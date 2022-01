Отметили победу с мамой, явили пример спортивной чести. Иньяки и Нико — достойные сыны Бильбао

Сестры Уильямс уже не в тренде, а вот братья…

Мини-турнир в Саудовской Аравии выиграл мадридский «Реал», Карим Бензема забил в обоих матчах, Тибо Куртуа отразил пенальти в стиле Акинфеева, а Лука Модрич был признан MVP , однако это тот случай, когда отдельного внимания заслуживают не только победители. В полуфинале «Атлетик» из Бильбао встречался с «Атлетико», баски пропустили в самом начале второго часа игры, но сумели вывернуться из объятий одряхлевшей команды Диего Симеоне и одержали волевую победу. Решающий гол забил 19-летний Нико Уильямс, осчастлививший свою команду, миллионы басков по всему миру и особенно одну женщину на трибуне.

Ама Мария прилетела в Саудовскую Аравию, чтобы увидеть, как гол ее маленького мальчика вывел «Атлетик» в финал Суперкубка Испании. После финального свистка Иньяки и Нико побежали к своей маме и тепло обнялись с ней, насколько позволила суровая решетка, отделяющая трибуны от поля на стадионе в Эр-Рияде. Трогательный эпизод затмил все, празднование оказалось больше самого гола и победы над чемпионами Испании, если помнить о пути, который проделала эта семья к этим объятьям. Но об этом позже, сначала следует взглянуть на другой характерный эпизод с участием братьев Уильямс на Суперкубке Испании.

Williams brothers running towards their mum & hugging her in the stands after yesterday’s win 🤗❤️



