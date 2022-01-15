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«Марсель» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

15 января 2022, 14:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Лилль», который состоится 15 января 2022 года

«Марсель»

«Марсель» идет на втором месте с отставанием от лидера на 11 очков, но имеет на одну несыгранную игру меньше. Команда проводит стабильный сезон относительно предыдущих и серьезно претендует на попадание в медали чемпионата Франции. Предстоящий матч против действующего чемпиона страны обещает быть интересным, несмотря на не самое лучшее состояние «Лилля». Разница забитых мячей команды превосходит количество пропущенных практически в два раза (27:15).

7 января «Марсель» обыграл в чемпионате «Бордо» (1:0), а второго числа кубке Франции оказался сильнее «Шовиньи» (3:0).

«Лилль»

Старт нынешнего сезона у команды откровенно не задался, а к тому же клуб понес серьезные кадровые потери. Тем не менее, на данном этапе команда выровняла свое положение и идет в середине таблицы, имея серию без поражений из нескольких матчей подряд. «Лилль» расположился на 10 месте, набрав 28 очков и похоже еще не сказал своего последнего слова в этом сезоне Лиги 1.

4 января «Лилль» проиграл в кубке Франции «Лансу» (2:3) лишь в серии пенальти, а 22 декабря оказался сильнее «Бордо» на выезде

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Марсель» – 2.28
  • Ничья – 3.52
  • Победит «Лилль» – 3.21

Статистика

  • «Лилль» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Марсель» уступил в двух поединках
  • Пять из десяти последних домашних встреч «Марселя» завершились ничейным результатом
  • Три последних матча между коллективами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Марселя» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.52. Оба клуба в последнее время стараются избегать поражений, а домашняя статистика матчей «Марселя» говорит сама за себя. Прогнозируем, что в этом поединке команды победителя не определят.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: https://odds.ru
Все комментарии
c9ahmkkqbeup
c9ahmkkqbeup
15 января в 18:50
Футбольный клуб «Марсель» выиграет матч.
u7h6n9jq4dr5
u7h6n9jq4dr5
15 января в 18:50
Футбольный клуб «Марсель» одержит победу.
Carl Lewis
Carl Lewis
15 января в 14:14
«Марсель» победит.
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