Клаудиньо и Малком не попали в заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ

Сборная Бразилии объявила состав на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. Бразильцы встретятся с Эквадором 28 января и Парагваем 1 февраля.
В заявку не были включены полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо. В сентябре оба со скандалом досрочно покинули расположение сборной.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).
Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Тиаго Силва («Челси»).
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон («Марсель»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (оба – «Лион»).
Нападающие: Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).
Мы же ровно относимся к невызову Фукса и Марио Фернандеса в сборную Бразилии...и не пытаемся найти связь между их невызовом и "Почтой России"...)))
Мы же ровно относимся к невызову Фукса и Марио Фернандеса в сборную Бразилии...и не пытаемся найти связь между их невызовом и "Почтой России"...)))
Либо деньги, либо футбол.
Либо деньги, либо футбол.
Они на верхушке пирамиды по системе "сыгранные матчи/упавшие на счёт деньги"....))
Да залазареченный Малком кушая чёрную икру для скорейшего восстановления больше оплачивается чем половина из перечисленных вами игроков сборников бегая по 70 матчей в сезон....)))
Им ли обижаться ??...)))
Они на верхушке пирамиды по системе "сыгранные матчи/упавшие на счёт деньги"....))
Да залазареченный Малком кушая чёрную икру для скорейшего восстановления больше оплачивается чем половина из перечисленных вами игроков сборников бегая по 70 матчей в сезон....)))
Им ли обижаться ??...)))
Не думаю что невызванные 50 игроков должны лить слёзы и опускать руки...
В всём есть положительные и отрицательные стороны...
Пусть кто то другой войдёт в историю...(как Бразилия-Германия 1:7)....))))
Не думаю что невызванные 50 игроков должны лить слёзы и опускать руки...
В всём есть положительные и отрицательные стороны...
Пусть кто то другой войдёт в историю...(как Бразилия-Германия 1:7)....))))
Я же не печалюсь по данному поводу...
Судьба...
Не всем же быть такими счастливыми как :
Я же не печалюсь по данному поводу...
Судьба...
Не всем же быть такими счастливыми как :
Если первой команде не нужен результат Олимпийской сборной (победа в Токио 2020) - её проблемы.....
Со своей стороны охота выразить положительное отношение к невызову этих выдающихся игроков...
Меньше сборов,меньше перелётов,меньше всяких карантинов - больше времени на сосредочение на работе в клубе....
Удачи в Зените !!!!
Клаудио Луису Родригесу Паризи Леонелу
Малкому Филипе Силве де Оливейре
Если первой команде не нужен результат Олимпийской сборной (победа в Токио 2020) - её проблемы.....
Со своей стороны охота выразить положительное отношение к невызову этих выдающихся игроков...
Меньше сборов,меньше перелётов,меньше всяких карантинов - больше времени на сосредочение на работе в клубе....
Удачи в Зените !!!!
Клаудио Луису Родригесу Паризи Леонелу
Малкому Филипе Силве де Оливейре