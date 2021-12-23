ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опекаПЕРСОНАльная опекаИспания. Примера 2021/2022

«Гений без „Золотого мяча“». Бензема забил в 2021-м больше Роналду и разменял пятую сотню голов в карьере

23 декабря 2021, 14:40
00:00 / 00:00

Даже соперники аплодируют ему стоя.

Обескровленный «Реал» одержал важнейшую победу перед зимней паузой

«Реал» досрочно стал «зимним чемпионом» в Испании, однако последний матч завершающегося года имел огромное турнирное значение для «королевского клуба». После сенсационной ничьей с «Кадисом» команда Карло Анчелотти встречалась в гостевом «класико» с «Атлетиком», жаждавшим реванша за поражение трехнедельной давности в Мадриде. Травмы, дисквалификации и коронавирус поставили «Реал» в крайне уязвимое положение перед игрой на «Сан-Мамесе»: вне заявки остались Алаба, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Асенсио, Родриго, Иско, Марсело и Бэйл.

Карло Анчелотти кое-как наскреб футболистов на стартовый состав, а в запасе остались два дублера Бензема — Лука Йович и Мариано Диас в окружении молодых футболистов, часть из которых впервые попала в заявку на матч Ла Лиги. Вероятность потери очков «Реалом» в матче со стремительными и злыми, но невезучими басками была очень высокой, но удача и на этот раз отвергла команду Марселино, хотя «Атлетик» провел классный матч. Впрочем, и «Реал» полностью заслужил свой успех, фундамент которого был заложен на первых минутах матча человеком, который, возможно, был лучшим футболистом планеты в последние месяцы 2021 года.

Бензема завершил прекрасный год дублем в Бильбао

Уже к седьмой минуте Бензема забил два мяча в ворота «Атлетика», причем первый гол получился выдающимся — удар в касание метров с 20 с идеальной подкруткой под дальнюю штангу. И хотя «Атлетик» быстро ответил на блицкриг «Реала» красивым выстрелом Сансета, дубль Карима так и остался победным.

Не меньше голов француза впечатлила стоячая овация, которую устроили Бензема болельщики «Атлетика», когда форвард уходил на замену на 90-й минуте. В Испании ценят настоящих мастеров, даже если они играют за команды соперников: фанаты «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» приветствовали Марадону и Роналдиньо, оваций на испанских стадионах удостаивались Хави, Иньеста, Месси, Тотти и Дель Пьеро.

Прошедшей ночью и Бензема пожаловал в клуб избранных, и вдвойне почетно, что он завоевал уважение гордых басков, которые не терпят чужаков даже в своей собственной команде. Старенький «Сан-Мамес» был единственной ареной Испании, где не аплодировали Андресу Иньесте после его победного гола в финале чемпионата мира, а Карим удостоился такой чести. Такое признание дорогого стоит.

2021 год Карим Бензема: первый трофей со сборной и 400-й гол в карьере

1 — из-за грязной истории, в хитросплетениях которой нам никогда не суждено разобраться, Бензема больше пяти лет оставался без международной карьеры. Один из самых талантливых французов своего поколения пропустил домашний чемпионат Европы и победный чемпионат мира. В 2021-м Карим вернулся в национальную команду, и хотя на Евро-2020 «трехцветные» выступили неудачно, осенью Бензема взял первый трофей со сборной Франции, выиграв Лигу Наций.

4 — по итогам голосования, определившего обладателя «Золотого мяча» за 2021 год, Карим Бензема занял четвертое место, уступив Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Жоржиньо. Если бы «Золотой мяч» вручался каждые полгода, то во второй половине 2021-го Бензема оказался бы абсолютным фаворитом.

6 – Карим Бензема стал всего лишь шестым футболистом испанской Примеры в XXI веке, кому удалось забить 30+ голов за календарный год. До него это делали Лионель Месси (9 раз), Криштиану Роналду (7), Луис Суарес (2), Радамель Фалькао и бразильский Роналдо.

47 — дублем в ворота «Атлетика» Бензема подвел счет своим голам за «Реал» и сборную Франции в завершающемся году. Их набралось 47, и это больше, чем у Криштиану Роналду (46), правда, португалец еще может забить за «Манчестер Юнайтед» в «Боксинг Дэй». По состоянию на сегодняшний день Карим уступает по результативности в 2021 году только Роберту Левандовски (69), Килиану Мбаппе (49) и Эрлингу Холанду (49).

299 — следующий гол в футболке «Реала» станет для Карима юбилейным, 300-м. В историческом списке бомбардиров «королевского клуба» Бензема уступает только Раулю (324) и Криштиану Роналду (450).

365 — гол в ворота «Севильи» в конце ноября стал для Бензема особенным не только потому, что он помог «Реалу» обыграть своего главного конкурента в Примере. Отличившись в 361-й раз Карим стал самым результативным французским футболистом всех времен на клубном уровне. У предыдущего рекордсмена Тьерри Анри осталось 360 голов, а Бензема после достижения важного рубежа положил в свою копилку еще несколько голов.

401 — голы в ворота «Атлетика» стали для Карима Бензема 400-м и 401-м в карьере (учитывается результативность и в клубах, и в сборной). В следующем году форвард «Реала» должен лишить Анри еще одного достижения: у Тьерри 411 голов за карьеру, что делает его самым результативным французом в истории футбола. Анри осталось недолго восседать и на этом троне.

