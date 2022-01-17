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Подмосковный ПСЖ и неразборчивая супруга Пике. Лучшие футбольные шутки стыка годов

вчера, 18:58
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник
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Не обошлось и без ваших любимых персонажей.

11 место. «Спартак» подписал контракт с голкипером Ильей Свиновым, а LOpp пожелал всем клубам РПЛ обзавестись футболистами с говорящими фамилиями:

Свинов — в Спартак
Конев — в ЦСКА
Паровозов — в Локомотив
Жезлов — в Динамо
Немытов — в Зенит

10 место. Узбекская делегация посетила «Рому» ради встречи с Элдором Шомуродовым, а попутно гости вырядили Жозе Моуриньо в свой национальный костюм. Новый образ «Особенного» напомнил A.S.A добрый выпуск «Ералаша»:

Жозе — «с детства за Пахтакор!»

Подмосковный ПСЖ и неразборчивая супруга Пике. Лучшие футбольные шутки стыка годов

9 место. Пике выступил с пафосным заявлением: «Лучше умру, чем перейду в „Реал“. Rattlehead язвительно напомнил, что не все в семье Жерара такие категоричные и щепетильные:

А вот супруга была бы не против.

Подмосковный ПСЖ и неразборчивая супруга Пике. Лучшие футбольные шутки стыка годов

8 место. Российский миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь сети магазинов фиксированных цен „Fix Price“, задумался о покупке „Торпедо“. На „Соккер.ру“ эту новость встретили на ура:

Jeck Denielse: „Fix Price United“

LOpp: и все футболисты будут стоить по 55 рублей.

7 место. РПЛ в кои-то веки заблаговременно выкатила календарь первых туров весенней части сезона, но particular все равно нашел, к чему придраться:

Что может быть приятнее весенней части сезона, начинающейся в феврале :)

6 место. Глава „Уфы“ Ростислав Мурзагулов предложил вручить форварду „Спартака“ Александру Соболеву „Оскар“ за падение, которое привело к назначению пенальти. Федор Паршунин отметил историческую уникальность момента:

По-моему, первый случай в истории, когда дельфина выдвигают на Оскар.

5 место. „Химки“ подписали Мамаева и Жиркова, а еще интересуются Кокориным. протон оценил трансферную мощь клуба РПЛ:

Глушаков, Мамаев, Кокорин. Прямо подмосковное ПСЖ.

4 место. В середине декабря случился курьезный скандал во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. УЕФА пришлось искать виноватых и метать шарики еще раз. И только одна пара осталась неизменной после повторной жеребьевки. shlifen проиллюстрировал эту взаимную преданность двух клубов:

Лилль так и не смог сбежать от Челси ))

Подмосковный ПСЖ и неразборчивая супруга Пике. Лучшие футбольные шутки стыка годов

3 место. Весь декабрь обсуждали переход Артема Дзюбы в „Рубин“. Федора Паршунина не впечатлил грандиозный творческий потенциал дуэта, который мог бы образоваться после этого трансфера:

Только пусть Слуцкий ролики с ним не снимает. Видели уже.

2 место. В конце прошлого года арбитра Панина грозились отлучить от обслуживания матчей РПЛ. „Соккер.ру“ полностью согласен с TheBoLt:

Надеюсь, это не тот самый Панин?) Чтоб ноги его тут не было!

1 место. Ilya Seedyakin набрал 40 лайков своим комментарием под новостью о том, что УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за несоблюдения оговоренной регламентом процедуры:

За последнее время это уже второй случай, когда шар не на своём месте оказывается.

Подмосковный ПСЖ и неразборчивая супруга Пике. Лучшие футбольные шутки стыка годов

Вне конкурса. Алексей Березуцкий пожаловался на сложные погодные условия в матче с тульским „Арсеналом“: „Мяч совсем не летел“. Tostao не растерялся и написал философское стихотворение „Напрасные хлопоты“:

Мы готовились, в общем, по плану,
Каждый конь очень вкусно поел.
Только этот кругляшик поганый
Всё равно, как назло, не летел.

Европейский наш клуб, как известно.
Я бесед проводить не хотел,
Пред игрою мы были все вместе,
Все равно этот гад не летел.

Содержаньем игры я доволен,
Но оставят меня не у дел.
Я причём? Это мяч бесконтролен!
В этом заговор я усмотрел.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:38
хорошая подборка
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:16
Тостао как всегда бесподобен. Остальное ниже среднего. А ведь были в декабре очень смешные вещи.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:52
3 и 4 место очень понравилось, остальное не очень)

И Тостао конечно вне конкуренции.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:39
понятно.
Сантус
Сантус
вчера в 19:55
Лично я нашел тут один стырянный коммент с другого ресурса.) Это практикуется...)
Elliada
Elliada
вчера в 19:55
Что-то ни одно не понравилось
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 19:52
1 и 3 места огонь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:42
Без обид, но очень халявно относитесь к этой рубрике. Даже сейчас, когда комментариев стало в разы меньше, чем лет пять назад, гораздо больше и более смешных, тем более, что вы взяли большой срез, этот баян с Шакирой вроде больше месяца назад публиковался, насколько я помню...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:30
А поржать то особо и не над чем С извинением.
Подпись -- Конь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:21
Спасибо за такую подборку...
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