Потерявший год футбола из-за допинга вратарь переходит в «Интер». Вся правда об Андре Онане и роковой таблетке

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вчера, 12:56

Мошенник или жертва обстоятельств?

От взлета до падения

Впервые об Андре Онане заговорил весь мир после успеха «Аякса» на европейской арене: в сезоне 2018/19 амстердамский клуб остановился в шаге от финала Лиги чемпионов, Френки де Йонг и Матейс де Лигт отправились в «Барселону» и «Ювентус» соответственно, а еще несколько футболистов оказались в трансферных списках топ-клубов. В том числе Андре Онана — камерунский вратарь, которого воспитала «Барса», и открыл для большого футбола «Аякс».

Вероятно, Онана сменил бы клуб летом 2021-го, но в начале прошлого года он вновь попал в заголовки новостей, по куда менее приятной причине, чем классная игра на верхних этажах Лиги чемпионов: Андре получил годичный бан от УЕФА на участие во всех футбольных соревнованиях из-за обнаружения в его крови запрещенного вещества.

Онана настаивал, что допинг попал в его организм не намеренно, вратарю удалось доказать это в Спортивном арбитражном суде, в результате чего дисквалификацию сократили с 12 месяцев до девяти. Тем не менее в Италии, где продолжит карьеру Андре, злые тифози соперников «Интера» не дадут вратарю забыть о том, что он «мошенник» и «наркоман».

Февраль 2021 года. День, когда Онана «потерял всё»

Он был в расположении национальной команды Камеруна, когда ему позвонил врач «Аякса» и сказал, что Андре сдал положительный тест на фуросемид. Онана поначалу не поверил, думал, что это шутка или ошибка, ведь он не пьет, не курит, не прикасается к наркотикам и до того разговора с доктором «Аякса» даже не слышал слово «фуросемид».

После шокирующего разговора с клубным медиком Онана позвонил своей девушке Мелани, пересказал ей эту историю со смехом и шутками, настолько был уверен в своей невиновности. «Фуросемид? Почему не дуросемид? Все лекарства называются одинаково, им следует быть более креативными», — потешался Андре до тех пор, пока Мелани не сказала, что фуросемид вовсе не мифический препарат. Более того, он назначался ей при беременности.

И тут до Андре дошло. Должно быть, он пошел за таблеткой от головной боли, но по нелепой случайности перепутал коробки и принял препарат, предназначенный Мелани. Онана попросил клубного врача «Аякса» прийти к нему домой и проверить эту версию. Все подтвердилось. Маленькая таблетка в 40 мг вызвала большую драму, хотя такой побочный эффект и не был указан в инструкции.

«Удаление» вместо «предупреждения»

Онана надеялся, что честность и открытость позволят ему избежать жестокого наказания. Ведь это всего лишь человеческая ошибка, да и какое спортивное преимущество он получил из-за одной маленькой таблетки? Андре надеялся на снисхождение, сотрудничал со следователями УЕФА , сотню раз рассказывал свою историю и тысячу раз отвечал на вопрос о том, откуда взялась эта таблетка у него дома. Врач Мелани подтвердил, что назначил ей этот препарат, но Онану продолжали спрашивать раз за разом, словно ждали другого ответа.

Андре рассчитывал, что вернется на поле после завершения официального расследования, ведь такие вещи случаются, и он не хотел никого обмануть. Надеялся, что получит «желтую карточку», но вместо этого увидел перед собой красный свет. 12 месяцев — целая вечность, когда ты молод, полон сил и близок к пику своей карьеры, ради которой жертвуешь своим детством.

В 10 лет Онана покинул дом своей семьи, жил с одним из тренеров, чтобы иметь возможность заниматься в Академии Самуэля Это`О. Для него футбол всегда был социальным лифтом, на котором можно подняться над бедностью, и Андре воспользовался своим шансом: провел пять лет в недрах «Барселоне», запустил профессиональную карьеру в «Аяксе». А теперь одна маленькая таблетка, казалось, перечеркивала весь пройденный и полный преград путь.

Тяжелая ноша

В феврале 2021 года Андре Онана считал, что у него отняли все. Особенно больно было от того, что миллионы людей, которые обычно не читают дальше заголовков, считают его наркоманом и обманщиком. Мелани, семья и товарищи по команде знали правду, а всем остальным было достаточно того, что его отстранили от футбола на год. Из-за допинга.

Футболисты «Аякса» перед матчем с ПСВ надели футболки с именем Онаны в его поддержку, многие люди из футбольного мира связывались с Андре и призывали его не падать духом, но это давалось нелегко. Согласно санкции УЕФА , Онана не мог тренироваться с командой и даже не мог присутствовать на праздновании победы в чемпионате, хотя сыграл 60% матчей в том сезоне. Если честно, это вообще какое-то низкое злодейство.

Наказания должны соответствовать проступку. Наказания должны преподавать урок. Но из-под судейской мантии УЕФА вечно проглядывает маска палача: хотят причинять боль, а не перевоспитывать и направлять заблудших на истинный путь. И ведь признали, что у Онаны с фуросемидом не было коварного плана, вратаря можно было вернуть к играм после того, как запрещенный препарат полностью исчезнет из организма. Отделять его от команды и вовсе не имело смысла.

Маленькая победа и большое будущее

Вместо этого Андре отправился в Испанию, где тренировался в одиночестве, хотя иногда ему составляли компанию вратари из местных любительских команд, которые, по словам Онаны, были потрясающе талантливы, но им не повезло пробиться в большой футбол. Это позволило иначе оценить свою боль: у Андре отняли год из целой карьеры (а после решения CAS бан сократился до 9 месяцев), а у кого-то не было такой карьеры вовсе.

Спортивный арбитражный суд вынес свое решение летом, и Онана праздновал так, словно выиграл Лигу чемпионов, хотя позже удивлялся формулировкам в отчете, где сказано, что в произошедшем «нет значительной вины футболиста». Как бы то ни было, сокращение срока дисквалификации означало, что Андре сможет сыграть на домашнем для Камеруна Кубке Африканских Наций, который он намерен выиграть. А летом сделает следующий шаг в клубной карьере и присоединится к «Интеру». Жизнь возвращается на круги своя и даже дразнит новыми красками.