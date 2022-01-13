«Алло, когда тебя ждать?» Глушаков в шутливой форме обратился к Кокорину

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в своём инстаграме в шутливой форме обратился к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.
Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?
Ранее Глушаков уже заявлял, что ждёт перехода Кокорина в «Химки».
Надо им ещё Рому Широкова подтянуть. Ну и Дзюба вроде собирался куда-то переходить. Химки, конечно, надо будет оцепить
Они там в Химках в футбол собираются играть или местный рынок крышевать?
Надо им ещё Рому Широкова подтянуть. Ну и Дзюба вроде собирался куда-то переходить. Химки, конечно, надо будет оцепить
Они там в Химках в футбол собираются играть или местный рынок крышевать?
Постой глушаков, не бегите мамаев, жирков нажми на тормоза, Санька засосала к себе фиорентина и жизнь его полная звезда.
Постой глушаков, не бегите мамаев, жирков нажми на тормоза, Санька засосала к себе фиорентина и жизнь его полная звезда.