такой состав, что Данни провел за национальную команду лишь 38 матчей, а не все сто, хотя в сборной уровня российской мог играть чаще, невзирая на все травмы. Халк по итогам прошлого сезона в бразильской Серии А стал лучшим снайпером и лучшим футболистом, но Живанильдо провел 49 поединков за национальную команду, хотя рассчитывал на больший успех.

При этом проблема с центральным нападающим в команде появилась, чуть ли не с уходом Роналдо, а верный ассистент Дзюбы с никнеймом, как у зеленого супергероя, умел сыграть на разных позициях, в том числе, на острие. Иванович большинство матчей за Сербию провел не как игрок «Зенита». Кришито много лет представлял клуб из Санкт-Петербурга, но за сборную Италии провел всего 26 матчей. Причем это еще удачные примеры, как и у Витселя.

Акселя звали в национальную команду постоянно, доверяли его мастерству адресовать мяч напарникам точно и быстро. Португальские защитники из «Зенита» Бруну Алвеш и Фернанду Мейра поиграли за сборную. Гарай так и вовсе стал вице-чемпионом мира уже как футболист петербуржцев. Паредесу короткий и не самый однозначный отрезок в лазурной форме не помешал остаться в компании с Месси в сборной и выиграть Кубок Америки, что с Аргентиной случилось впервые с 1993 года.

Малком и Клаудиньо легко могли получать игровую практику

Особенность подхода Тите – дает шанс многим. В группе атаки только Неймар, когда здоровье позволяет, имеет гарантированное место в основе. Аденор Леонардо тренирует команду с лета 2016-го, более двух тысяч дней жизни посвятил изучению талантливых бразильских игроков для «селесао». Прекрасно знает и Дугласа Сантоса, и Вендела, и задействовал за пять с половиной лет 83 футболиста, то есть проверяет всех подряд.

Когда говорят, что у бразильцев из «Зенита» нет шансов попасть в заявку или даже на поле в составе Бразилии, то показывают, что редко смотрят матчи этой команды. На прошлогоднем Кубке Америки в заявке были футболисты «Ред Булл Брагантино» (бывший клуб Кладуиньо), «Бетиса», «Фламенго», «Лиона», «Астон Виллы», «Эвертона» и «Бенфики». Сборная Бразилии это не только суперзвезды, на дворе не 2002 год.

Эвертон из «Бенфики» провел шесть матчей на Кубке Америки. Не самый высококлассный левый защитник Ренан Лоди отыграл семь поединков. В новом сезоне у этого оборонца всего 6 матчей в основе «Атлетико» в Ла Лиге, и по всем статистическим показателям ничем не сильнее Дугласа Сантоса из «Зенита». Но универсальный и трудолюбивый игрок может так никогда и не получить шанс поиграть в составе «избранных», если бразильцы обиделись на руководство петербуржцев.

Отношения клубов и сборных всегда были натянутыми. И недавно, когда догоняли привычный календарь, а чемпионат мира проведут зимой, что само по себе – извращение, все еще сложнее. Легенда АПЛ и действующий художник Кантона заявил, что раз всему миру плевать на тысячи погибших работников на стройках в Катаре, то Эрик хочет высказаться на эту тему, и не будет смотреть ЧМ -22. Важно отметить, что о колоссальном количестве смертей – счет пошел на тысячи, как на войне, знаем из официальной статистики посольств и консульств небогатых стран, откуда едут на заработки бедняги.

В Катаре погибают в жестких условиях жары, коронавируса и без четких правил безопасности труда. Будущий ЧМ -22, увы, будет пляской на костях. Но не футболисты виноваты в этом. Причем четыре бразильца «Зенита» как раз вписываются в концепцию Тите – ставит на суперзвезд, вроде Каземиро, Неймара, Винисиуса и Эдерсона, но в связке с ребятами намного проще, но тоже одаренными. Фред не играет в футбол намного лучше в этом сезоне, чем Вендел, у него точно было больше явных ошибок.

Но хавбек МЮ в заявке на игру с Эквадором и Парагваем, а ни одного представителя «Зенита» там нет. Бразильцы – народ гордый, не исключено, что ждут извинений. Жалоба в ФИФА после отзыва Клаудиньо и Малкома подана на законных основаниях, петербуржцы не имели права убеждать игроков вернуться, чтобы те точно не пропустили игру против «Челси». Вся четверка из «Зенита» подходит для расширенной заявки и выхода минимум на замену.

Понятно, что Коутиньо и Пакета вряд ли дали бы много времени Клаудиньо на позиции «десятки» в схеме «4-2-3-1», а Малкома подпирали бы все правые вингеры из заявки Тите. Но говорим о шансе, которого парни лишены. Заявка широкая – 26 человек, но помним о пандемии, которая может проредить стройные ряды в любой момент. И о ротации, которой Тите не стесняется. Надеемся, в этом году яркие игроки «Зенита» заслужат шанс, ведь о большем никто не просит.