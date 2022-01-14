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Клаудиньо и Малком не попали в заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ

сегодня, 10:41

Сборная Бразилии объявила состав на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. Бразильцы встретятся с Эквадором 28 января и Парагваем 1 февраля.

В заявку не были включены полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо. В сентябре оба со скандалом досрочно покинули расположение сборной.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Тиаго Силва («Челси»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон («Марсель»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (оба – «Лион»).

Нападающие: Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 15:19
Смотрю на состав бразильцев - что то жиденько, не припомню таких слабых составов в истории этой сборной, всегда был суперстар. Даже 80-х был зико, фалькао и сократес. В новой если только ветеранданни алвес, ну и каземиро
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:02
Это с бразильянской позиции-тупость,а вот с точки зрения Митрофана МЕдвеДюкова-"верность долгу" и выполнение главной задачи-сохранение первенства в самой сильной лиге мира-РПЛ! Браво,миллерята!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:56
Я не понимаю вашу озабоченность невызовом..)))

Мы же ровно относимся к невызову Фукса и Марио Фернандеса в сборную Бразилии...и не пытаемся найти связь между их невызовом и "Почтой России"...)))
Elves
Elves
сегодня в 14:37
А где Мартинелли?
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:04
кто тут что не говорит а на деле всё просто эти двое не вызваны потому что не дотягивают до сборной по мастерству особенно Малком он в Зените то не стал лучшим, а наоборот совсем сдал я бы на месте настоящего тренера давно попросил бы руководство избавиться от него толку от его игры никакой только деньги выкачивает за троих
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:45, ред.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 13:45
    Контракт с бомжами - это билет в один конец !
    Либо деньги, либо футбол.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:31, ред.
    Какие обиды...))))
    Они на верхушке пирамиды по системе "сыгранные матчи/упавшие на счёт деньги"....))

    Да залазареченный Малком кушая чёрную икру для скорейшего восстановления больше оплачивается чем половина из перечисленных вами игроков сборников бегая по 70 матчей в сезон....)))

    Им ли обижаться ??...)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 13:19
    Кандидатов в сборную Бразилии - игроков 60-80...
    Не думаю что невызванные 50 игроков должны лить слёзы и опускать руки...
    В всём есть положительные и отрицательные стороны...
    Пусть кто то другой войдёт в историю...(как Бразилия-Германия 1:7)....))))
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 13:14
    У бразильцев и без них состав топовый.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 13:12
    Не надо изображать непонимание и наивность. Речь идет об обиде за не вызов двух игроков Зенита в сб. Бразилии. Мотив - они Олимпийские чемпионы. Но это просто смешно. В опубликованном составе сб. Бразилии все посильнее двух зенитовцев будут, именно об этом был мой ответ.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 13:08
    У вас положительное отношение к не вызову этих футболистов в сборную, и вы обосновываете это пользой для "Зенита", но вы "забыли", что любой футболист мечтает играть в главной команде своей страны, и "отзыв" Малколма и Клаудиньо является для них серьёзным ударом по самолюбию. Ты становишься как бы недееспособным для сборной своей страны, изгоем, без которого она вполне может обойтись, а что может быть хуже этого ? Боюсь, как бы это не повлияло на их игру в клубе в отрицательном плане.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 13:05, ред.
    Клаудиньо и Малком сделали свой выбор в пользу зенита, а кто-то выбрал футбол и вызывается в сборную...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:01
    Но Винисиуса, Каземиро, Жезуса, Жерсона, Коутиньо не вызвали в Зенит....
    Я же не печалюсь по данному поводу...
    Судьба...
    Не всем же быть такими счастливыми как :
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 12:53
    Самая мощная линия сборной Бразилии - оборона и вратарь. 20 лет назад в это бы не поверили
    Alex12357
    Alex12357 ответ чемпионство с душком (раскрыть)
    сегодня в 12:48, ред.
    Я бы так не сказал ,в последнее время всё больше внимания обращает на себя,Рафинья Диас и Антони ,молодые и очень талантливые,Антони напоминает Неймара,так что посмотрим.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 12:47
    Зенит их отозвал с турнира сборных для подготовки к Челси. И они уехали , несмотря на запрет штаба сборной. Т.е. ребята расплачиваются за тупость Газпрома.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 12:45
    Я думаю это шутка. Клава и Малком могут усилить сборную при наличии таких звезд как Винисиус, Каземиро, Жезус, Жерсон, Коутиньо? Если это шутка, то явно неудачная, если всерьез, то это серьезное заблуждение.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    сегодня в 12:45
    вот что газ животворящий делает с чемпионами
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:40, ред.
    Олимпийская сборная Бразилии...и просто Сборная Бразилии - две разные команды...

    Если первой команде не нужен результат Олимпийской сборной (победа в Токио 2020) - её проблемы.....

    Со своей стороны охота выразить положительное отношение к невызову этих выдающихся игроков...
    Меньше сборов,меньше перелётов,меньше всяких карантинов - больше времени на сосредочение на работе в клубе....

    Удачи в Зените !!!!
    Клаудио Луису Родригесу Паризи Леонелу
    Малкому Филипе Силве де Оливейре
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 12:40
    Из зенита сложно попасть в сборную тем более такой как Бразилия.
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 12:39
    В России Бразильцы стали выглядеть хуже на фоне остального мира. Уровень стал ниже.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 12:06
    крутая у бразилов сборная, пожалуй только нападение среднее, остальные линии мощные
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:02
    ВАх-вах-вах-вах...И что-то скандал с их участием я из-за болезни пропустил! Что сделали эти благородные джентльмены не так???
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 12:01
    Че опять с перцем и майонезом баловались?).
    санек002
    санек002
    сегодня в 11:53
    слабые игрочишки из слабого чемпионата и слабенького чемпиона
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:50
    Другой уровень вот и не попали
    don_surio
    don_surio
    сегодня в 11:42
    Состав отличный. Да и место 1-е.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 11:40
    Кому же они нужны из самого слабого чемпионата Европы ?
    ariec93
    ariec93 ответ d6hp7r9zatqe (раскрыть)
    сегодня в 11:32
    В этом есть плюс, что бы их захотел себе кто то взять, придется усиленно побегать за Зенит.
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