«Гений без „Золотого мяча“». Бензема забил в 2021-м больше Роналду и разменял пятую сотню голов в карьере

Даже соперники аплодируют ему стоя.

«Реал» досрочно стал «зимним чемпионом» в Испании, однако последний матч завершающегося года имел огромное турнирное значение для «королевского клуба». После сенсационной ничьей с «Кадисом» команда Карло Анчелотти встречалась в гостевом «класико» с «Атлетиком», жаждавшим реванша за поражение трехнедельной давности в Мадриде. Травмы, дисквалификации и коронавирус поставили «Реал» в крайне уязвимое положение перед игрой на «Сан-Мамесе»: вне заявки остались Алаба, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Асенсио, Родриго, Иско, Марсело и Бэйл.

Карло Анчелотти кое-как наскреб футболистов на стартовый состав, а в запасе остались два дублера Бензема — Лука Йович и Мариано Диас в окружении молодых футболистов, часть из которых впервые попала в заявку на матч Ла Лиги. Вероятность потери очков «Реалом» в матче со стремительными и злыми, но невезучими басками была очень высокой, но удача и на этот раз отвергла команду Марселино, хотя «Атлетик» провел классный матч. Впрочем, и «Реал» полностью заслужил свой успех, фундамент которого был заложен на первых минутах матча человеком, который, возможно, был лучшим футболистом планеты в последние месяцы 2021 года.

Уже к седьмой минуте Бензема забил два мяча в ворота «Атлетика», причем первый гол получился выдающимся — удар в касание метров с 20 с идеальной подкруткой под дальнюю штангу. И хотя «Атлетик» быстро ответил на блицкриг «Реала» красивым выстрелом Сансета, дубль Карима так и остался победным.

Не меньше голов француза впечатлила стоячая овация, которую устроили Бензема болельщики «Атлетика», когда форвард уходил на замену на 90-й минуте. В Испании ценят настоящих мастеров, даже если они играют за команды соперников: фанаты «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» приветствовали Марадону и Роналдиньо, оваций на испанских стадионах удостаивались Хави, Иньеста, Месси, Тотти и Дель Пьеро.

Прошедшей ночью и Бензема пожаловал в клуб избранных, и вдвойне почетно, что он завоевал уважение гордых басков, которые не терпят чужаков даже в своей собственной команде. Старенький «Сан-Мамес» был единственной ареной Испании, где не аплодировали Андресу Иньесте после его победного гола в финале чемпионата мира, а Карим удостоился такой чести. Такое признание дорогого стоит.

1 — из-за грязной истории, в хитросплетениях которой нам никогда не суждено разобраться, Бензема больше пяти лет оставался без международной карьеры. Один из самых талантливых французов своего поколения пропустил домашний чемпионат Европы и победный чемпионат мира. В 2021-м Карим вернулся в национальную команду, и хотя на Евро-2020 «трехцветные» выступили неудачно, осенью Бензема взял первый трофей со сборной Франции, выиграв Лигу Наций.

4 — по итогам голосования, определившего обладателя «Золотого мяча» за 2021 год, Карим Бензема занял четвертое место, уступив Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Жоржиньо. Если бы «Золотой мяч» вручался каждые полгода, то во второй половине 2021-го Бензема оказался бы абсолютным фаворитом.

6 – Карим Бензема стал всего лишь шестым футболистом испанской Примеры в XXI веке, кому удалось забить 30+ голов за календарный год. До него это делали Лионель Месси (9 раз), Криштиану Роналду (7), Луис Суарес (2), Радамель Фалькао и бразильский Роналдо.

30 — Except Lionel Messi (nine campaigns) & Cristiano Ronaldo (seven), Karim Benzema 🇫🇷 is the fourth player to score +30 goals in a single year in #LaLiga this century, after Luis Suárez (2015 & 2016), Radamel Falcao (2012) & Ronaldo Nazario (2003). Top#AthleticRealMadrid pic.twitter.com/pBTnJARFD2