Клаудиньо и Малком не попали в заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ

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сегодня, 10:41

Сборная Бразилии объявила состав на ближайшие матчи квалификации ЧМ -2022. Бразильцы встретятся с Эквадором 28 января и Парагваем 1 февраля.

В заявку не были включены полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо. В сентябре оба со скандалом досрочно покинули расположение сборной.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос ( ПСЖ ), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Тиаго Силва («Челси»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон («Марсель»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (оба – «Лион»).

Нападающие: Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).