«Марсель» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Лилль», который состоится 15 января 2022 года
«Марсель»
«Марсель» идет на втором месте с отставанием от лидера на 11 очков, но имеет на одну несыгранную игру меньше. Команда проводит стабильный сезон относительно предыдущих и серьезно претендует на попадание в медали чемпионата Франции. Предстоящий матч против действующего чемпиона страны обещает быть интересным, несмотря на не самое лучшее состояние «Лилля». Разница забитых мячей команды превосходит количество пропущенных практически в два раза (27:15).
7 января «Марсель» обыграл в чемпионате «Бордо» (1:0), а второго числа кубке Франции оказался сильнее «Шовиньи» (3:0).
«Лилль»
Старт нынешнего сезона у команды откровенно не задался, а к тому же клуб понес серьезные кадровые потери. Тем не менее, на данном этапе команда выровняла свое положение и идет в середине таблицы, имея серию без поражений из нескольких матчей подряд. «Лилль» расположился на 10 месте, набрав 28 очков и похоже еще не сказал своего последнего слова в этом сезоне Лиги 1.
4 января «Лилль» проиграл в кубке Франции «Лансу» (2:3) лишь в серии пенальти, а 22 декабря оказался сильнее «Бордо» на выезде
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 2.28
- Ничья – 3.52
- Победит «Лилль» – 3.21
Статистика
- «Лилль» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Марсель» уступил в двух поединках
- Пять из десяти последних домашних встреч «Марселя» завершились ничейным результатом
- Три последних матча между коллективами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Марселя» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.52. Оба клуба в последнее время стараются избегать поражений, а домашняя статистика матчей «Марселя» говорит сама за себя. Прогнозируем, что в этом поединке команды победителя не определят.