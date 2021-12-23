«Гений без „Золотого мяча“». Бензема забил в 2021-м больше Роналду и разменял пятую сотню голов в карьере

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23 декабря 2021, 14:40

Даже соперники аплодируют ему стоя.

Обескровленный «Реал» одержал важнейшую победу перед зимней паузой

«Реал» досрочно стал «зимним чемпионом» в Испании, однако последний матч завершающегося года имел огромное турнирное значение для «королевского клуба». После сенсационной ничьей с «Кадисом» команда Карло Анчелотти встречалась в гостевом «класико» с «Атлетиком», жаждавшим реванша за поражение трехнедельной давности в Мадриде. Травмы, дисквалификации и коронавирус поставили «Реал» в крайне уязвимое положение перед игрой на «Сан-Мамесе»: вне заявки остались Алаба, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Асенсио, Родриго, Иско, Марсело и Бэйл.

Карло Анчелотти кое-как наскреб футболистов на стартовый состав, а в запасе остались два дублера Бензема — Лука Йович и Мариано Диас в окружении молодых футболистов, часть из которых впервые попала в заявку на матч Ла Лиги. Вероятность потери очков «Реалом» в матче со стремительными и злыми, но невезучими басками была очень высокой, но удача и на этот раз отвергла команду Марселино, хотя «Атлетик» провел классный матч. Впрочем, и «Реал» полностью заслужил свой успех, фундамент которого был заложен на первых минутах матча человеком, который, возможно, был лучшим футболистом планеты в последние месяцы 2021 года.

Бензема завершил прекрасный год дублем в Бильбао

Уже к седьмой минуте Бензема забил два мяча в ворота «Атлетика», причем первый гол получился выдающимся — удар в касание метров с 20 с идеальной подкруткой под дальнюю штангу. И хотя «Атлетик» быстро ответил на блицкриг «Реала» красивым выстрелом Сансета, дубль Карима так и остался победным.

Не меньше голов француза впечатлила стоячая овация, которую устроили Бензема болельщики «Атлетика», когда форвард уходил на замену на 90-й минуте. В Испании ценят настоящих мастеров, даже если они играют за команды соперников: фанаты «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» приветствовали Марадону и Роналдиньо, оваций на испанских стадионах удостаивались Хави, Иньеста, Месси, Тотти и Дель Пьеро.

Прошедшей ночью и Бензема пожаловал в клуб избранных, и вдвойне почетно, что он завоевал уважение гордых басков, которые не терпят чужаков даже в своей собственной команде. Старенький «Сан-Мамес» был единственной ареной Испании, где не аплодировали Андресу Иньесте после его победного гола в финале чемпионата мира, а Карим удостоился такой чести. Такое признание дорогого стоит.

2021 год Карим Бензема: первый трофей со сборной и 400-й гол в карьере

1 — из-за грязной истории, в хитросплетениях которой нам никогда не суждено разобраться, Бензема больше пяти лет оставался без международной карьеры. Один из самых талантливых французов своего поколения пропустил домашний чемпионат Европы и победный чемпионат мира. В 2021-м Карим вернулся в национальную команду, и хотя на Евро-2020 «трехцветные» выступили неудачно, осенью Бензема взял первый трофей со сборной Франции, выиграв Лигу Наций.

4 — по итогам голосования, определившего обладателя «Золотого мяча» за 2021 год, Карим Бензема занял четвертое место, уступив Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Жоржиньо. Если бы «Золотой мяч» вручался каждые полгода, то во второй половине 2021-го Бензема оказался бы абсолютным фаворитом.

6 – Карим Бензема стал всего лишь шестым футболистом испанской Примеры в XXI веке, кому удалось забить 30+ голов за календарный год. До него это делали Лионель Месси (9 раз), Криштиану Роналду (7), Луис Суарес (2), Радамель Фалькао и бразильский Роналдо.

30 — Except Lionel Messi (nine campaigns) & Cristiano Ronaldo (seven), Karim Benzema 🇫🇷 is the fourth player to score +30 goals in a single year in #LaLiga this century, after Luis Suárez (2015 & 2016), Radamel Falcao (2012) & Ronaldo Nazario (2003). Top#AthleticRealMadrid pic.twitter.com/pBTnJARFD2 — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2021

47 — дублем в ворота «Атлетика» Бензема подвел счет своим голам за «Реал» и сборную Франции в завершающемся году. Их набралось 47, и это больше, чем у Криштиану Роналду (46), правда, португалец еще может забить за «Манчестер Юнайтед» в «Боксинг Дэй». По состоянию на сегодняшний день Карим уступает по результативности в 2021 году только Роберту Левандовски (69), Килиану Мбаппе (49) и Эрлингу Холанду (49).

299 — следующий гол в футболке «Реала» станет для Карима юбилейным, 300-м. В историческом списке бомбардиров «королевского клуба» Бензема уступает только Раулю (324) и Криштиану Роналду (450).

365 — гол в ворота «Севильи» в конце ноября стал для Бензема особенным не только потому, что он помог «Реалу» обыграть своего главного конкурента в Примере. Отличившись в 361-й раз Карим стал самым результативным французским футболистом всех времен на клубном уровне. У предыдущего рекордсмена Тьерри Анри осталось 360 голов, а Бензема после достижения важного рубежа положил в свою копилку еще несколько голов.

401 — голы в ворота «Атлетика» стали для Карима Бензема 400-м и 401-м в карьере (учитывается результативность и в клубах, и в сборной). В следующем году форвард «Реала» должен лишить Анри еще одного достижения: у Тьерри 411 голов за карьеру, что делает его самым результативным французом в истории футбола. Анри осталось недолго восседать и на этом троне.