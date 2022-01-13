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«Алло, когда тебя ждать?» Глушаков в шутливой форме обратился к Кокорину

вчера, 16:42

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в своём инстаграме в шутливой форме обратился к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?

Ранее Глушаков уже заявлял, что ждёт перехода Кокорина в «Химки».

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:49, ред.
На против "Арены Химки", через МКАД, рядом с ,тц "Капитолий", есть "Пансионат ветеранов труда номер один"! Походу "малина" у вас, именно там!)))
memphis
memphis
вчера в 18:16
Лучше б пыль вытер
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:05
"Химки" с таким "звездным" составом максимально эпично вылетят в ФНЛ.
протон
протон
вчера в 17:56
Алло, Резина, это Коко. Вечер в хату. Меня не ждите, мне и тут неплохо
протон
протон
вчера в 17:55
Глушаков формирует ОПГ "Фиалка"
Надо им ещё Рому Широкова подтянуть. Ну и Дзюба вроде собирался куда-то переходить. Химки, конечно, надо будет оцепить
Они там в Химках в футбол собираются играть или местный рынок крышевать?
протон
протон
вчера в 17:54
Мамаев - Кокорину : Алло , новые стулья уже на базе , когда тебя ждать?

Постой глушаков, не бегите мамаев, жирков нажми на тормоза, Санька засосала к себе фиорентина и жизнь его полная звезда.
протон
протон
вчера в 17:53
Але, на...! Все наши уже тут, на...! Поляна накрыта, подтягивайся
протон
протон
вчера в 17:53
Веселятся российские паспортисты.. кто с зоны, кто с пенсии, кто с золотым унитазом, а все равно контрактики получают
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:47
Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?
Futurista
Futurista
вчера в 17:07
Клуб хорошо обеспеченных пенсионеров в Химках ждет...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:06
Срочно прикручивай табуретки Дениска
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:55
Надо уточнить, что на базе отдыха
beefs
beefs
вчера в 16:45
Шути, шути, а что будешь делать если и правда Кокора появится...
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