«Алло, когда тебя ждать?» Глушаков в шутливой форме обратился к Кокорину

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вчера, 16:42

Полузащитник «Химок» в своём инстаграме в шутливой форме обратился к нападающему «Фиорентины» .

Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?

Ранее Глушаков уже заявлял, что ждёт перехода Кокорина в «Химки».