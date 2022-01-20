Президент ФИФА переехал в Катар и не поддержал бойкот ЧМ-22. В Цюрихе его ждут прокуроры

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вчера, 19:00

Тайны футбольных миллиардов.

Инфантино заинтересовал прокуроров

27 мая 2015 года полиция блокировала пятизвездочный отель в Цюрихе и задержала семь должностных лиц ФИФА и организаций, связанных с вотчиной Блаттера. Без швейцарских прокуроров гнилое болото верховной футбольной коррупции осталось в былом виде до сих пор.

Пока в Майами ловили чиновников КОНКАКАФ , европейцы активно вели дела о коррупции при выборе хозяев чемпионатов мира. Отмывание денег, легализация незаконных доходов, целый букет серьезных преступлений. Также нашли повод выдвинуть обвинения четырем немцам, которые завоевали для ФРГ право на ЧМ -2006 с помощью незаконных приемов.

В их числе был Франц Беккенбауэр. Его дело самое странное. Не он платил, а ему дали 7 миллионов евро на погашение личных долгов, а ниточки увели в Катар. Дело о хозяевах ЧМ -18 спустили на тормозах, а за Жерома Вальке – бывшего генерального секретаря ФИФА , взялись крепче. Расследовали связи с владельцами ПСЖ и одного из самых крупных спортивных каналов мира.

За последние годы швейцарцы возбудили почти 30 уголовных дел, по криминальным статьям проходят десятки шишек. Как обычно, отдельные обвинения не получается доказать в полной мере, и тогда адвокаты обвиняемых рассказывают, что клиенты чисты словно слеза младенца. Но многие суды идут. Только адвокаты немцев сумели затянуть рассмотрения из-за коронавируса, чтобы истек срок давности.

Заметно, что не хотят отправлять в тюрьму мультимиллионеров и дедов масштаба Беккенбауэра, скорее пугают будущих коррупционеров на фоне новых убытков ФИФА . Инфантино в истории занимает центральное место, работал юристом в УЕФА , а на посту президента ФИФА не спешил обвинять Нассера Аль-Хелаифи из ПСЖ . Его дело прекратили после досудебного соглашения катарцев и ФИФА .

Затем всплыло, что экс-прокурор Михаэль Лаубер тайно встречался с Инфантино и скрывал это. Некий гражданин занес информацию о тайной выплате Блаттером двух миллионов евро в адрес Платини. В ответ Мишель должен был, как утверждают прокуроры, «правильно» голосовать при выборе хозяев ЧМ . А когда политические цели были достигнуты – Платини и Блаттеру помножили деловую репутацию на ноль, в ФИФА не спешили с чисткой рядов.

Прокурор Лаубер ушел в отставку после серии скандалов, не только футбольных, а его коллега – Штефан Келлер, взялся за Инфантино. Джанни не на шутку испугался, адвокаты накинулись на юриста и потребовали отстранения из-за «необъективности». Но само подозрение, что ФИФА и УЕФА изнутри взорвал Джанни, причем необязательно в светлых целях восстановления законности, не добавило ему популярности в организации.

С осени Джанни перебрался в Катар

Две дочери швейцарца – у Инфантино четверо детей, учатся в катарской школе. Хотя в марте прошлого года в ФИФА гневно опровергли информацию, что президент арендовал в Катаре дом, теперь все подтвердили. Никогда ведь представители конторы, которую покойный Марадона называл «мафией», не обманывали.

Хотя в Цюрихе заверили, что половину рабочего времени президент проводит в Европе, на месте журналисты узнали, что это неправда. Отследить прилеты и отлеты легко, особенно если Джанни катается туда и обратно на личном самолете эмира Катара, а не регулярными рейсами. Последняя информация – Инфантино живет в Катаре. Странная история, ведь в ФИФА после отставки Блаттера урезали функции президента.

