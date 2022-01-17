Подмосковный ПСЖ и неразборчивая супруга Пике. Лучшие футбольные шутки стыка годов

Не обошлось и без ваших любимых персонажей.
11 место. «Спартак» подписал контракт с голкипером Ильей Свиновым, а LOpp пожелал всем клубам РПЛ обзавестись футболистами с говорящими фамилиями:
Свинов — в Спартак
Конев — в ЦСКА
Паровозов — в Локомотив
Жезлов — в Динамо
Немытов — в Зенит
10 место. Узбекская делегация посетила «Рому» ради встречи с Элдором Шомуродовым, а попутно гости вырядили Жозе Моуриньо в свой национальный костюм. Новый образ «Особенного» напомнил A.S.A добрый выпуск «Ералаша»:
Жозе — «с детства за Пахтакор!»
9 место. Пике выступил с пафосным заявлением: «Лучше умру, чем перейду в „Реал“. Rattlehead язвительно напомнил, что не все в семье Жерара такие категоричные и щепетильные:
А вот супруга была бы не против.
8 место. Российский миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь сети магазинов фиксированных цен „Fix Price“, задумался о покупке „Торпедо“. На „Соккер.ру“ эту новость встретили на ура:
Jeck Denielse: „Fix Price United“
LOpp: и все футболисты будут стоить по 55 рублей.
7 место. РПЛ в кои-то веки заблаговременно выкатила календарь первых туров весенней части сезона, но particular все равно нашел, к чему придраться:
Что может быть приятнее весенней части сезона, начинающейся в феврале :)
6 место. Глава „Уфы“ Ростислав Мурзагулов предложил вручить форварду „Спартака“ Александру Соболеву „Оскар“ за падение, которое привело к назначению пенальти. Федор Паршунин отметил историческую уникальность момента:
По-моему, первый случай в истории, когда дельфина выдвигают на Оскар.
5 место. „Химки“ подписали Мамаева и Жиркова, а еще интересуются Кокориным. протон оценил трансферную мощь клуба РПЛ:
Глушаков, Мамаев, Кокорин. Прямо подмосковное ПСЖ.
4 место. В середине декабря случился курьезный скандал во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. УЕФА пришлось искать виноватых и метать шарики еще раз. И только одна пара осталась неизменной после повторной жеребьевки. shlifen проиллюстрировал эту взаимную преданность двух клубов:
Лилль так и не смог сбежать от Челси ))
3 место. Весь декабрь обсуждали переход Артема Дзюбы в „Рубин“. Федора Паршунина не впечатлил грандиозный творческий потенциал дуэта, который мог бы образоваться после этого трансфера:
Только пусть Слуцкий ролики с ним не снимает. Видели уже.
2 место. В конце прошлого года арбитра Панина грозились отлучить от обслуживания матчей РПЛ. „Соккер.ру“ полностью согласен с TheBoLt:
Надеюсь, это не тот самый Панин?) Чтоб ноги его тут не было!
1 место. Ilya Seedyakin набрал 40 лайков своим комментарием под новостью о том, что УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за несоблюдения оговоренной регламентом процедуры:
За последнее время это уже второй случай, когда шар не на своём месте оказывается.
Вне конкурса. Алексей Березуцкий пожаловался на сложные погодные условия в матче с тульским „Арсеналом“: „Мяч совсем не летел“. Tostao не растерялся и написал философское стихотворение „Напрасные хлопоты“:
Мы готовились, в общем, по плану,
Каждый конь очень вкусно поел.
Только этот кругляшик поганый
Всё равно, как назло, не летел.
Европейский наш клуб, как известно.
Я бесед проводить не хотел,
Пред игрою мы были все вместе,
Все равно этот гад не летел.
Содержаньем игры я доволен,
Но оставят меня не у дел.
Я причём? Это мяч бесконтролен!
В этом заговор я усмотрел.
И Тостао конечно вне конкуренции.
И Тостао конечно вне конкуренции.
Подпись -- Конь.
Подпись -- Конь.