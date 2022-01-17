Подмосковный ПСЖ и неразборчивая супруга Пике. Лучшие футбольные шутки стыка годов

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вчера, 18:58

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Не обошлось и без ваших любимых персонажей.

11 место. «Спартак» подписал контракт с голкипером Ильей Свиновым, а LOpp пожелал всем клубам РПЛ обзавестись футболистами с говорящими фамилиями:

Свинов — в Спартак

Конев — в ЦСКА

Паровозов — в Локомотив

Жезлов — в Динамо

Немытов — в Зенит

10 место. Узбекская делегация посетила «Рому» ради встречи с Элдором Шомуродовым, а попутно гости вырядили Жозе Моуриньо в свой национальный костюм. Новый образ «Особенного» напомнил A.S.A добрый выпуск «Ералаша»:

Жозе — «с детства за Пахтакор!»

9 место. Пике выступил с пафосным заявлением: «Лучше умру, чем перейду в „Реал“. Rattlehead язвительно напомнил, что не все в семье Жерара такие категоричные и щепетильные:

А вот супруга была бы не против.

8 место. Российский миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь сети магазинов фиксированных цен „Fix Price“, задумался о покупке „Торпедо“. На „Соккер.ру“ эту новость встретили на ура:

Jeck Denielse: „Fix Price United“

LOpp: и все футболисты будут стоить по 55 рублей.

7 место. РПЛ в кои-то веки заблаговременно выкатила календарь первых туров весенней части сезона, но particular все равно нашел, к чему придраться:

Что может быть приятнее весенней части сезона, начинающейся в феврале :)

6 место. Глава „Уфы“ Ростислав Мурзагулов предложил вручить форварду „Спартака“ Александру Соболеву „Оскар“ за падение, которое привело к назначению пенальти. Федор Паршунин отметил историческую уникальность момента:

По-моему, первый случай в истории, когда дельфина выдвигают на Оскар.

5 место. „Химки“ подписали Мамаева и Жиркова, а еще интересуются Кокориным. протон оценил трансферную мощь клуба РПЛ :

Глушаков, Мамаев, Кокорин. Прямо подмосковное ПСЖ .

4 место. В середине декабря случился курьезный скандал во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. УЕФА пришлось искать виноватых и метать шарики еще раз. И только одна пара осталась неизменной после повторной жеребьевки. shlifen проиллюстрировал эту взаимную преданность двух клубов:

Лилль так и не смог сбежать от Челси ))

3 место. Весь декабрь обсуждали переход Артема Дзюбы в „Рубин“. Федора Паршунина не впечатлил грандиозный творческий потенциал дуэта, который мог бы образоваться после этого трансфера:

Только пусть Слуцкий ролики с ним не снимает. Видели уже.

2 место. В конце прошлого года арбитра Панина грозились отлучить от обслуживания матчей РПЛ . „Соккер.ру“ полностью согласен с TheBoLt:

Надеюсь, это не тот самый Панин?) Чтоб ноги его тут не было!

1 место. Ilya Seedyakin набрал 40 лайков своим комментарием под новостью о том, что УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за несоблюдения оговоренной регламентом процедуры:

За последнее время это уже второй случай, когда шар не на своём месте оказывается.

Вне конкурса. Алексей Березуцкий пожаловался на сложные погодные условия в матче с тульским „Арсеналом“: „Мяч совсем не летел“. Tostao не растерялся и написал философское стихотворение „Напрасные хлопоты“:

Мы готовились, в общем, по плану,

Каждый конь очень вкусно поел.

Только этот кругляшик поганый

Всё равно, как назло, не летел.

Европейский наш клуб, как известно.

Я бесед проводить не хотел,

Пред игрою мы были все вместе,

Все равно этот гад не летел.

Содержаньем игры я доволен,

Но оставят меня не у дел.

Я причём? Это мяч бесконтролен!

В этом заговор я усмотрел.