Теперь это не «крестный отец», как раньше, а представительская роль – развешивать медальки. Но Инфантино считает иначе, помогает катарцам организовать чемпионат мира, который в их интересах передвинули на зиму 2022 года. Хотя официальная позиция, что Джанни – умница и одновременно успевает работать на ФИФА и быть консультантом семьи эмира Катара, инсайдеры сообщают другую информацию.

Его коллегам не нравится, что снова президент связан с судебным разбирательством – дело против Инфантино не закроют сразу, даже если будет другой прокурор. Джанни нужен организации в Европе, а появлялся там редко, ведь занят катарскими делами. И проблем там хватает.

Миллиарды важнее закона и жизней

Около 95 % рабочих в Катаре иностранцы. Речь идет о примерно двух миллионах азиатов и африканцев из бедных стран. Катарцы сами не работают на стройках, а как сказал Инфантино – за пару лет прошли путь, на который европейцы потратили 500 лет. Вот только высокие темпы на стройках ведут к несчастным случаям. По версии Джанни, погибло лишь три человека.

По информации посольств и консульство парочки стран из Азии – больше 6 700 трупов и незадекларированное количество увечий. В ФИФА никогда не назовут выбор в пользу Катара ошибкой, а Инфантино не видит причин для бойкота турнира. Не удивляет, швейцарцы после ЧМ в России заработали рекордные 6.4 миллиарда долларов (чистая прибыль более 600 млн долларов). А страна-хозяйка пережила убытки.

Точно оценить их невозможно, но минимум 7 миллиардов долларов. Чтобы понимать масштаб: этого хватит для жизни всех клубов РПЛ на десять лет. А вот новая катарская история не только о неминуемых убытках страны, но и о жажде наживы и власти, которая важнее человеческих жизней, правосудия и футбола. Зимний чемпионат мира — извращение.

В декабре в Катаре не +40, как в июне и июле, поэтому климатически условия для футбола будут нормальными. Это если не будет аномальной жары или если песчаные бури не накроют туристов. Но жизни тысячам рабочих, которых в спешке и без условий для труда загнали на стройки целой страны, не вернуть. Катар ведь заботят не только аэропорты и стадионы, а больницы, дороги, отели, которых не было.

Чтобы маленькая страна встретила весь мир в гости, нужно спешить. А когда времени в обрез, то английские журналисты без труда нашли данные о 6 700 странных смертей. Причем информацию предоставили лишь нескольких государств. Есть небогатые страны с выгодными финансовыми отношениями с Катаром, и они отказались делиться данными.

Реальные масштабы катастрофы не узнаем никогда. Также неизвестно число жертв от коронавируса. Рабочие, по рассказам их родственников, живут в бараках, словно рабы, хотя попадают в Катар за немалые взятки посредникам. За взятки, только миллионные, судили всю верхушку ФИФА и людей из УЕФА . Инфантино не пустил Платини на повышение, вышел сухим из воды и стал королем.

Но вряд ли свежие скандалы добавили ему популярности. Джанни переехал в Катар, чтобы реже видеть прокуроров из Цюриха? Ему нужны влиятельные друзья, вроде шейхов из «Манчестер Сити» и ПСЖ , отсюда растут уши идеи Клубного ЧМ . На репутации ФИФА и УЕФА слишком много новых пятен, чтобы надежды на реальное очищение футбольной власти оправдались. Понятно, что Канада, США и Мексика не платили за право проведения ЧМ -2026. Не было смысла, одни выборы прошли честно.

Нужно продолжать в том же духе? Но когда все по закону, у чиновников ФИФА и УЕФА нет сладкой жизни. Новая идея с мундиалями раз в два года пригодится, чтобы раздавать турниры странам, у чьих политиков сомнительная репутация, зато полные карманы денег. Здоровье футболистов, как и жизни рабочих, никого не волнуют. Будут строить инфраструктуру, которая не окупила себя в ЮАР , Бразилии и России, и зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать.