Отметили победу с мамой, явили пример спортивной чести. Иньяки и Нико — достойные сыны Бильбао

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вчера, 14:52

Сестры Уильямс уже не в тренде, а вот братья…

Братья Уильямс — герои Суперкубка Испании. Выход в финал отпраздновали с мамой

Мини-турнир в Саудовской Аравии выиграл мадридский «Реал», Карим Бензема забил в обоих матчах, Тибо Куртуа отразил пенальти в стиле Акинфеева, а Лука Модрич был признан MVP , однако это тот случай, когда отдельного внимания заслуживают не только победители. В полуфинале «Атлетик» из Бильбао встречался с «Атлетико», баски пропустили в самом начале второго часа игры, но сумели вывернуться из объятий одряхлевшей команды Диего Симеоне и одержали волевую победу. Решающий гол забил 19-летний Нико Уильямс, осчастлививший свою команду, миллионы басков по всему миру и особенно одну женщину на трибуне.

Ама Мария прилетела в Саудовскую Аравию, чтобы увидеть, как гол ее маленького мальчика вывел «Атлетик» в финал Суперкубка Испании. После финального свистка Иньяки и Нико побежали к своей маме и тепло обнялись с ней, насколько позволила суровая решетка, отделяющая трибуны от поля на стадионе в Эр-Рияде. Трогательный эпизод затмил все, празднование оказалось больше самого гола и победы над чемпионами Испании, если помнить о пути, который проделала эта семья к этим объятьям. Но об этом позже, сначала следует взглянуть на другой характерный эпизод с участием братьев Уильямс на Суперкубке Испании.

Williams brothers running towards their mum & hugging her in the stands after yesterday’s win 🤗❤️



📸 @athleticclub pic.twitter.com/Hc487snt7W — 433 (@433) January 14, 2022

Чемпион наших сердец. Иньяки заставил Нико надеть утешительную медаль

«Атлетик» проиграл «Реалу» в финале Суперкубка. Проиграл по делу, шанс вернуться в игру был только в самой концовке, но Рауль Гарсия не смог переиграть Тибо Куртуа с «точки». В ожидании церемонии награждения камера выхватывала счастливые лица футболистов «Реала» и грустных парней из «Атлетика». У большинства были каменные лица, другие не скрывали слез разочарования, а Иньяки успокаивал младшего брата Нико.

Николас первым из «Атлетика» отправился за утешительной медалью, которую ему повесил на шею глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес. Уже на следующем шаге Уильямс-младший снял с себя нежеланную награду проигравшего — жест, который все мы видели после финалов тысячу раз. А вот жест его брата получился уникальным: Иньяки посмотрел на брата и недвусмысленным движением приказал ему вернуть медаль на шею.

Нико послушался, а Иньяки преподал всему миру урок спортивного достоинства, как и весь «Атлетик», выстроившийся в полном составе и со своими заслуженными медалями на шеях перед сценой с победителями. Для басков это была скорбная церемония, но они не сбежали в раздевалку, а остались и приветствовали «Реал» аплодисментами. Исключительный пример уважения и гордости своим достижением, а лицом этой миссии выступил Иньяки Уильямс:

Я сказал брату и своим товарищам, что в жизни мы всегда больше теряем, чем выигрываем. Борьба и страдания неразрывны. Но мы должны смело смотреть в глаза неудачам, принимать этот опыт и разочарование, чтобы заслужить новые возможности и в следующий раз бороться еще отчаяннее.

История о любви и преодолении

После матча с «Атлетико» Иньяки опубликовал в соцсетях фото с братом и написал: «Если бы я любил тебя сильнее, то умер бы». Нико ответил: «Люблю тебя, брат. Всегда вместе». Этих парней воспитала чудесная женщина, которая, по признанию Иньяки, дала ему главный совет в жизни — никогда не сдаваться. А еще она щедро раздает моральные «пинки», если кто-то из сыновей загрустил или немного расслабился. Братья едины во мнении, что никогда не смогут вернуть Аме Марии всего того, что она дала им. И это не просто слова.

Достаточно вспомнить путь, который проделали родители сегодняшних героев «Атлетика», чтобы их сыновья сейчас были теми, кто они есть. Фелик и Ама Мария буквально преодолели пустыню Сахару пешком, чтобы добраться до Мелильи, испанского анклава в Северной Африке. Многим из тех, с кем они бежали от гражданской войны в Либерии, этот путь оказался не по плечу.

Нескольких счастливчиков, в том числе родителей Иньяки и Нико, задержали после незаконного пересечения границы Испании, однако им удалось избежать депортации при поддержке благотворительной католической организации «Каритас», предоставившей Уильямсам временное прибежище в Бильбао. Местный священник по имени Иньяки дал им кров и одежду, а также имя первенцу. Иньяки в переводе с баскского означает «Судьба». Если бы «Каритас» отправил беженцев в другую область Испании, у Иньяки не было бы права играть за «Атлетик» по праву рождения. Судьба.

Переезд в Памплону и возвращение

После нескольких месяцев в Бильбао под присмотром отца Иньяки пополнившемуся семейству Уильямс предоставили социальное жилье в Памплоне, где родился Нико. После смягчения кадровой политики клуба в середине 90-х уроженцы Французской Басконии, в которую исторически входит и Наварра также стали доступны для «Атлетика», благодаря чему в будущем братьев не пришлось разделять по разным клубам.

Жизнь была не сахар, иммигранты выживали, как могли. Феликс работал даже пастухом, а потом уехал на заработки в Лондон, где был охранником, уборщиком, носильщиком багажа и даже стюардом на «Стэмфорд Бридж». Когда отец уехал, Иньяки было 11-12 лет, и ему пришлось стать больше, чем старшим братом для крошки Николаса. Феликса не было рядом с семьей около десяти лет, в лучшем случае приезжал раз в год, мать бралась за две или три работы одновременно, так что братья рано научились заботиться друг о друге.

Путь этой семьи к благополучию был долгим и трудным, но они сумели не обозлиться в суровых обстоятельствах и сохранили любовь друг к другу. Сейчас Иньяки один из символов «Атлетика» и пример для младшего брата. Когда он дебютировал за баскский клуб, Нико было всего лишь 12 лет, а теперь они вместе играют за команду, о которой мечтали с детства. Гол Нико в ворота «Атлетико» заставил Аму Марию плакать от счастья, а Иньяки это напомнило о других, горьких слезах матери: подписав первый контракт с «Атлетиком», он повез ее на отдых в Дубай. Там она увидела широкие, пустые песчаные дюны, которые казались нескончаемыми 20 лет назад.