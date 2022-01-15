«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 января 2022, 16:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал», который состоится 16 января 2022 года

«Тоттенхэм»

Влияние итальянского специалиста Антонио Конте существенно сказывается на команде, ведь она не проигрывает уже несколько туров подряд. Это помогло «Тоттенхему» забраться уже на шестое место с 33 очками, что после кризисного периода «шпор» казалось маловероятным. Данный матч является настоящим дерби и очень важен для болельщиков, а в случае победы команды поменяются местами в турнирной таблице.

12 января «Тоттенхэм» проиграл «Челси» в Кубке Английской лиги (0:1), а девятого числа выиграл у «Моркама» (3:1) в кубке ФА .

«Арсенал»

Подопечные Микеля Артеты наконец нашли свою игру и стараются добиваться только положительных результатов, хотя иногда допускают ошибки. «Арсенал» вышел на пятое место с 35 очками и ни в коем случае постарается не уступить в следующем поединке, чтобы не разочаровать болельщиков. «Канониры» набрали в пяти последних турах АПЛ 12 очков, а разница забитых и пропущенных мячей также находится на высоком уровне (33:25).

13 января «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Кубке Английской лиги, а девятого числа проиграл в кубке ФА «Нотингем Форест» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 2.11

Ничья – 3.45

Победит «Арсенал» – 3.71

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» выиграл только четыре выездных матча из последних десяти во всех турнирах

«Тоттенхэм» выиграл пять из шести последних матчей у «Арсенала» на своем поле

В девяти из десяти последних матчей между клубами на поле «Тоттенхэма» не было забито более трех мячей за игру

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. «Шпоры» показывают хорошие результаты в последние два месяца и имеют внушительную статистику личных встреч с «Арсеналом». Прогнозируем сложную победу команды Антонио Конте.