«Краснодар» подписал капитана чемпионов Бразилии. Играл с Халком и Диего Костой, котируется выше Бальбуэна в сборной

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вчера, 22:21

Хуниор Алонсо собственной персоной.

В «Краснодар» переходит защитник сборной Парагвая

Еще в середине декабря в прессу просочилась информация о том, что «Краснодар» ведет переговоры с «Атлетико Минейро» о трансфере 28-летнего защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо. Сегодня «быки» подтвердили переход футболиста, который подпишет с российским клубом контракт до 2025 года. «Краснодар» заплатит за новичка 8 миллионов евро, сумма трансфера может увеличиться до 10 миллионов за счет бонусов, на которые рассчитывает «Атлетико Минейро» в случае успешных выступлений Алонсо в России.

Клубная карьера по обе стороны океана

Свой футбольный путь Хуниор начинал в «Серро Портеньо», с которым выигрывал чемпионат Парагвая и дважды выходил в плей-офф Кубка Либертадорес. Играл на родине до 24 лет, успел созреть и окрепнуть, приобрел международный опыт в матчах за сборную Парагвая, в которую вызывается с 20 лет.

В 2017-м Алонсо за 2.5 миллиона евро перебрался в «Лилль», который в ту пору не хватал звезд с неба. Парагваец сразу стал основным левым центрбеком и на протяжении полутора лет успешно отбивался от конкурентов. Впрочем, в своем единственном полноценном розыгрыше Лиге 1 Алонсо занял с «Лиллем» 17-е место и был частью одной из самых дырявых оборонительных линий Франции — 67 пропущенных мячей в 38 турах Лиги 1.

Зато поиграл в «Лилле» под руководством Марсело Бьелсы, а вот Кристоф Гальтье, который в прошлом году сделал «догов» чемпионами Франции, в первое же межсезонье отправил Алонсо в аренду в «Сельту», найдя его неподходящим кирпичиком для построения надежной обороны. В Испании ждало разочарование: места в центре защиты сразу не нашлось, Алонсо начал сезон на позиции левого бека, но и там вскоре перестал играть.

«Лиллю» пришлось отзывать Алонсо из аренды и отправлять в новую командировку, на этот раз на родной континент, куда его вернула «Бока Хуниорс». В Буэнос-Айресе провел полтора года, но играл от случая к случаю, зато удачно залетел в «Атлетико Минейро», куда Хуниор перебрался летом 2020-го. В прошлом году Алонсо выиграл с «Гало» чемпионат и Кубок Бразилии, в большинстве матчей носил капитанскую повязку, хотя у него в партнерах были звездные форварды Халк и Диего Коста.

Карьера в сборной: 44 матча и 2 гола

Дебютировал за сборную Парагвая в 20 лет, регулярно вызывается в национальную команду. С осени 2016-го является игроком стартового состава, причем играет как левого центрального защитника, так и левого крайнего. В отборе ЧМ -2022 играет даже чаще динамовца Фабиана Бальбуэна, составляя основную связку центрбеков с Густаво Гомесом из «Палмейраса».

Впрочем, часто парагвайцы играют в трех центральных защитников, или Алонсо уходит на левый фланг, освобождая для Бальбуэна место в центре. А еще Фабиан вынужден совершать трансатлантические перелеты ради игр за сборную, в то время как Гомес и Алонсо играли в Южной Америке. Тоже фактор. Как бы то ни было, команда теперь уже с двумя защитниками клубов РПЛ в составе занимает предпоследнее место в южноамериканском отборе и вряд ли завоюет путевку в Катар, хотя высокая плотность таблицы и оставляет такую надежду.

Интересный факт: в 2021 году новичок «Краснодара» провел на поле 6641 минуту. Это больше всех футболистов в мире.

Según The CIES Football Observatory, Junior Alonso fue el jugador con más minutos disputados durante el 2021. 74 partidos en total para el zaguero central paraguayo. 🐐🇵🇾 pic.twitter.com/Cv6haV2qdR — Carlos Miranda (@cmiranda94) January 5, 2022

Хуниор Алонсо — специфический защитник

Плюсы. Алонсо будет претендовать на роль «ментального монстра» в раздевалке «Краснодара», у него есть бойцовские и лидерские качества, при правильном манипулировании которыми «быки» получат рычаг давления на всех южноамериканских легионеров в команде. Хуниор берет с собой в Краснодар из Бразилии не только характер, но и универсализм: левоногий парагваец умеет играть и в центре обороны, а также на фланге. Основная позиция, конечно, в центре. Алонсо обладает высокой стартовой скоростью, он цепок и неуступчив отборе, соответствует архетипу «злой южноамериканский защитник». Хуниор не теряет самообладания в критических ситуациях, более того, его главная специализация — встреча и нейтрализация вражеских контратак на разреженном пространстве, «экстренная оборона».

Минусы. Начинать атаки любит и умеет, качество первого паса — среднее, но это по мировым меркам, в РПЛ другие стандарты. А вот позиционная оборона точно не является сильной стороной Хуниора. В низком блоке иногда срывается на агрессивный отбор, что приводит к потерям позиции или опасным стандартам, на какие-то рутинные вещи часто не хватает концентрации. Грандиозными габаритами тоже не обладает, и хотя Алонсо весьма прыгучий парень при своих 184 сантиметрах роста, «столбы» РПЛ могут стать для него проблемой, ведь в Бразилии в основном «пылесосил» внизу, где помогала резкость и бесстрашие. Все то, из-за чего Хуниор так хорош в южноамериканском футболе, не дало ему закрепиться в Европе с первой попытки.