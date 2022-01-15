«Марсель» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 января 2022, 14:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Лилль», который состоится 15 января 2022 года

«Марсель»

«Марсель» идет на втором месте с отставанием от лидера на 11 очков, но имеет на одну несыгранную игру меньше. Команда проводит стабильный сезон относительно предыдущих и серьезно претендует на попадание в медали чемпионата Франции. Предстоящий матч против действующего чемпиона страны обещает быть интересным, несмотря на не самое лучшее состояние «Лилля». Разница забитых мячей команды превосходит количество пропущенных практически в два раза (27:15).

7 января «Марсель» обыграл в чемпионате «Бордо» (1:0), а второго числа кубке Франции оказался сильнее «Шовиньи» (3:0).

«Лилль»

Старт нынешнего сезона у команды откровенно не задался, а к тому же клуб понес серьезные кадровые потери. Тем не менее, на данном этапе команда выровняла свое положение и идет в середине таблицы, имея серию без поражений из нескольких матчей подряд. «Лилль» расположился на 10 месте, набрав 28 очков и похоже еще не сказал своего последнего слова в этом сезоне Лиги 1.

4 января «Лилль» проиграл в кубке Франции «Лансу» (2:3) лишь в серии пенальти, а 22 декабря оказался сильнее «Бордо» на выезде

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2.28

Ничья – 3.52

Победит «Лилль» – 3.21

Статистика

«Лилль» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Марсель» уступил в двух поединках

Пять из десяти последних домашних встреч «Марселя» завершились ничейным результатом

Три последних матча между коллективами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Марселя» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.52. Оба клуба в последнее время стараются избегать поражений, а домашняя статистика матчей «Марселя» говорит сама за себя. Прогнозируем, что в этом поединке команды победителя не определят.