«Краснодар» подписал капитана чемпионов Бразилии. Играл с Халком и Диего Костой, котируется выше Бальбуэна в сборной
Вчера, 22:21Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Потерявший год футбола из-за допинга вратарь переходит в «Интер». Вся правда об Андре Онане и роковой таблетке
Вчера, 12:56Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Трансфер обошёлся в 127 млн евро, а игрок в запасе. Конфликт с наставником ведёт вундеркинда в АПЛ
22 декабря 2021Станислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Умер, получил запрет на игру в Серии А и вспомнил о корнях. Дикий год из жизни Эриксена
18 декабря 2021Станислав Горин в блоге "Соккер" ХронографКомментарии10
Копирует поведение Карреры, взял в тренерский штаб фаната «Зенита». Первый день Паоло Ваноли в «Спартаке»
17 декабря 2021Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии14
«Гладиатор года» лишний в «Спартаке». Ларссон стал разочарованием первой части сезона РПЛ
08 декабря 2021Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
28 декабря 2021 в 10:21
Если здоровье не подведёт, то Мбапе перепишет рекорды и Анри и Бензема...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 декабря 2021 в 10:03
Люблю футболистов, которые прогрессируют по ходу своей карьеры. Таким является Кри Ро, такой и Бенз.
Взять Неймара, он давно уже топчется на одном месте , ни туда, ни сюда. Прогресса у него точно не будет уже.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ DXTK (раскрыть)
23 декабря 2021 в 20:20
А насколько важный трофей сейчас кубок Америки, если его теперь проводят чуть не каждый год, в отличии от Чемпионата Европы?
DXTK
DXTK
23 декабря 2021 в 18:02
Бензема заслужил ЗМ уже давно, но в эпоху Роналду все доставалось ему, французу приходилось играть себе в ущерб как и всей команде, работая на персональную стату португальца......хорошо, что справедливость в 2018 году востаржествовала и заслуженный ЗМ отдали Модричу..........

Бензема выиграл лигу нациии???? как только этот турнир появился называли товарищеским, мол лишний турнир для сборных, и к нему не относились серьезно......но стоило сначала его выиграть Роналду , а теперь и Бензема сразу стал мега популярным и очень очень важным трофеем,........для фанатов Реала он даже важнее Чемпионата Европы и Кубка Америки, хотя он появился всего пару лет назад.......
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
23 декабря 2021 в 15:54
Всё зависит от формы и отсутствия травм. Поживём, увидим!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
23 декабря 2021 в 15:41
Карим может уже в этом сезоне обогнать Рауля по голам за Реал
Надеюсь Бензема будет ещё долго в такой форме
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ NOVA (раскрыть)
23 декабря 2021 в 15:39
АХАХАХАХАХА

Ну или Лёве.

АХАХАХАХАХА

Прям одолжение сделал. Хотя алжирская каринка по всем статьям проигрывает поляку.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
23 декабря 2021 в 15:30
На счёт золотого мяча, так было всегда! Посмотрим, как долго Бензема сможет продолжить голевую серию, и к чему придёт в конце сезона.
Но, если убрать Месси, то ЗМ 100% заслуживал Левандовски! На сегодняшний день и Салах в АПЛ здорово забивает и отдаёт.
Мантефильный
Мантефильный
23 декабря 2021 в 15:30
Крут конечно, в таких-то годах!
shlomo
shlomo
23 декабря 2021 в 15:18
Спасибо за статью...ну что, самый недооцененный нападающий в истории Реала???? ..... после ухода Роналду именно он тащит команду вперед.... и как итог обошёл Роналду по голам за календарный год.... у Реала было 5 важнейших матчей подряд: Севилья, Атлетик, Сосьедад, Интер, Атлетико и самым сложным из них был матч именно с Атлетиком.... а так что, очень породистый первый гол Карима ( такой феноменальный "радиоуправляемый" гол....), жаль в концовке не добавили третий ( шанс у Крооса был, но видимо бить по воротам умеет только Карим...).... ну а так что, всех болельщиков Королевского клуба с заслуженной и очень важной победой, проявили характер и порадовали своих болельщиков (лишь бы вторую половину сезона провели так же (хотя она уже стартовала...:))), а то у Анчелотти есть одна плохая привычка...)
arsenVS
arsenVS ответ NOVA (раскрыть)
23 декабря 2021 в 15:16
    Руслан Латыпов
    Руслан Латыпов
    23 декабря 2021 в 14:59
    Бензин лучший в этом году! Сына назвал Карим!
    vinyardrip
    vinyardrip ответ NOVA (раскрыть)
    23 декабря 2021 в 14:55
    леве. он 2 их аслужил. круче него щас ток вареные яйца))
    NOVA
    NOVA
    23 декабря 2021 в 14:55
    да уж, ЗМ должны были дать Бензу конечно!! ну или леве, только уж точно не гномео, по мне так он даже и в 5 не должен был входить!!
    vinyardrip
    vinyardrip ответ амурец (раскрыть)
    23 декабря 2021 в 14:54
    я думал, когда выбрали игуаина на выход, какого беса, ведь бензин косячней.. я ошибался
    eleven LC
    eleven LC
    23 декабря 2021 в 14:47
    Бензема претендует на величие-4 ЛЧ и 400 голов ,да ещё и лучший ассистент в истории Реала,это круто!
    Карим и Роберт были лучше Месси в этом году но золотой мяч сейчас вручают не лучшему футболисту года-а тому кому выгоднее!
    амурец
    амурец
    23 декабря 2021 в 14:47
    было время гнал на Бензему как он порол моменты, но сейчас чего он творит он и Лёва реал ныне были кандидаты на ЗМ и ещё Жоржиньо, ну на судьба было получить ЗМ, го ведь это не первый случай
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100